ALMT aprova projeto que prevê criação do Sistema Estadual de Trilhas

O Governo de Mato Grosso realiza duas audiências públicas na próxima terça-feira (16.05) para apresentar obras de melhorias que serão realizadas pela concessionária Rota dos Grãos na MT-130. As audiências serão realizadas de forma híbrida, sendo presencialmente nas câmaras municipais de Primavera do Leste e Paranatinga e virtual, com transmissão pelo YouTube.

As audiências são promovidas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) e Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT).

As obras que serão apresentadas estão previstas para ocorrer na travessia urbana, tanto do município de Primavera do Leste, quanto em Paranatinga. As intervenções estão previstas no contrato de concessão firmado com a Concessionária Rota dos Grãos, que desde 2021 é responsável pela administração de um trecho de 140,6 km da rodovia, entre as duas cidades.

Cabe à concessionária, por meio da cobrança de tarifa de pedágio, justamente prestar serviços de recuperação e melhoramentos, manutenção e conservação da rodovia.

Em Primavera do Leste, a audiência será realizada ás 10h, na Câmara Municipal, localizada na Avenida Primavera, nº 300, bairro Primavera II e no youtube, por meio do link https://youtube.com/live/pBo7mb3ggbk

Já em Paranatinga, a audiência pública está marcada para as 16h, no endereço da Câmara Municipal, na Rua Monteiro Lobato, nº 707, Centro. O link da transmissão no Youtube é: https://youtube.com/live/5L5D_KBwTeI

Para os cidadãos que participarem da audiência pelo Youtube, será garantido o direito a manifestação por meio de um link específico, que deverá ser solicitado no chat da transmissão.

Fonte: Governo MT – MT