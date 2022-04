ALGODÃO/CEPEA: Média do Indicador em março é a maior desde abril/11, em termos reais

Cepea, 06/04/2022 – Após começarem o mês com queda significativa, os valores do café robusta se recuperaram no fim de março. No dia 31, o Indicador CEPEA/ESALQ do tipo 6, peneira 13 acima, fechou a R$ 805,29/saca de 60 kg, praticamente estável (+0,6%) frente ao do encerramento de fevereiro. De acordo com informações do Cepea, no começo de março, as quedas estiveram atreladas a recuos externos, em função da perspectiva de menor demanda mundial com a guerra entre Rússia e Ucrânia, à inflação ao redor do globo e à troca de fundos por outras commodities. Já a sustentação no final do mês veio da elevação dos futuros da variedade, da forte retração vendedora no Brasil e da maior presença de compradores no spot nacional. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)