ALGODÃO/CEPEA: Preço se estabiliza neste começo de maio

Cepea, 7/06/2023 – Os preços do arroz em casca continuam em queda, segundo dados do Cepea. Além da oferta elevada, devido ao fim da safra 2022/23, a recente baixa do dólar também influenciou as cotações. Assim, segundo colaboradores do Cepea, grande parte dos compradores está retraída, preferindo trabalhar somente com os volumes já depositados. No acumulado de maio (de 28 de abril a 31 de maio), a queda foi de 6,29%. CAMPO – A colheita da safra 2022/2023 do arroz em casca foi encerrada no Rio Grande do Sul, de acordo com a Emater/RS. Nos demais estados, a Conab indicou que a colheita foi finalizada em praticamente todos, exceto no Maranhão, onde as atividades estão em 92% do total – dados até 29 de maio. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

