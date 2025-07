ALMT aprova proposta do Governo de MT que congela valores do Fethab em segunda votação

A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) publicou lista final de ganhadores da 4ª edição da Mostra Estadual das Escolas Técnicas (MEET). As equipes concorreram a uma premiação dividida em dois segmentos: aluno e professor orientador. Foram premiados os três primeiros colocados de cada categoria.

No segmento aluno, a premiação consiste em: um smartphone (1º lugar), um tablet (2º lugar) e um Smart Speaker Amazon Echo Dot (3º lugar). Para os professores orientadores, a premiação é: Kit Professor Tech, composto por um tablet, uma mochila; um projetor 4K HD (150 polegadas) e um controle apresentador de slides (1º lugar); um Smartphone (2º lugar) e um tablet (3º local).

Conforme edital publicado na noite desta terça-feira (15.7), na primeira categoria Projeto de Ensino os alunos e professores premiados foram: Isabelle Morais Santos e Elonha Rodrigues dos Santos, da ETEC de Juara (1º lugar); Anna Clara Ribeiro de França e Luana Kateryne Carvalho Ferreira, de Cáceres (2º lugar); e Clarice Moura Ferreira e Francielly Guieiro Gomes de Sousa, da Escola Técnica de Matupá (3º lugar).

Os alunos premiados na categoria projeto de extensão foram Jéssika Fernanda Batista, da ETEC Cáceres (1º lugar); Ellen Sousa Brito da ETEC, de Barra do Garças (2º lugar); e Isabelly Daghetti da Silva, de Lucas do Rio Verde (3º lugar). Os professores vencedores foram Bethânia de Carvalho, da ETEC de Cáceres (1º lugar); Cleidiane Gonçalves Pires e Wallisom Glenny Xavier Oliveira, ambos de Barra do Garças (2º e 3º lugar, respectivamente).

Por fim, foram premiados na categoria projeto científico os alunos da ETEC de Cáceres Anderson Luiz da Silva (1º lugar) e Emylli Paola Toneto Silva (2º lugar); e da ETEC Lucas do Rio Verde, o aluno Júlio Robert Lima Nascimento (3º lugar). Os professores vencedores da categoria foram Lukas Vinicius Rodrigues da Silva, de Cáceres (1º lugar); Maisa Nagano Moro Machado, da ETEC de Lucas do Rio Verde (2º lugar); e Francilene Cardoso Alves Fortes, de Tangará da Serra (3º lugar).

A Escola Técnica Estadual de Cáceres “Professor Adriano Silva” foi a unidade com mais vencedores. Para o diretor Douglas Castrillon, o resultado demonstra o amadurecimento do trabalho pedagógico e a relevância da educação técnica para o território: “Os prêmios são resultado de um esforço coletivo entre alunos, professores e toda a equipe da escola. Esse reconhecimento mostra que a educação técnica é capaz de formar jovens comprometidos com a inovação e com as necessidades reais da sociedade”, afirmou Douglas.



A presidente da comissão organizadora da 4ª MEET, Elinez Rocha, parabenizou todos os professores e alunos que participaram. “Queremos expressar nossa gratidão às Escolas Técnicas. A ciência é movida pela curiosidade e pelo aprendizado constante, e isso vai além de prêmios. O maior ganho está no processo, na troca de ideias e no impacto gerado com a exposição dos projetos” completa Elinez.

Os projetos ganhadores da MEET também foram automaticamente classificados para a 17ª Mostra Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (MECTI), que será realizada em outubro, durante a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCTI), em Cuiabá.

Confira a lista final de ganhadores da 4ª MEET, clicando aqui.



