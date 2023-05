ALFACE/CEPEA: Redução do escoamento começa a pressionar valores em SP

Cepea, 9/05/2025 – As cotações do trigo nos mercados interno e externo vêm seguindo direções opostas neste início de maio. De acordo com levantamento do Cepea, no Brasil, o cenário é de baixo interesse de compradores em realizar negócios e de elevada disponibilidade do cereal – vale lembrar que a colheita da última safra foi recorde –, contexto que mantém os preços do trigo em queda. Já no mercado internacional, os valores encontraram sustentação na boa demanda, na piora das condições das lavouras norte-americanas de inverno e no baixo ritmo de cultivo das lavouras de primavera. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado