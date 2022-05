ALGODÃO/CEPEA: Ainda renovando máximas nominais, Indicador se aproxima dos R$ 8/lp

Boca do Acre/AM (10/05/2022) – No segundo dia da programação em Boca do Acre (AM), a equipe do PraValer visitou a propriedade do pecuarista Elias dos Santos, um dos atendidos pelo projeto.

Ele recebeu as primeiras orientações sobre a recuperação produtiva da área de 80 hectares.

O coordenador da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) do Amazonas, Rodrigo Guimarães, explicou que o atendimento técnico na propriedade é feito em consonância com a parte ambiental.

“Em Boca do Acre atendemos 30 produtores com assistência técnica e 14 são do PraValer. Essa consonância busca a regularização e a licença ambiental para o produtor conseguir avançar a produtividade no município e no estado, além de acesso a financiamentos e demais benefícios que acompanham a regularização ambiental”.

A propriedade de Santos trabalha com o sistema de cria com 120 cabeças de gado e a intenção do produtor é recuperar o passivo ambiental e aumentar a taxa de lotação por hectare.

“Tudo isso é muito bom porque sempre foi meu sonho produzir mais sem desmatar ou abrir novas áreas. Agradeço as instituições pela oportunidade porque sozinho eu não conseguiria”, afirmou.

Segundo o médico veterinário do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), Roger Vieira Maciel, que atende Santos, a propriedade tem um potencial que não está sendo aproveitado nos 75 hectares de pastagem.

“Ele poderia ter em torno de 400 cabeças por hectare fazendo uma pecuária mais intensiva. Mas com a parceria entre as instituições, por meio do PraValer, vai trazer consultoria e informação para resolver a questão ambiental e melhorar o aproveitamento da propriedade dele”.

Boca do Acre é o principal produtor de gado do Amazonas, com mais de 400 mil cabeças. A produção é comercializada principalmente para a capital Manaus, mas com a mudança do status sanitário do estado em 2021 para livre de febre aftosa sem vacinação, os produtores iniciaram as exportações, começando pelo vizinho Peru.

As ações do PraValer seguem até sexta (13) com a realização da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dos produtores que precisam de retificação para cumprirem a legislação ambiental.

