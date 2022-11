ALGODÃO/CEPEA: Retração vendedora impulsiona cotação da pluma

Cepea, 17/11/2022 – As cotações da tilápia avançaram em outubro pelo terceiro mês consecutivo em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea. O movimento de alta foi resultado da baixa oferta de peixes em peso ideal para o abate e da demanda crescente no mercado doméstico. Segundo levantamento do Cepea, no Norte do Paraná, o valor pago ao produtor pela tilápia in natura teve média de R$ 8,23/kg em outubro, 2% maior que o de setembro. No Oeste do Paraná, o animal foi negociado, em média, a R$ 8,13/kg, avanço de 3,7% na mesma comparação. Na região dos Grandes Lagos (noroeste do estado de São Paulo e divisa de Mato Grosso do Sul), a cotação média foi de R$ 8,11/kg, aumento de 3,05% na comparação mensal. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: CEPEA