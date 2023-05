ALMT aprova e governador sanciona lei que institui “Patrulha Henry Borel”

Estão abertas até o dia 11 de maio (quinta-feira) as inscrições do processo seletivo para ingresso no Projeto de Extensão de Mentoria Acadêmica do Programa de Pós-Graduação “Diferença que faz Diferença: preparatório para ingresso em Programas de Pós-graduação”.

O curso será ofertado de forma gratuita pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). As vagas são remanescentes da parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso, por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF), através da Rede MT Ubuntu.

A iniciativa tem o objetivo de assegurar o aprimoramento profissional dos servidores do Poder Judiciário, com foco naqueles que atuam em atividades ligadas à execução penal e ao cumprimento de medidas socioeducativas, como também servidores de órgãos da segurança pública, com atividades afins.

Serão ofertadas 25 (vinte e cinco) vagas para servidores do judiciário, com atuação nas Varas Especializadas de Execução Penal e da Infância e Juventude, como também para profissionais do Sistema Penitenciário e Socioeducativo do Estado.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail [email protected] . O candidato deverá encaminhar cópia do documento de identidade com foto e CPF, comprovante de vínculo com o sistema penitenciário ou socioeducativo de Mato Grosso ou documento que comprove atuação nas Varas de Execução Penal e/ou da Infância e Juventude, diploma de curso superior e histórico escolar. Os interessados devem ser graduados em qualquer área de conhecimento, em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, ou estarem cursando o último ano do ensino superior.

Os e-mails deverão ser encaminhados com o titulo em caixa alta contendo a palavra ‘inscrição’ seguida do ‘nome completo’ (INSCRIÇÃO – NOME COMPLETO).

As aulas terão início no dia 13 de maio, e serão realizadas sempre aos sábados, das 15h às 18h (horário oficial de Brasília), de forma remota, com conclusão em outubro de 2023.

Para maiores informações, os interessados poderão acessar o Edital de Processo Seletivo ou entrar em contato com a servidora Alianna Cardoso Vançan pelo telefone (65) 9 9275-3728.

Naiara Martins

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT