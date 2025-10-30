Política
ALMT aprova criação da Bolsa Agro Estudantil para alunos da rede estadual
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou em segunda votação nesta quarta-feira (29), o Projeto de Lei 136/2023, de autoria do deputado estadual Thiago Silva (MDB) que cria a Bolsa Agro Estudantil em Mato Grosso. A medida tem como objetivo conceder um auxílio financeiro aos alunos da Rede Estadual de Educação em Agroecologia e do Curso Profissional Agrícola que estudam em regime de internato ou pelo sistema de Pedagogia da Alternância.
“A aprovação deste projeto visa buscar oferecer condições mínimas de dignidade e estabilidade financeira para que os estudantes possam se dedicar integralmente à sua formação, sem precisar abandonar os estudos. Estamos trabalhando para garantir melhores condições e incentivar o aprendizado dos alunos”, afirmou o deputado que recebeu a solicitação do vereador Nilson Paraguai, Jeancarlo Martins, estudantes e lideranças de Terra Nova do Norte
Conforme a proposição, a bolsa auxílio será destinada a alunos aprovados em processo seletivo para os cursos técnicos. O valor corresponderá a cinquenta por cento do valor da média do piso salarial referente ao Técnico Agropecuário. A concessão do benefício será mantida durante todo o período letivo do curso. O estudante não poderá ter faltas não justificadas superiores a vinte e cinco por cento das aulas do mês e deverá atingir a média escolar mínima exigida por semestre. O não cumprimento desses requisitos resultará na perda da bolsa.
A execução do programa, incluindo o controle orçamentário, a designação de um coordenador e a definição do agente financeiro responsável pelo pagamento, ficará a cargo da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC).
A justificativa do projeto destaca as atividades práticas realizadas pelos alunos, que abrangem desde o preparo do solo e manejo de animais até técnicas sustentáveis, administração rural e comercialização. No entanto, muitos estudantes enfrentam dificuldades, pois o regime de internato os impede de trabalhar para prover seu próprio sustento ou ajudar a família.
Segundo o deputado, a Bolsa Agro Estudantil vem como um incentivo para garantir que o aluno consiga concluir seus estudos com dignidade. “O apoio financeiro visa manter o estudante seguro durante a profissionalização e motivá-lo a permanecer no setor do agronegócio, que é o principal motor da economia de Mato Grosso”, finalizou Thiago.
A proposta agora segue para sanção ou não do governo do estado.
Fonte: ALMT – MT
Assembleia aprova projeto de lei que estimula a atividade de podologia em MT
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) aprovou, em segunda votação, na sessão de quarta-feira (29), o Projeto de Lei nº 2052/2023, que dispõe sobre o estímulo da atividade de podologia no estado. A proposta, de autoria do deputado Wilson Santos (PSD), segue agora para o governo estadual, que poderá sancionar ou vetar o texto.
Durante a apreciação em plenário, os deputados rejeitaram os Substitutivos Integrais nºs 01 e 02. O autor da proposta destacou que o consenso entre os parlamentares e os profissionais da área foi essencial para a aprovação. “O texto aprovado é fruto de um acordo coletivo entre os profissionais podólogos e os deputados”, afirmou Wilson Santos, reforçando que a Assembleia permanece aberta para eventuais ajustes futuros na legislação.
O projeto estabelece que, para exercer a atividade, o profissional deve possuir formação de nível superior em podologia, aprovada por órgão competente e regulamentada pelo Ministério da Educação. Já os técnicos em podologia com formação de nível médio precisam ser habilitados em curso técnico específico reconhecido oficialmente.
Entre as atribuições da profissão, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO 3221-10) do Ministério do Trabalho e Emprego, estão o tratamento com equipamentos tecnológicos da área da saúde, a modelação e confecção de órteses e palmilhas, além do tratamento de podopatias superficiais dos pés.
O texto também determina que os estabelecimentos de podologia utilizem produtos devidamente registrados e rotulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Após os procedimentos, os materiais devem ser acondicionados e descartados de forma adequada, com o lixo contaminado destinado à incineração.
A atividade poderá ser exercida em clínicas de estética, estabelecimentos especializados em podologia, associações, hospitais, unidades básicas de saúde, agremiações esportivas, domicílios e por profissionais autônomos. Nesses locais, o funcionamento dependerá da emissão de alvará ou licença por parte do órgão competente.
Fonte: ALMT – MT
ALMT inicia tramitação da LOA 2026 com audiência pública no dia 4 de novembro
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) inicia a tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026, com a realização da primeira audiência pública no dia 4 de novembro, às 9h, na Sala de Reuniões das Comissões Deputada Sarita Baracat (Sala 226). A reunião será promovida pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), e marca o início das discussões sobre a proposta encaminhada pelo governo do estado.
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma das principais peças de planejamento do orçamento público, responsável por definir a previsão de receitas e a fixação das despesas do estado para o exercício seguinte. O projeto foi entregue à Assembleia Legislativa no dia 30 de setembro, dentro do prazo constitucional estabelecido para o Poder Executivo, e lido em plenário no dia 8 de outubro, cumprindo as etapas iniciais do cronograma legislativo.
De acordo com o presidente da CCJR, deputado Eduardo Botelho, o Projeto de Lei nº 1576/2025 cumpriu a primeira pauta por cinco sessões ordinárias e chegou à comissão na última quinta-feira (23) e já está em análise técnica.
“Esse projeto trata da LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2026. É um importante instrumento que será transformado em uma lei que vai disciplinar a arrecadação e os gastos de recursos públicos aqui no Estado de Mato Grosso em 2026. A previsão é de arrecadação de R$ 40 bilhões. Na CCJR, já foi designado um grupo de pareceristas para fazer a análise técnica em relação à constitucionalidade, à legalidade e à fundamentalidade deste projeto de lei. Nós teremos ainda, durante a tramitação, audiências públicas. É um momento em que você, cidadão, tem a oportunidade de interferir nas decisões do governo, de influenciar e dizer como o dinheiro público será gasto em 2026”, destacou Botelho.
A audiência pública da CCJR será a primeira de duas etapas de debate. Nela, serão discutidos os aspectos de legalidade e constitucionalidade do texto. Após essa fase, a comissão deve emitir parecer no dia 18 de novembro, antes da votação em primeira discussão, prevista para o dia 19 de novembro.
O processo segue com a abertura do prazo para apresentação de emendas em 24 de novembro. Já a segunda audiência pública, conduzida pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária (CFAEO), ocorrerá em 4 de dezembro, às 14h.
O parecer conjunto da CCJR e da CFAEO está previsto para o dia 16 de dezembro, seguido da votação em segunda discussão e redação final no dia 17 de dezembro, quando o projeto será encaminhado para sanção do Poder Executivo.
A realização das audiências públicas reforça o compromisso da Assembleia Legislativa com a transparência e a participação popular no processo de definição do orçamento público, que orientará a execução das políticas públicas e investimentos do Governo de Mato Grosso em 2026.
Fonte: ALMT – MT
