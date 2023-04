ALGODÃO/CEPEA: Valores internos seguem em queda neste início de abril

Cepea, 12/04/2023 – O ritmo de comercialização de café segue bastante lento no mercado spot nacional.

Segundo colaboradores do Cepea, cafeicultores estão atentos ao campo, iniciando a colheita e/ou se preparando para as atividades da safra 2023/24, enquanto compradores vêm adquirindo apenas pequenos lotes, envolvendo baixos volumes, quando há necessidade.

Os poucos vendedores ativos no mercado só realizam negócios a preços maiores.

A baixa liquidez interna e as flutuações dos preços externos fizeram com que os valores do grão no Brasil continuassem oscilando, mas, no geral, as altas predominam.

Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

Fonte: Diárias de Mercado