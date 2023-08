Alinhamento: Corregedoria se reúne com novos juízes da Secretaria Unificada dos Juizados Especiais

O Núcleo de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já disponibilizou o formulário para a realização das inscrições para o VIII Encontro de Sustentabilidade. Através deste link , magistrados(as), servidores(as) e público externo poderão se inscrever no evento, que acontecerá no dia 17 de agosto, das 8h às 18h, no auditório Gervásio Leite, na sede do Judiciário, e que também será transmitido pela plataforma Microsoft Teams.

O principal objetivo do encontro é fomentar a cultura da sustentabilidade e as práticas sustentáveis no ambiente da Justiça Estadual. Nesta edição, o tema norteador das palestras será a aplicabilidade dos conceitos e eixos ASG no Poder Público e Licitação Sustentável.

Em português, a sigla ASG, significa Ambiental, Social e Governança Corporativa e os seus eixos podem ser aplicados em instituições públicas e privadas para melhorar as relações internas e externas no quesito sustentabilidade socioambiental.

De acordo com a programação, a abertura do evento será às 8h com a participação da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva. Logo após, às 8h30, será proferida a palestra ASG no Poder Público – Eixo “A” – Ambiental, com a participação de Erika Bechara, doutora em Direito Ambiental, docente da PUC/SP e especialista da CNN Brasil.

A partir das 9h30, o Eixo “S” – Social, será abordado por Thiago Pena, professor em diversidade, equidade e inclusão da instituição LEC Cursos. Para finalizar a as exposições sobre os eixos ASG, às 10h30 terá início a palestra sobre o Eixo “G” – Governança, com a administradora e MBA em Riscos e Compliance Amanda Seymour.

No período vespertino, às 14h10, a palestra Licitação Sustentável – Ciclo de Vida será ministrada pela professora doutora Luciana Stocco, da Fundação Getúlio Vargas (FGV). E no final da tarde, a partir das 16h30, as comarcas, coordenadorias e gabinetes que mais economizaram receberão os selos de reconhecimento Excelência, Diamante, Ouro, Prata e Bronze. Uma iniciativa do Núcleo de Sustentabilidade em parceria com a Coordenadoria de Planejamento (Coplan) onde, através do Gerenciamento Matricial de Despesas (GMD), os custos e gastos das unidades judiciárias são medidos e contabilizados para incentivar a maior economicidade no Judiciário.

Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Foto 01: logomarca do VIII Encontro de Sustentabilidade. Na imagem é possível visualizar 3 perfis de rostos nas cores branco, azul e verde, ao centro um perfil de lâmpada com o numeral 8 em números romanos. Logo abaixo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e mais abaixo, “Encontro de Sustentabilidade – Poder Judiciário de Mato Grosso”.

