ALMT aprova, em segunda votação, projeto que congela Fethab por um ano

Durante visita técnica realizada em Barra do Bugres nesta terça-feira (15), liderada pelo deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) e com a presença de representantes do governo estadual, como o secretário-chefe da Casa Civil e deputado federal Fábio Garcia (União), foi assinada a ordem de serviço para a construção do parque municipal, onde atualmente está localizado o Lago Azul. A vistoria faz parte do projeto ALMT Fiscaliza e foi realizada pela Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, presidida por Guarnieri.

A área que hoje abriga apenas mato e uma grande cratera, causada pela força da água, representa o anseio de Barra do Bugres de ter um cartão de visitas para receber a população. O que era esperado desde 2018, mas considerado impossível, agora avança, com a expectativa de se tornar realidade e se transformar em um ponto turístico da cidade.

“Viemos aqui fiscalizar e também anunciar que o governo do estado autorizou essa tão importante obra no cartão postal da nossa cidade. Será um importante ponto turístico também. O prazo de execução é de um ano e creio que teremos o projeto executado nesse prazo”, anunciou o deputado estadual Chico Guarnieri.

A ordem de serviço foi assinada pela prefeita Maria Azenilda Pereira (Republicanos); por Fábio Garcia; pelas secretárias adjuntas de Cidades, Rafaela Damiani; de Obras Rodoviárias, Nívia Calzolari; e de Turismo, Maria Letícia Costa; além de representantes do parlamento municipal.

A secretária adjunta de Cidades, Rafaela Damiani, explicou que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) foi responsável pela elaboração e licitação do projeto estadual. Segundo ela, uma empresa venceu o certame e iniciou a execução dos trabalhos, mas houve atrasos no cronograma, até que a obra foi abandonada. Ainda conforme a secretária, a gestão estadual acionou a empresa administrativamente.

Foto: NATALIA ARAUJO GOMES

Diante dessa situação, foi firmado um convênio com a prefeitura do município, que realizou uma nova licitação para a construção do parque. O espaço contará com pista de caminhada, playground para crianças, área destinada a animais, lanchonetes e a revitalização do lago, conforme o projeto que a Sinfra denomina “Parque da Barra”. O investimento está estimado em R$ 9 milhões.

“Esse será um espaço nobre na cidade e, certamente, a prefeitura, o deputado Chico Guarnieri, junto com o governo do estado, tornarão isso possível. A questão técnica já foi resolvida para que obra possa continuar, e é o que acontecerá a partir de agora. Barra do Bugres contará com um belíssimo parque e espaço de convivência”, disse o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia.

Na oportunidade, a prefeita agradeceu o apoio do deputado estadual Chico Guarnieri, que tem articulado junto ao governo do estado para a realização de obras importantes no município.

“Agradecemos ao deputado Chico Guarnieri, que tem nos ajudado e auxiliará ainda mais, assim como ao próprio governador, Mauro Mendes, que também sinalizou que vai nos apoiar aqui. Obrigada”, pontuou a prefeita.

Também estiveram presentes na visita: o vice-prefeito de Barra do Bugres, Arthur José Franco Pereira, o Arthurzão (PRD); o prefeito de Nova Olímpia, Ari Cândido Batista, o Arizão (PL), acompanhado da primeira-dama, Silvania Martins de Araújo Batista; além dos vereadores de Barra do Bugres: Júnior Chaveiro (PL), presidente da Câmara Municipal; Cláudia Santana Barbosa (PP), 1ª secretária; Fábio Jamil de Arruda Almeida (PRTB), 2º secretário; Pepe Motorista (Republicanos); Professora Cleide (Republicanos); e Gustavo da Silva Ferreira (PRTB).

Foto: NATALIA ARAUJO GOMES

Fonte: ALMT – MT