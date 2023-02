ALGODÃO/CEPEA: Liquidez está restrita no mercado spot; valores oscilam

Cepea, 8/02/2023 – Os valores do arroz em casca recuaram no Rio Grande do Sul, e, com as baixas, a liquidez no mercado spot está reduzida, de acordo com informações do Cepea.

Esse cenário tem sido verificado apesar das preocupações com o baixo volume de chuvas no estado. Segundo pesquisadores do Cepea, muitos produtores seguem retraídos das vendas e/ou mantêm suas propostas para novos contratos em patamares elevados, e temem que a baixa pluviosidade e as elevadas temperaturas prejudiquem o potencial produtivo das lavouras, principalmente na Depressão Central e na Fronteira Oeste. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.ups.br)

