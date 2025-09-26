Almir Monteiro dos Reis é condenado a 37 anos de prisão por feminicídio de advogada

O réu Almir Monteiro dos Reis foi condenado a 37 anos de prisão (36 anos de reclusão e 1 ano de detenção), além do pagamento de 20 dias-multa. O cumprimento começa pelo regime fechado. Ele foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado (feminicídio), estupro de vulnerável e fraude processual. Os crimes foram cometidos contra uma advogada, na madrugada de 13 de agosto de 2023, no interior da residência do réu, em Cuiabá. Ele foi absolvido da acusação de ocultar o corpo da vítima. A juíza determinou que ele permaneça preso e não poderá recorrer em liberdade.

A sentença foi proferida pela juíza Mônica Catarina Perri Siqueira, da 1ª Vara Criminal de Cuiabá, após 10 horas e 30 minutos de julgamento, que contou com a oitiva de quatro testemunhas, dentre elas, o delegado responsável pelas investigações e uma perita criminal. O réu também prestou depoimento.

Na fase de debates, atuaram na acusação o promotor de justiça Rodrigo Ribeiro Domingues e a assistente de acusação, advogada Gabrielly Meira Coutinho. Já a defesa foi realizada pelos defensores públicos Fábio Barbosa e Marcus Vinicius Esbalqueiro.

Por se tratar de processo sigiloso e atendendo ao pedido da assistência de acusação (que representa a família da vítima), apenas os profissionais diretamente ligados ao processo acompanharam o julgamento.

A família se manifestou por meio de carta aberta.

Leia a íntegra:

“A família de Cristiane Castrillon da Fonseca Tirloni informa que acompanhou, com serenidade, todo o desenrolar do caso até a realização do julgamento ocorrido hoje, relativo ao crime que vitimou Cristiane em 2023. Confiamos no trabalho da Justiça e entendemos que este é um passo importante para encerrar um ciclo de dor, preservando a memória de Cristiane como mulher, amiga, mãe, filha, irmã e profissional exemplar. Sua vida será sempre lembrada por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la. Agradecemos às autoridades, à imprensa e a todos que, de diferentes formas, têm dado apoio e conforto ao longo desse período. FAMÍLIA CRISTIANE CASTRILLON FONSECA TIRLONI”

Autor: Celly Silva e Roberta Penha Fotografo: Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT