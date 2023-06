ALMT entrega Moção de Aplausos a engenheiras e geólogas que se destacam na profissão em MT

Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) entrega Moção de Aplausos para mulheres que exercem profissões na área de engenharia e geologia no estado. Requerida pelo deputado Carlos Avallone (PSDB), a cerimônia foi realizada no Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour”, na noite de sexta-feira (23), data que marca a comemoração anual.

Oitenta e cinco profissionais foram agraciadas com a honraria concedida a personalidades que se destacam e contribuem para consolidar o espaço das mulheres numa profissão, majoritariamente, desempenhada por homens. “O lugar da mulher é onde ela quiser e na engenharia são muito bem-vindas. É muito bom poder homenagear as mulheres que, com força e determinação, já romperam muitas barreiras da profissão”, destacou o Avallone.

O parlamentar destacou que a luta pela igualdade de gênero faz parte das metas transformadoras para o desenvolvimento sustentável defendido pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que o espaço e os direitos profissionais das mulheres precisam ser reforçados para eliminar as diferenças de gêneros no trabalho. “Deveria ser tudo igual, mas infelizmente ainda não é. As mulheres sofrem mais preconceitos, têm mais dificuldades com jornadas duplas ou triplas e ainda recebem salários menores”, afirmou. “Precisamos reconhecer essas diferenças e desenvolver políticas públicas para avançar mais rápido para mudar essa triste realidade”, defendeu.

Para a vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (Crea), Lis Sueli Barco Hernandes de Moraes, a iniciativa é um importante reforço na luta por maior visibilidade, inclusão e igualdade profissional das mulheres. “Hoje, o número de mulheres exercendo a engenharia aumentou muito, mas sabemos que muitas concluem a formação e não conseguem se inserir no mercado devido às barreiras de oportunidade, de diferenças salariais e até mesmo questões sociais que recaem sobre as mulheres”, afirma a vice-presidente. Segundo ela, Mato Grosso tem hoje 75 mil profissionais credenciados, destes apenas 12 mil são mulheres. “Homenagear essas profissionais que se consolidaram na carreira, encoraja e fortalece outras mulheres. Porque não falta capacidade, o que falta muitas vezes são condições sociais para que essas mulheres estejam no mercado”, defendeu.

“Numa profissão onde a presença dos homens é predominante, ser mulher é um desafio diário, desde o ingresso na faculdade”, afirma uma das homenageadas, a engenheira civil Edinete Guimarães. Ela conta que foi uma das cinco mulheres que concluiu o curso, em uma turma de trinta alunos. “Quando entrei no mercado de trabalho, vi que precisava ser mais obstinada e determinada para consolidar a carreira”, lembra. “Preta, pobre e ainda mulher, com três filhos para criar, também venci muitas barreiras de preconceitos”, conclui com orgulho.

Com doze anos de formada, a engenheira florestal Suzana Pacheco Pereira reforça que a escolha profissional ainda é um desafio para o universo feminino. “Existe um imaginário ainda muito forte sobre profissões mais adequadas para as mulheres e isso impacta na hora que decidimos nos capacitar”, afirma. “A área de exatas não costuma ser a primeira escolha das mulheres. Eu mesma cursei um ano de Serviço Social, por influência da família e amigas, antes de reconhecer minha vocação para exatas e mudar de curso”, conclui.

Segundo o conselheiro do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Mário Cavalcanti de Albuquerque, a participação das mulheres nas engenharias, agronomia e geociências corresponde a quase 30% da força de trabalho. Nessa perspectiva, para fortalecer a participação delas no sistema, ele destacou a criação do programa “Crea Mulher”, instituído em 2019. “Todas as regionais têm um espaço para incentivar as mulheres a se engajarem e terem mais protagonismo em todas as esferas do sistema e entidades que representam as classes”, afirmou.

A geóloga Sheila Klener está à frente do Crea Mulher em Mato Grosso e falou sobre o desafio de coordenar o programa. “É um projeto recente e com grande desafio de contribuir para criar mais oportunidades de valorização para empoderar as mulheres tanto para a escolha como para o exercício da profissão. “Precisamos abrir cada vez mais caminhos para meninas e mulheres ocuparem espaços profissionais”, defendeu. “Na engenharia, ainda que o cenário tenha começado a mudar, é preciso muito trabalho para aumentar ainda mais a participação das mulheres neste campo e em posições de destaque”, defendeu. “Reconhecer e homenagear essas profissionais motiva engenheiras e futuras engenheiras”, complementou.

Confira a lista das homenageadas

Adriana Fátima Dussel Dos Santos Eng. Eletricista

Aledir Pereira De Magalhães Eng. Civil

Alice Ens Klimaschewsk Eng.Civil

Alvair Maria Almeida Ayres Geóloga

Amanda Moura Geóloga

Ana Carolina M. De S.Antonachi Eng. De Minas

Ana Cristina Kubo Almada Eng.Eletricista

Ana Eveline Mendonça Murato Geóloga

Ana Paula Batista De Araújo Geóloga

Ana Paula De Melo Infante Geóloga

Ana Paula Neuhaus Eng.Florestal

Annika Ferreira Lopes Geóloga

Atani Herani De Paula Geóloga

Aurea Soares De Campos Eng. Sanitarista

Célia Regina Mazzer Cunha Eng.Civil

Célia Regina Da Silva Taques Barros Geóloga

Cláudia Do Couto Tokashiki Geóloga

Cleiciane Comelli Geóloga

Cristina Ferreira De Morais Geóloga

Daiane Da Silva Brum Geóloga

Daniele Laurini Eng. Civil

Deise Miranda Morimoto Eng. Sanitarista

Domingas Rosa Da Silva Geóloga

Edinete Ferreira Guimrães De Moraes Eng. Civil

Edvanilce Marques Godinho Eng. Ambiental

Elaine Ganzer Geóloga

Elaine Regina Araújo De Matos Eng. Sanitarista

Eliana Matias Moraes De Aguiar Geógrafa

Enice Lenke Dias Técnóloga Em Gestão Ambiental

Eriane Rosso Pádua Eng. Civil

Fábiola Lopes Gheler Eng.Sanitarista

Fabiola Rech Bertinetti Bico Eng.Civil

Flávia Regina Pereira Santos De Siqueira Geóloga

Francielle Caroline Almeida Corrello Eng. Ambiental

Giovana Granzotto Eng. Civil

Giovania Maria Soares Lopes Eng. Sanitarista

Gleice Dos Santos Reis Geóloga

Helen Farias Ferreira Eng. Sanitarista

Inês Martins De Oliveira Alves Eng. Civil

Isabela Canedo Coutinho Eng. Florestal

Izabel Christina Tenório Dias Eng. Sanitarista

Jussara Souza Olivieira Eng. Florestal

Karyny Matos Da Silva Geóloga

Katiene Moura Da Silva Eng. Ambiental

Kelly Leyciane Delluqui Eng. Sanitarista

Keren Feltrin Martins Dal Medico Eng. De Alimentos

Leonice Lotufo Geóloga

Letícia Thomem Lobo Paes De Barros Eng. Agrônoma

Lila Katrina Marques Da Silva Eng. Ambiental

Lilian Fátima De Moura Apoetia Geóloga

Lilian Ferreira Dos Santos Eng. Agrônoma

Lizandra Maria Griggi De Campos Eng. Civil

Lorrana Dias Ferreira Eng. De Minas

Louisse Mara Estral Geóloga

Luanna Cristina De Paula Lima Eng. Civil

Lys Sueli Barco Hernandes Eng. Agrônoma

Magda Mendes Da Silva Geóloga

Márcia Izaura Salles Dias Eng. Civil

Marciane Prevedello Curvo Eng. Civil

Maria Bernadete De Souza Aleknovic Eng. Florestal

Maria Cristina Da Silva Ramos Eng. Sanitarista

Maria Felipa Eguez Geóloga

Maria Lucia Cazeiro Eng. Florestal

Maria Silvina Da Cruz Gonçalves Eng. Sanitarista

Marilda Fonseca De Quevedo Eng. Agrônoma

Marinei Cátia Ferreira Eng. Sanitarista

Marizete Caovilla Eng. Sanitarista

Marizeth Rosa De Matos Geóloga

Nadja Samira El Hage Felfili Eng. Sanitarista

Natália Silva Soares Eng. Sanitarista

Neisi Leonor De Pinho Dias Eng. Sanitarista

Nilma De Oliveira Faria Eng. Civil

Ohana França Geóloga

Olga Patrícia Kummer Geógrafa

Paula Marques Ofugi Eng. Sanitarista

Polyana Micheli Esser Veloso Sodré Eng. Civil

Priscila Bernardi Rockenbach Eng. Mecânica

Rafaela Seixas Da Silva Geóloga

Rosana Ayres Bernlandi Geóloga

Rosangela Barbosa Geóloga

Rosidelma Francisca Guimarães Santos Eng. Sanitarista

Sabrine Eduarda Tonioli Eng. Civil

Sandra Eudes Simão De Lima Eng. Sanitarista

Sandra Maria Laet Geóloga

Sara Martins Lima Correia Eng. Florestal

Sheila Klener Jorge De Sousa Geóloga

Sidiana Elen Marquis Leite Eng. Civil

Silvana Lopes Domingues Marson Eng. Sanitarista

Silvana Moura Alves Geógrafa

Suely Leite Do Nascimento Geóloga

Suely De Fátima Menegon Bertoldi Eng. Florestal

Susana Pacheco Pereira Eng. Ambiental

Suzan Lannes De Andrade Eng. Sanitarista

Suzana Hiroka Geóloga

Suzele Rosa Barbosa Eng. Sanitarista

Talita Menezes Gomes Da Silva Geóloga

Telma Martins Dianez Eng. Sanitarista

Yara Dias Ferreira Geóloga

Neurides Almeida De Moraes Tecnóloga Em Gestão Ambiental

Tayla Nathanna Lima Gois Fratelo

Giovana Cocco Rubin Dias De Almeida Fratelo

Francielle Carla De Oliveira Fratelo

Fernanda Victória De Oliveira Fratelo