ALMT homenageia profissionais que contribuem com o desenvolvimento de Mato Grosso

A cidade de Água Boa passou a contar, a partir desta quarta-feira (16), com uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar, fruto de articulação do deputado Dr. Eugênio (PSB). Médico e ex-vereador do município, o parlamentar acompanhou a inauguração e destacou a importância da instalação da unidade para garantir mais segurança e agilidade no atendimento à população.

“A implantação da unidade representa um avanço significativo para o município, que cresce e precisa de um atendimento mais rápido e eficaz em situações de emergência. Todas as autoridades compreenderam a relevância do nosso pleito”, afirmou o deputado.

Deputado pelo Araguaia, Dr. Eugênio conhece de perto a realidade local, o crescimento econômico de Água Boa e dos municípios vizinhos, bem como a consequente demanda social e por segurança pública gerada por esse cenário de desenvolvimento.

Estudos apresentados por ele indicam que, nos próximos 10 anos, a população de Água Boa deve dobrar, passando dos atuais cerca de 35 mil habitantes para aproximadamente 70 mil pessoas, impulsionada pelos investimentos realizados no município e em cidades do entorno, como Canarana, que também deve receber uma unidade do Corpo de Bombeiros em breve, e também Querência.

O parlamentar destacou ainda que a instalação do quartel do Corpo de Bombeiros em Água Boa foi resultado de uma ação conjunta e contou com o apoio de diversas pessoas. “Temos agora ao nosso lado uma das instituições mais queridas pelos brasileiros, que é o Corpo de Bombeiros. E a inauguração dessa unidade é uma luta de muitas mãos”, afirmou o parlamentar.

Foto: JONAS DA SILVA

Durante a inauguração, o deputado Dr. Eugênio destacou o papel fundamental do governador Mauro Mendes e do vice-governador Otaviano Pivetta para a concretização da unidade. Ele também agradeceu a todos que abraçaram a causa da instalação, mencionando a atuação decisiva do secretário de Segurança Pública, coronel César Roveri (presente na solenidade), do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Flávio Glêdson, além do prefeito Dr. Mariano Filho e dos vereadores do município.

Corpo de Bombeiros na região – No Vale do Araguaia, até então, o Corpo de Bombeiros Militar contava com companhias independentes em Barra do Garças e Nova Xavantina, além de núcleos da corporação em Alto Araguaia e Confresa.

Em todo o Estado de Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros dispõe de 7 comandos regionais, localizados em Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Cáceres, Barra do Garças e Alta Floresta, além de unidades nos municípios, estruturadas em companhias e batalhões.

Fonte: ALMT – MT