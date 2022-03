ALFACE/CEPEA: Apesar da chuva em Mogi das Cruzes, preço cai no atacado

Cepea, 29/3/2022 – Depois de subirem por praticamente duas semanas seguidas, os valores internos do trigo voltaram a cair nos mercados de balcão e disponível, acompanhando a desvalorização do dólar frente ao Real, que, vale lembrar, reduz a paridade de importação e favorece a compra externa do cereal. No entanto, apesar do recente enfraquecimento dos valores, as médias estaduais de março já atingiram as máximas nominais históricas da série do Cepea, iniciada em 2004. Segundo pesquisadores do Cepea, esse cenário pode levar produtores a aumentar a área destinada ao cereal no País, porém, o alto custo de produção pode limitar esse avanço. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)