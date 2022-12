ALGODÃO/CEPEA: Liquidez segue baixa

Cepea, 21/12/22 – O ritmo de comercialização do arroz em casca vem perdendo a força no mercado sul-rio-grandense. Parte das unidades de beneficiamento reporta que encerrou as compras anuais nos últimos dias e deve voltar a comercializar apenas em janeiro/23. A maioria dos orizicultores consultados pelo Cepea opta por não gerar novas receitas no exercício de 2022 e, assim, restringe o volume disponível do cereal no spot. Mesmo diante desse cenário, o Indicador do arroz em casca CEPEA/IRGA-RS (58% de grãos inteiros, com pagamento à vista) segue firme, na casa dos R$ 90/saca de 50 kg. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

