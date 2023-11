ALMT realiza sessão especial para homenagens e entrega de honrarias

O Governo de Mato Grosso entregou, nesta quinta-feira (23.11), à Associação Mato-grossense de Pesquisa e Apoio à Adoção (Ampara) e à Associação de Amigos da Criança com Câncer (AACC) dois cheques simbólicos de R$ 20 mil referentes ao programa Nota MT. O valor corresponde a 20% dos prêmios de R$ 100 mil do sorteio Mensal Setembro.

A entrega simbólica dos cheques foi feita pela primeira-dama Virginia Mendes, pelo secretário de Fazenda, Rogério Gallo, e pela secretária adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva, Marilene Marchese. O evento, realizado no Palácio Paiaguás, também foi acompanhado por outras instituições filantrópicas de Cuiabá e Várzea Grande.

Para o secretário de Fazenda, Rogério Gallo, o lado social do programa Nota MT tem sido muito importante para que as entidades de Mato Grosso mantenham suas atividades e projetos sociais. Gallo lembrou, ainda, que em quatro anos o Governo do Estado já repassou cerca de R$ 7 milhões para as instituições.

“O Nota MT, além de gerar premiações para os consumidores que pedem o CPF na nota ao fazer suas compras, tem esse lado filantrópico que, por meio das indicações de quem é sorteado, repassa 20% do valor dos prêmios. Já foram distribuídos em torno de R$ 7 milhões, que são valores que fazem a diferença para as entidades e na vida das pessoas que elas auxiliam”, disse o secretário de Fazenda.

A presidente da Ampara, Daisy Guilem, afirmou que, com os valores do Nota MT, a instituição tem mantido suas ações que visam a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes de viver em família. Entre 2019 e 2023 a Ampara recebeu R$ 129.300,00 referentes às indicações dos sorteados no Nota MT.

“Esse é o diferencial do Nota MT: ajudar quem ajuda. Os repasses ajudam muito a gente a se manter e desenvolver nossos sonhos e projetos, já que nossa instituição não tem outros recursos, não recebe outros recursos, além das doações de pessoas físicas”, afirmou a presidente.

A AACC também participa do Nota MT desde o início do programa e já recebeu o total de R$ 1.386.800,00, entre 2019 e 2023. Ao receber o cheque simbólico com outros R$ 20 mil, o vice-presidente associação, Benildes Firmo, agradeceu e disse que o valor vai auxilinar no atendimento das crianças que são assistidas.

“Esse recurso vai nos ajudar muito na nossa missão que é ser uma mão estendida para ajudar essas crianças e adolescentes a lutarem contra o câncer infantojuvenil. Essa contribuição do Nota MT tem um supremo valor, porque vai ajudar a fortalecer a nossa qualidade dos atendimentos, do social, melhorar a qualidade de vida das crianças, e a nossa missão ter o efeito de ajudar a curar”, disse Benildes Firmo.

O Nota MT conta, atualmente, com 257 entidades de diversos ramos cadastradas, das quais 249 estão em situação ativa e podem ser escolhidas pelos consumidores que participam do programa. Dentre elas, 237 já foram contemplas em algum momento e receberam recursos do programa de incentivo à cidadania fiscal.

Para participar do Nota MT, as entidades sem fins lucrativos devem se cadastrar junto a Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

As instituições interessadas devem encaminhar a documentação, exigida pelo Edital 001/2023, para o e-mail [email protected], colocando no título “Cadastramento de Entidade – Nome da Entidade”. É imprescindível que os documentos estejam legíveis e em PDF.