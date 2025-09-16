Política
ALMT promove audiência pública sobre feminicídio e violência doméstica em Rondonópolis
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT) realizou, nesta segunda-feira (15), às 14 horas, uma audiência pública na Câmara Municipal de Rondonópolis para discutir os altos índices de feminicídio e violência doméstica no Estado. A iniciativa é da deputada estadual Edna Sampaio (PT) e faz parte de uma série de três audiências públicas dedicadas ao tema. A primeira ocorreu em Cuiabá, e a próxima será realizada em Cáceres, na quinta-feira (18), reafirmando o compromisso do Parlamento estadual com a proteção das mulheres mato-grossenses.
Pelo segundo ano seguido, Mato Grosso registra a maior taxa de feminicídios proporcionais à população no país. Em 2024, 47 mulheres foram mortas por motivo de gênero no estado, o equivalente a 2,5 casos por 100 mil habitantes, a maior taxa do Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 2025, até o momento, já foram contabilizados cerca de 39 casos.
A audiência abriu espaço para que vozes da sociedade local compartilhassem suas vivências e percepções sobre o avanço da violência. A professora de idiomas Marisa Ferreira Barreto, mulher negra e estrangeira oriunda de Portugal, emocionou-se ao relatar experiências pessoais de preconceito por gênero, raça e nacionalidade. “Já vivi e às vezes ainda vivo, situações de discriminação. Não é só a violência física que atinge as mulheres. Há o assédio no trabalho, a invisibilidade, a negação de direitos. Como mulher negra e estrangeira, minha luta por respeito é diária”, afirmou.
Casos concretos também vieram à tona, como o relato da cabeleireira Edmara Urias, moradora de Rondonópolis há 20 anos. Ela lembrou com pesar o feminicídio de uma colega de profissão há dois anos e de uma amiga assassinada pelo marido recentemente, deixando três filhos pequenos. Para ela, é preciso agir nas raízes do problema: “A violência contra a mulher precisa ser falada nas escolas, nas empresas, na mídia. Precisamos de políticas públicas mais firmes e da reeducação dos homens para que separações ou desentendimentos não terminem em tragédia. Parabenizo a deputada Edna por essa iniciativa. O feminicídio está em todas as classes sociais. Isso precisa parar”, ressaltou.
A professora e ex-primeira-dama do município, Neuma Moraes, também participou da audiência e destacou a necessidade de solidariedade entre mulheres e de ações conjuntas entre sociedade civil e poder público. “Precisamos unir nossas vozes, reforçar o valor dos nossos corpos, erradicar a cultura da objetificação. O engajamento precisa vir de todos os setores: escolas, empresas, igrejas, órgãos públicos. A mulher é pilar da sociedade. E é com união e coragem que vamos construir um futuro diferente”, disse.
A coronel Grasielle Paes, comandante do 4º Comando Regional da Polícia Militar, destacou o empenho da PM no atendimento às ocorrências de violência doméstica, mas alertou para a sobrecarga da corporação diante de um problema que considera cultural e não apenas policial. “A prevenção deve começar nas famílias, nas escolas, nas igrejas. A sociedade precisa participar mais”, afirmou. Ela também reforçou a importância da denúncia. “Quando o 190 é acionado, a violência já aconteceu. Por isso, é essencial denunciar ao primeiro sinal. Nossos policiais estão preparados para orientar e proteger as vítimas”, completou.
Segundo a deputada Edna Sampaio, o objetivo das audiências é justamente dar espaço à escuta da população, compreender o impacto real da violência e construir caminhos coletivos. “Essa luta vai além de ações pontuais. Precisamos de políticas públicas duradouras, com foco na prevenção e na promoção da igualdade. A violência contra a mulher é reflexo da desigualdade de poder e da cultura machista. E só com mais mulheres nos espaços de decisão poderemos mudar essa realidade”, concluiu.
A parlamentar informou que as propostas apresentadas durante a audiência serão sistematizadas e encaminhadas à Assembleia Legislativa. Entre os encaminhamentos estão: o fortalecimento da educação em direitos humanos e igualdade de gênero nas escolas; a realização de concursos públicos com formação específica para o atendimento às mulheres vítimas de violência; e o aumento do orçamento destinado às políticas públicas para mulheres.
A audiência, que contou com ampla participação popular, mostrou que o enfrentamento à violência de gênero exige mais do que legislação, exige escuta ativa, compromisso político e ação contínua. Com a próxima reunião agendada para Cáceres, a ALMT reafirma seu papel como espaço democrático de diálogo e construção coletiva, contribuindo para garantir o direito de todas as mulheres a viverem com dignidade, liberdade e segurança.
Fonte: ALMT – MT
Política
ALMT homenageia administradores e curso de eletrotécnica do IFMT em sessão especial
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) homenageou profissionais da administração e personalidades ligadas ao curso de eletrotécnica do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) em sessão especial realizada na noite de segunda-feira (15). Foram entregues títulos de cidadão mato-grossense e moções de aplausos durante a cerimônia requerida pelo presidente da Casa de Leis, deputado Max Russi (PSB).
O presidente do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso (CRA-MT), Hélio Tito, destacou que o reconhecimento a esses profissionais é feito todo ano pelo poder legislativo e disse estar contente com mais essa celebração. “Hoje comemoramos 35 anos de existência do Conselho Regional de Administração. A importância dos conselhos é fiscalizar o exercício da profissão para defender a sociedade. Também celebramos 60 anos da regulamentação da profissão. No ano de 1965 foi criado o DASP, que é o Departamento Administrativo do Serviço Público, onde estão os primeiros administradores do Brasil”, afirmou.
Professora do IFMT com mais de 40 anos de docência, Teresa Irene Malheiro foi agraciada com moção de aplausos. Ela lembrou que o curso de eletrotécnica foi pioneiro no ensino técnico do estado, criado em 1966. “Foi o primeiro curso técnico oferecido pela Escola Industrial, como chamava na época, para a comunidade mato-grossense, devido a problemas com o sistema elétrico. E até hoje, entrega o seu certificado. Então, é um curso que sobreviveu ao tempo”, rememorou.
“Não sou brasileira. E quando eu cheguei aqui, a Escola Técnica abraçou a mim e ao meu irmão gêmeo. Nós nos formamos no curso de eletrotécnica e eu digo que a eletrotécnica me escolheu, porque até hoje eu trabalho com eletricidade. E é um curso importante porque ele dá uma visão. Hoje temos médicos, engenheiros, que se formaram nesse curso de segundo grau. Todos, no fundo, têm a eletrotécnica como base”, completou a portuguesa. Ela é autora do livro “Circuito da Vida: Memórias Técnicas e Humanas, o Curso de Eletrotécnica da ETFMT ao Longo de Seus 50 Anos”, que será lançado em breve.
Também entre os homenageados na sessão especial, o presidente nacional do Sebrae, Décio Lima, recebeu título de cidadão mato-grossense. “Recebo essa honraria tomado pela emoção por conta do carinho que eu recebi. Ela é pertencente a essa instituição [Sebrae] que aqui em Mato Grosso comemora 50 anos da sua existência, com um trabalho extraordinário. Neste momento, inclusive, quero destacar, é liderado por uma mulher que produz uma grandiosa obra para o povo do Mato Grosso, junto com a sua equipe. Isso modifica a vida de homens e mulheres aqui nesse estado tão lindo, de que eu agora passo a ser também cidadão”, colocou.
“Hoje celebramos duas categorias profissionais que marcam profundamente a história e o desenvolvimento do nosso estado, os administradores e os eletrotécnicos formados pelo Instituto Federal de Mato Grosso”, ressaltou o deputado Max Russi. “A Assembleia reconhece o valor inestimável dos administradores e administradoras, que com dedicação e competência, desempenham um papel estratégico no crescimento econômico, na modernização da gestão pública e privada, e no fortalecimento da governança em todos os níveis”, disse.
“Prestamos também justa homenagem ao curso de eletrotécnica do IFMT, campus Cuiabá, criado em 1966, como resposta ao programa de desenvolvimento industrial do nosso estado. Um curso que nasceu da necessidade de suprir a base energética do nosso processo produtivo e que, ao longo de quase seis décadas, formou profissionais que mudaram vidas e abriram caminhos para centenas de famílias”, concluiu o parlamentar.
O deputado Valdir Barranco (PT) também acompanhou a cerimônia e engradeceu o papel dos profissionais homenageados para desenvolvimento do estado. “Acho que é uma celebração que aponta para a importância da educação. Essas formações são de extrema importância para o desenvolvimento do comércio, das empresas de Mato Grosso, da vida das pessoas, da economia. Então, é mais do que justo que nós possamos fazer essa homenagem. E eu me sinto muito honrado de participar desse momento tão importante”, declarou.
Veja abaixo a lista completa de homenageados:
Título de Cidadão Mato-Grossense do CRA-MT
1. Alex Sandre Rodrigo Pereira Cazelli
2. Décio Nery de Lima
3. Edelmira Rodrigues da Costa
4. Francisco Costa
5. Gilmar Camargo de Almeida
6. Idalberto Chiavenato
7. Isabela Regina Fornari Muller
8. Márcio Luiz França Gomes
9. Mauricio Pinto Pereira Juvenal
10. Pablliny Antunes Emídio
11. Roberto Henrique Dahmer
Moções de Aplausos pelos 35 Anos de Criação do CRA-MT
12. Adriana Regina Redivo
13. Ana Cristina Peron Domingues
14. Anderson Gjeller Froehlich
15. Anderson Nunes de Carvalho Vieira
16. André Luiz Spinelli Schelini
17. Bruna Almeida Siqueira de Faria
18. Carlos Braguini
19. Cesar Alberto Miranda Lima Santos Costa
20. Cláudio de Oliveira Brandão
21. Clodoaldo Aparecido Cesconetto
22. Edson Trombine Leite Junior
23. Elvys Patrick Ferreira de Oliveira
24. Fernanda Campos
25. Flavio Augusto Cella de Oliveira
26. Gustavo Domingos Sakr Bisinoto
27. Jakeline Ferreira Souza
28. Janaína R. Bando
29. Jardel Rogério Lemos
30. Jefferson Gustavo Capelli
31. João Bosco Pereira de S. Cajueiro
32. José Ivo Fernandes de Oliveira
33. José Wenceslau de Souza Júnior
34. Leonardo José Macedo
35. Luis Alberto Nespolo
36. Marianna Biagi Pache
37. Marlon Geraldo Ribeiro
38. Mauro dos Santos Leonidas
39. Milton Ferreira Junior
40. Moisés Philip Botelho
41. Nadia Ligianara Dewes Nyari
42. Ocimar Edson de Oliveira
43. Priscila Rosa da Silva
44. Rogério Claudiano Costa
45. Rosana Cristina Guimarães Santos Rocha
46. Rosana Sifuentes Machado
47. Roseney Cotrim de Araujo Rodrigues
48. Rosicley Nicolao de Siqueira
49. Serapião Júnior
50. Silvio Cesar Pereira Rangel
51. Tiago Goecks
52. Vanessa Chiamulera
Moção de Aplausos pelos 50 Anos do Curso de Eletrotécnica do IFMT
53. Air Bom Despacho e Silva
54. Alessandro Marcondes Alves
55. Alex Rodrigo Trindade Dias
56. Alexandre Magalhães Nascimento
57. Antônio Fernando Jorge Ribeiro Carvalho Malheiro
58. Antônio Pereira de Oliveira
59. Arlan de Azevedo Ferreira
60. Bernanci Pedroso de Almeida
61. Cristovam Albano da Silva Junior
62. Doutor Cyríaco Fortunato
63. Edelson Silva Duarte
64. Edna do Carmo Negrini
65. Eduardo Martins Alves
66. Eliete Curvo
67. Evaldo Duarte de Barros
68. Frederico Mansur Gaíva
69. Irênio Amaro da Silva
70. Joalino Domingos Ferreira
71. Joilson Marques de Campos
72. José Bispo Barbosa
73. Júlio Cézar Ferraz Muzzi
74. Kleber Franklin Ferreira de Lima
75. Lauro Leocádio da Rosa
76. Lioniê Vitório
77. Luiz Carlos de Figueiredo
78. Luiz Rondon de Almeida Correa
79. Mackelee Katinavuhe Dourado Chagas
80. Marco Antônio Castro Pinto
81. Marcos Vinicius Santiago Silva
82. Maria Conceição de Sant’Ana Barros Escobar
83. Maria de Lourdes Shiraishi Barini
84. Marisa de Fátima Leão Castillo
85. Mauricio Morbeck Curvo
86. Mikió Matsubara
87. Miriam Bodstein
88. Miriam Ross Milani
89. Nélson Yoshio Ito Suzuki
90. Otacílio Borges Canavarros
91. Paulo Roberto de Araújo Campos
92. Rafael Alves Seixas
93. Rinaldo Ribeiro D’Almeida
94. Robson Kleber de Lima
95. Rogério Marques de Almeida
96. Rosalina Pereira Silva
97. Serly Marcondes Alves
98. Severo Sampaio
99. Teresa Irene Ribeiro de Carvalho Malheiro
100. Vladis Flesky dos Anjos
101. Zélia da Silva Vitório
Fonte: ALMT – MT
Política
ALMT ganha destaque nacional com primeira Câmara Setorial de Enfermagem do Brasil
A Câmara Setorial Temática (CST) da Enfermagem da Assembleia Legialtiva de Mato Grosso (ALMT), requerida pelo presidente do parlamento, deputado Max Russi (PSB), é pioneira no Brasil, ultrapassou fronteiras e se tornou referência nacional durante o 27º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF), realizado entre os dias 8 e 11 de setembro, em Salvador (BA).
A presidente da CST, enfermeira Merielly Cristina Nantes, apresentou a experiência de Mato Grosso durante o congresso, levando as pautas prioritárias e mostrando como o espaço vem fortalecendo a categoria. A iniciativa chamou a atenção de lideranças políticas de várias regiões do Brasil.
O presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Manoel Neri, destacou a importância da iniciativa da primeira CST da categoria, um espaço que discute políticas públicas voltadas ao fortalecimento e à valorização dos profissionais da enfermagem, e parabenizou o presidente da ALMT.
“Estamos aqui com a enfermeira Merielly, de Mato Grosso, que coordena a primeira Câmara Setorial de Enfermagem junto a uma Assembleia Legislativa. Parabenizo também o presidente Max, que deu essa abertura para que nossos profissionais tenham voz. O que for bom para a enfermagem sempre terá o apoio do Cofen”, afirmou Neri.
A deputada federal Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) destacou a inovação: “Esta Câmara Setorial é uma novidade da política, uma novidade para nós da enfermagem, porque luta por uma categoria que luta pela saúde do povo. E se luta pela saúde do povo, a enfermagem precisa ser valorizada”, destacou.
A ação também foi reconhecida pela deputada federal do Ceará, Enfermeira Ana Paula (Podemos) que também reforçou apoio. “É incrível saber que esse trabalho está sendo feito em Mato Grosso. Conte com a nossa voz e com o nosso acolhimento”, afrimou.
O reconhecimento no maior evento de enfermagem da América Latina confirma o impacto da iniciativa mato-grossense, que deve inspirar outras Assembleias Legislativas a criarem espaços semelhantes de diálogo e construção de políticas públicas para os profissionais da saúde.
Fonte: ALMT – MT
ALMT homenageia administradores e curso de eletrotécnica do IFMT em sessão especial
Polícia Civil MT prende dois investigados por aplicar golpes contra vítimas do Estado de Sergipe
ALMT promove audiência pública sobre feminicídio e violência doméstica em Rondonópolis
Polícia Civil deflagra operação para desarticular esquema de tráfico de drogas e extorsão de facção criminosa em Aripuanã
Governo de Mato Grosso entrega pacote de obras em Barra do Garças
Segurança
Polícia Civil MT prende dois investigados por aplicar golpes contra vítimas do Estado de Sergipe
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta terça-feira (16.9), em apoio à Polícia Civil de Sergipe, a Operação “Prole...
Polícia Civil deflagra operação para desarticular esquema de tráfico de drogas e extorsão de facção criminosa em Aripuanã
A Polícia Civil deflagrou, nesta terça-feira (16.9), a Operação Primatus, para desarticular um grupo formado por membros de uma facção...
Polícia Civil abre nesta quarta-feira (17) as incrições para a XIII Edição dos Jogos Internos
A partir da próxima quarta-feira (17.9) estarão abertas as inscrições para a XIII Edição dos Jogos Internos da Polícia Civil....
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
ARTIGOS & OPINIÕES7 dias atrás
Setembro Amarelo: quando a saúde mental também protege o coração
-
Saúde6 dias atrás
Polícia Civil e Procon fiscalizam consultórios oftalmológicos suspeitos de atuação irregular em Cuiabá
-
Política6 dias atrás
ALMT cobra do governo regulamentação de leis de combate ao feminicídio
-
CIDADES4 dias atrás
Festeja: Prefeito e governador participam do pré-lançamento de indústria de Etanol de Milho em Sinop
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros combate 31 incêndios florestais nesta quarta-feira (10)
-
.7 dias atrás
Serasa abre dia de negociação de dívidas
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde fecha parceria para produção nacional da vacina contra o vírus sincicial respiratório e sua oferta no SUS em novembro deste ano
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Arrecadação do ICMS no turismo em Mato Grosso cresce 203% em cinco anos