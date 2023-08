Alíquota-padrão do IVA ficará entre 25,45% e 27%, calcula Fazenda

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) variou 0,51% em julho de 2023, o que representa uma aceleração em relação à taxa mensal de -0,48% registrada no mês anterior. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 7,96% em junho de 2023 para 7,37% em julho de 2023.





FGV – Entre junho e julho, três cidades componentes do IVAR apresentaram alta em suas taxas de variação: Belo Horizonte (de -4,98% para 2,54%), Rio de Janeiro (-2,77% para 1,00%) e Porto Alegre (de -0,13% para 0,58%). Apenas a cidade de São Paulo (de 1,54% para -0,35%) apresentou decréscimo na variação do aluguel residencial, conforme ilustra o gráfico a seguir.

As taxas interanuais (Julho 23 / Julho 22) desaceleraram em duas das quatro cidades componentes do IVAR: São Paulo (de 7,22% para 5,97%) e Porto Alegre (de 6,28% para 5,76%). Já as cidades de Belo Horizonte (de 10,68% para 10,73%) e do Rio de Janeiro (de 8,82% para 9,49%) registraram avanços em suas taxas interanuais.

O IVAR foi desenvolvido para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil.

Para mais informações, acesse o site.

Qual o valor do IVAR acumulado em 12 meses?

Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 7,96% em junho de 2023 para 7,37% em julho de 2023.

Mês de

referência Evolução

Mensal Acumulado

12 meses jul/23 0,51% 7,37% jun/23 -0,48% 7,96% mai/23 -0,06% 8,14% abr/23 0,76% 8,84% mar/23 0,97% 8,90% fev/23 1,06% 8,73% jan/23 4,20% 10,74% dez/22 -1,19% 8,25% nov/22 -0,36% 10,28% out/22 0,10% 11,56% set/22 -0,02% 11,37% ago/22 1,76% 10,41% jul/22 1,05% 8,65% jun/22 -0,31% 8,05% Leia mais: Índice de Variação de Aluguéis Residenciais acelera em julho de 2023

O que é o IVAR?

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), calculado pela Fundação Getulio Vargas, mede a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais em quatro das principais capitais brasileiras – Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre – com base em informações anonimizadas de contratos de locação obtidas pelo FGV IBRE junto a empresas administradoras de imóveis. O IVAR representa um aprimoramento das estatísticas sobre aluguéis residenciais do FGV IBRE e, também passa a compor as diferentes versões do IPC/FGV no subitem Aluguel Residencial.

Por que o IVAR foi criado?

Para mensurar a evolução dos valores de aluguéis residenciais no Brasil levando em consideração os valores de transação, ou seja, com base em contratos de locação efetivamente firmados, sejam novos ou contratos renegociados e seus reajustes anuais. O objetivo é oferecer um índice que reflita de maneira mais fiel a realidade do mercado imobiliário, e que sirva como bom balizador também para definição de políticas públicas.

Como o IVAR é calculado?

O índice é calculado considerando-se o valor dos aluguéis, características dos imóveis e efeitos das variações do mercado. Os dados usados na elaboração do IVAR são valores de contratos fornecidos por um conjunto de agentes do mercado imobiliário que fazem a intermediação de operações de locação. A atualização desses valores ao longo do tempo para um mesmo imóvel ocorre em momentos pré-estabelecidos nos contratos para reajustes, ou por negociações entre as partes no meio desses períodos. Um mesmo imóvel é seguido ao longo do tempo em diferentes contratos, como parte da dinâmica natural do mercado. Em qualquer uma dessas circunstâncias, os valores considerados são aqueles efetivamente desembolsados pelos locatários em cada período do tempo, constituindo, portanto, a informação ideal para o cálculo de um índice que reflita a evolução dos fundamentos do mercado imobiliário.

IVAR X IGP-M

O IVAR e o IGP-M são índices bem distintos.

O IGP-M é a média da inflação em três grandes setores da economia, seja o agronegócio e a indústria da transformação, as despesas das famílias e, também, as despesas com materiais e serviços da construção – 60% Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA); 30% Índice de Preços ao Consumidor (IPC); e 10% Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).

Dessa forma, o IGP-M é um índice amplo: mede a variação média de serviços e produtos que desafiam várias indústrias e setores da economia. O IGP-M é fortemente influenciado pelo dólar e pelo preço das commodities no mercado internacional.

O IVAR é um índice específico para a medição da variação dos aluguéis residenciais. Mede a variação de preço para qualquer fim.