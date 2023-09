ALMT homenageia personalidades por serviços prestados ao estado

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Será, no próximo dia 04 de outubro, a maior edição do Bazar da Assembleia Social, bazar solidário já tradicional em Cuiabá, realizado pela Superintendência de Integração, Cidadania e Cultura da ALMT (Assembleia Social), desta vez, com vendas destinadas para três instituições filantrópicas: Obras Sociais Anjo Gabriel, Associação Pestalozzi de Cuiabá e Obras Sociais Seara de Luz.

Já que o objetivo é atender três entidades, a mobilização para arrecadação de peças em boas condições está muito maior, de forma a quebrar mais um recorde de vendas e contribuir significativamente às instituições atendidas. Por esse motivo, as arrecadações continuam, mas todos já podem se agendar para renovar o guarda-roupa: 04 de outubro, a partir das 9 horas, no foyer do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros (anexo à ALMT).

Estarão à venda milhares de peças de roupas, calçados, acessórios, brinquedos e artigos de decoração, a preços entre R$ 2,00 e R$ 150,00. A proposta é incentivar o reuso, o consumo consciente e a solidariedade. “Chegamos à 25ª edição, entre bazares presenciais, brechós, vendas on-line. E estamos muito animados, pois tanta gente abraçou a causa para fazer acontecer, especialmente a primeira-dama da Casa, dona Sônia Botelho. Convidamos todo mundo para comprar no dia, porque, posso garantir, vale a pena!”, convida a superintendente da Assembleia Social, Daniella Paula Oliveira, destacando que as peças estão em excelente qualidade.

A primeira-dama da ALMT, Sônia Meira Botelho, sempre foi madrinha dos bazares da Assembleia Social e, desta vez, buscou novas parcerias. “Chegamos a um ponto de arrecadação que acredito que podemos ajudar mais. Aí eu falei: ‘Vamos ajudar três instituições?’. Mas para atender, precisamos de muitas doações. É uma rede que está crescendo e o abraço está só aumentando”, comentou.

O bazar será exclusivamente presencial, ocupará os acessos do Teatro Zulmira Canavarros e ficará aberto enquanto houver estoque. Haverá vendas em dinheiro, em pix e em cartões, sendo a arrecadação diretamente para as instituições atendidas. Dúvidas pelo telefone (65) 3313-6994, entre 7h e 17h, de segunda a sexta-feira.

Doações – As arrecadações seguem abertas até a véspera do bazar, quando as doações passam por higienização, triagem e precificação. Para doar, basta separar roupas, calçados, acessórios, brinquedos, utensílios domésticos e artigos de decoração, novos ou usados em bom estado.

O ponto de recolhimento é a sala 113 da Assembleia Legislativa, no 1º andar. Caso o doador esteja com pressa, pode avisar, que alguém da equipe pega na recepção principal da ALMT. Em caso de doações maiores, é possível solicitar a retirada. Dúvidas e mais informações: (65) 3313-6994, entre 7h e 17h, de segunda a sexta-feira.

Guarda-roupa Solidário – As peças sem condições de venda, mas em condições de uso, são separadas para um subprojeto: o Guarda-roupa Solidário. Após a separação e atendendo a demandas, as arrecadações são repassadas a bairros vulneráveis, para que os próprios cidadãos possam escolher as peças para seu uso.

Serviço:

Bazar Solidário da Assembleia Social (presencial)

Instituições beneficiadas: Obras Sociais Anjo Gabriel, Associação Pestalozzi de Cuiabá e Obras Sociais Seara de Luz

Data: 04 de outubro, a partir das 9h

Local: foyer do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros (anexo à ALMT)

Peças disponíveis: roupas, calçados, acessórios, brinquedos e artigos de decoração, novos e usados

Informações: (65) 3313-6994