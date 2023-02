ALGODÃO/CEPEA: Ritmo de negociações aumenta gradualmente em janeiro

Cepea, 1º/02/2023 – As cotações do arroz em casca continuam em baixa no Rio Grande do Sul. Segundo pesquisadores do Cepea, a pressão vem do ligeiro maior interesse de venda, especialmente do produto depositado nas unidades processadoras. Por outro lado, não há demanda suficiente para equilibrar o fluxo de transações, visto que compradores têm incertezas sobre custos, volume e preço de venda do arroz beneficiado aos grandes centros consumidores. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

