ALMT homenageia servidores do legislativo em sessão especial
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, na tarde desta quarta-feira (29), uma sessão especial em homenagem aos servidores do Poder Legislativo Estadual. A cerimônia é a primeira do Programa Servidor de Destaque. Criada pela Mesa Diretora da Casa de Leis, a iniciativa visa valorizar trabalhadores do legislativo com base em critérios como assiduidade e compromisso com a administração pública. Na ocasião, foram entregues moções de mérito legislativo e diploma de reconhecimento aos servidores selecionados.
O evento foi pelo conduzido pelo presidente da ALMT, deputado Max Russi (PSB). Também participou o primeiro-secretário, deputado Dr. João (MDB), além de gestores do Parlamento e outras autoridades. Servidores de diferentes tipos de vínculos com o órgão, como efetivos e comissionados, foram reconhecidos.
Entre os homenageados, o cinegrafista Max Pereira destacou os 24 anos dedicados à comunicação pública e à cobertura do Parlamento. “É uma vida dentro da TV Assembleia. Entrei em 2001 e vi muita coisa evoluir. Hoje temos equipamentos modernos e uma estrutura que cresceu muito. Eu amo o que faço, e tudo que é feito com amor dá certo, mesmo quando parece difícil. Filmagem é arte, é dom, e fico muito honrado por este reconhecimento”, afirmou.
Um dos servidores mais antigos da Casa, Saturnino de Arruda Filho, conhecido como Black, destacou-se pela trajetória de quase 48 anos dedicados à Assembleia Legislativa. Ele relembrou que iniciou sua carreira ainda durante a ditadura militar e acompanhou de perto a evolução da instituição, tendo trabalhado em quatro sedes diferentes da ALMT ao longo das décadas.
“Eu entrei na Assembleia na época da ditadura, era muito difícil crescer, conquistar um cargo, melhorar de vida. Hoje tudo mudou, a Casa evoluiu muito. Entramos na democracia”, relatou. Black também destacou que esta foi a primeira homenagem que recebeu em toda a sua carreira. Por isso, se mostrou muito satisfeito com a homenagem.
Também com mais de quatro décadas no legislativo mato-grossense, a servidora Lúcia Souza, do Cerimonial da Assembleia Legislativa estava entre os funcionários que receberam as honrarias. Ela contou que chegou à Casa ainda jovem, solteira, e que no Parlamento estadual construiu toda a sua vida. “Entrei na Assembleia sem conhecer ninguém, sem ter padrinhos, vinda do Paraná. Sempre trabalhei com amor, mesmo enfrentando dificuldades, criando filhos pequenos, mas nunca desisti. Hoje recebo essa homenagem com muita gratidão”, disse. Lúcia também deixou uma mensagem de incentivo aos que sonham em seguir carreira pública: “Vale muito a pena. Estudem, se preparem, não desistam. O serviço público é uma bênção, e eu tenho orgulho de fazer parte desta Casa”.
Na Supervisão de Saúde e Qualidade de Vida (Qualivida), o contemplado foi o pediatra Arlan de Azevedo Ferreira, servidor concursado desde 1997. Ele destacou a importância de servir e cuidar como essência do trabalho no Parlamento. “A Assembleia é uma Casa que serve à população, e na Qualivida nós temos a oportunidade de atender o lado humano de cada um, acolher e fazer a diferença na vida das pessoas”, afirmou. Para o médico, a homenagem representa um gesto de reconhecimento e valorização. “Mostra que a Mesa Diretora está interessada em cuidar do servidor, em reconhecer quem constrói a história da Assembleia. Servir é o que dá sentido à nossa existência e ser lembrado por isso é um privilégio”, concluiu.
Um dos servidores mais jovens a receber a homenagem, o técnico legislativo Jimmy Oliveira, da Rádio Assembleia, afirmou que a homenagem é um incentivo à nova geração que ingressou no poder legislativa após o último concurso, realizado em 2013. “A partir do momento em que a gente se esforça dentro daquilo que a Assembleia precisa, há crescimento mútuo, da instituição e do servidor”, ressaltou. Jimmy também falou sobre o papel da rádio na aproximação com a sociedade. “A Rádio Assembleia tem a missão de tornar a informação legislativa mais acessível, de traduzir o que acontece aqui para a população de forma clara e relevante. É um trabalho que me faz compreender o verdadeiro sentido de servir por meio da comunicação pública”, concluiu.
O deputado Max Russi ressaltou a importância da homenagem inédita aos servidores, que juntos somam mais de mil anos de dedicação ao Parlamento Estadual. “Todos os dias homenageamos personalidades de diferentes áreas, mas muitas vezes esquecemos de quem está aqui dentro, fazendo o trabalho acontecer. Essa homenagem é um gesto de gratidão, reconhecimento e valorização dos nossos servidores, que são os verdadeiros pilares da Assembleia”, resumiu.
O presidente da Assembleia destacou ainda que ouvir os relatos de profissionais com décadas de serviço é motivo de emoção e orgulho. “Tem servidor com 47 anos de Casa, pessoas que poderiam se aposentar, mas continuam porque amam o que fazem. Isso mostra o quanto a Assembleia evoluiu, tanto na estrutura quanto no espírito humano. Cada um deles faz parte dos 190 anos de história desta instituição e merece nosso reconhecimento”, completou.
Segundo o deputado Dr. João, a escolha dos homenageados foi um desafio. “A dificuldade maior foi escolher os nomes. É muita gente importante. E todos os escolhidos são merecedores”, avaliou Dr. João. “Desde o começo, eu e o deputado Max estamos tentando tornar a Assembleia uma Casa mais humanizada, mais próxima das pessoas. Aqui ninguém trabalha sozinho. Todos fazem parte dessa grande engrenagem que movimenta o Parlamento e representa a sociedade”, completou.
Programa Servidor de Destaque – Foi instituído pela Resolução nº 10.632/2025 e regulamentado pela Resolução Administrativa nº 15/2025. A secretária de Gestão de Pessoas da ALMT, Maythana Gomes Rodrigues, destacou que a ação surgiu de uma sugestão feita pela servidora Vânia Belo, em um dos encontros promovidos entre servidores e a Mesa Diretora para ouvir ideias.
“Essa ideia surgiu de dentro da Casa, dos próprios servidores, e foi acolhida com muito carinho. É um reconhecimento que fortalece o sentimento de pertencimento e valoriza quem dedicou décadas de trabalho ao Parlamento. Queremos que essa homenagem se torne uma tradição anual”, afirmou. Maythana ressaltou ainda que, além dos diplomas e moções, o registro das homenagens será incluído na vida funcional de cada servidor. “Um marco que eles levarão para sempre como parte de sua trajetória profissional e da história da Assembleia”, disse. Ela também chamou atenção para o fato de que a antiguidade foi uma questão especial analisada nesta primeira edição por conta da comemoração dos 190 anos da ALMT.
Veja abaixo a lista de homenageados do Programa Servidor de Destaque:
1. Adolar Rodrigues de Amorim Filho — Ouvidoria-Geral
2. Alexandre Bossa Perotto — Secretaria de Tecnologia da Informação
3. Aluá Deliberai Santana — Procuradoria da Mulher
4. Arlan de Azevedo Ferreira — Secretaria de Gestão de Pessoas
5. Benedita Silva Pereira — Presidência
6. Carla Aparecida Costa e Silva de Castro Pinto — Secretaria de Integração Social
7. Carlos Alberto Nunes de Araújo — Escola do Legislativo e Instituto Memória
8. César Jose de Mattos — Superintendência Militar
9. Clayton Mauro Correa Fortes — Secretaria de Orçamento e Finanças
10. Cristiane Alves de Souza — Secretaria-Geral
11. Denys Gabriel de Araújo Silva — Procuradoria-Geral
12. Edson José Oliveira das Neves — Secretaria de Gestão de Pessoas
13. Elaine Beserra de Oliveira Calabria — Secretaria de Comunicação
14. Fernando Vagner Lescano — Secretaria de Administração e Patrimônio
15. Gonçalo Maximiano Almeida Arruda — Superintendência Militar
16. Jimmy Rodrigues de Oliveira — Secretaria de Comunicação
17. Joel Evangelista dos Santos — Secretaria de Orçamento e Finanças
18. Jorge Cruz Medeiros — Presidência
19. José Bomfin da Silva — Gabinete da 1ª Secretaria
20. José Carlos Rezende — Secretaria de Controle Interno
21. José Roberto Castelo — Superintendência Militar
22. Karla Cristina Gomes — Ouvidoria-Geral
23. Luiz Carlos Culca Nogueira — Secretaria-Geral
24. Lúcia Pereira da Silva Souza — Superintendência de Cerimonial
25. Maria Gledes Vânia Belo — Secretaria de Serviços Legislativos
26. Marilza Pereira Soares Ferraz — Escola do Legislativo e Instituto Memória
27. Mario Sérgio Corassa — Secretaria de Administração e Patrimônio
28. Maximino Pereira da Cruz — Secretaria de Comunicação
29. Mônica Auxiliadora Capilé Lobo Curvo — Secretaria Parlamentar da Mesa
30. Oracildo Cruz Medeiros — Gabinete da 1ª Secretaria
31. Pamela Yuri Saíto — Secretaria Parlamentar da Mesa
32. Priscilla Aline Gonçalves Marques — Secretaria de Serviços Legislativos
33. Rodolfo Murilo Guimarães — FAP
34. Salvador Santos Pinto — Gabinete da 1ª Secretaria
35. Saturnino Leôncio de Arruda Filho — Presidência
36. Sérgio Caetano Cardoso — Procuradoria-Geral
37. Sílvia Keila de Assunção — Secretaria de Gestão de Pessoas
38. Wélyda Cristina de Carvalho — Secretaria Parlamentar da Mesa
Fonte: ALMT – MT
Deputados aprovam projeto de decreto que trava consignados ilegais e protege servidores superendividados
O combate aos empréstimos consignados com juros e taxas abusivas contra servidores públicos ganhou novo avanço com a aprovação unânime, nesta quarta-feira (29), na Assembleia Legislativa, do Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2025, de autoria do deputado Wilson Santos (PSD) e coautoria da deputada Janaína Riva (MDB).
A proposta suspende os efeitos dos contratos de cartões de crédito e benefícios consignados, bem como, de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) firmados em desacordo com a legislação vigente em Mato Grosso. O prazo inicial de suspensão é de 120 dias, podendo ser prorrogável, mediante justificativa fundamentada, com base no tempo necessário para a conclusão das apurações conduzidas pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) e pela força-tarefa instituída por meio do Decreto Estadual n.° 1.454/2025, emitido pela Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz).
Segundo o autor do projeto, a medida representa um avanço histórico na proteção aos servidores públicos estaduais. “O que aconteceu com o servidor público estadual foi um verdadeiro estupro coletivo. Pequenos bancos e sociedades de crédito, principalmente de São Paulo, se aproveitaram da situação calamitosa de superendividamento e ofereceram empréstimos milagrosos que só agravaram a crise financeira dos servidores. Muitos perderam bens, desfizeram casamentos e a dignidade por causa de contratos dolosamente construídos, com juros que chegavam a 6% ao mês”, afirmou Wilson Santos.
Ele relembrou que a Assembleia Legislativa já havia tratado do tema em 2018, quando foi instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) presidida pelo ex-deputado Guilherme Maluf, com relatoria de Alan Kardec e participação de Janaina Riva. O relatório final resultou em um projeto de lei que regulamentava o sistema de consignados em Mato Grosso, com definição de taxas máximas e critérios de cadastro. “Esse projeto foi aprovado e promulgado pela Assembleia, mas acabou sendo derrubado no Supremo Tribunal Federal (STF) após ação de inconstitucionalidade movida pelo governo estadual. A partir dali, abriu-se a porteira. Mais de 30 instituições passaram a operar em Mato Grosso com juros e taxas criminosas. Agora, estamos sustando esses contratos malfeitos, que exploraram a boa-fé de milhares de servidores”, completou.
Antes de chegar ao plenário, o projeto foi debatido em sessão extraordinária para derrubar o parecer contrário da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). O texto recebeu parecer favorável dos deputados Thiago Silva (MDB), Eduardo Botelho e Sebastião Rezende – ambos do União. Também foi incluída a emenda nº 1, proposta por Janaina Riva, que suspende os efeitos de atos regulamentares relacionados a créditos ou compensações aplicadas a servidores do Poder Legislativo até que norma específica da Casa de Leis discipline o tema.
Durante a votação, o plenário foi unânime em reconhecer a gravidade da situação enfrentada pelos servidores e a necessidade de suspender os contratos irregulares. O deputado Júlio Campos (União) destacou que o decreto precisava mesmo ser aprovado. “Hoje, cerca de 90% dos servidores públicos estão superendividados por causa de juros abusivos e práticas de corrupção dessas empresas. Declaro minha solidariedade aos servidores e meu apoio total à aprovação do projeto”, pontuou.
Já o deputado Paulo Araújo (PP) reforçou a importância da proposta. “Essa discussão é extremamente relevante. Há uma legislação que limita os percentuais de empréstimos consignados, mas as instituições financeiras encontraram brechas para burlar as regras. É preciso que a Sefaz e os órgãos de controle fiquem atentos para evitar o superendividamento que atinge servidores de todos os poderes”, disse.
O Projeto de Decreto Legislativo n.º 13/2025 segue para promulgação pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, com validade imediata após publicação.
Fonte: ALMT – MT
