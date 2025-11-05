Política
ALMT tem representação em colegiado nacional da Unale
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) passa a integrar, de forma ativa, o novo Colegiado de Diretores e Diretoras Financeiros e Orçamentários das Assembleias Legislativas e da CLDF, instituído pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). A instalação do colegiado ocorreu na última quinta-feira (30), na sede da entidade, em Brasília, e contou com a participação de gestores financeiros e orçamentários de diversos parlamentos estaduais.
Durante o encontro, a secretária de planejamento, orçamento e finanças da ALMT, Hemile Oliveira Melo, foi eleita coordenadora-adjunta do colegiado, ao lado da coordenação-geral. A eleição reconhece o trabalho técnico e a contribuição da Assembleia de Mato Grosso para o fortalecimento da gestão pública legislativa. Também representaram a ALMT na reunião a consultora parlamentar da mesa diretora Janaína Polla e o Secretário Parlamentar da Mesa Diretora Eduardo Lustosa.
Hemile recebeu a escolha com gratidão e senso de compromisso. “Ser eleita pelos colegas diretores financeiros das Assembleias Legislativas demonstra confiança no trabalho que temos desenvolvido e reforça o compromisso de contribuir de forma colaborativa para o fortalecimento das finanças dos parlamentos estaduais”, afirmou.
A diretora destacou que a indicação foi uma grata surpresa e reflete o esforço coletivo da equipe financeira da Casa. “A eleição é resultado de uma gestão comprometida com transparência, eficiência e inovação”, ressaltou.
Na nova função, Hemile atuará na organização das atividades do colegiado e na articulação entre as diretorias financeiras e orçamentárias dos estados. “O colegiado é um espaço estratégico para discutir desafios comuns e encontrar soluções conjuntas. Essa troca de experiências permite que cada estado aprimore seus processos e fortaleça a sustentabilidade financeira das instituições legislativas”, explicou.
Para ela, o cargo representa não apenas uma conquista pessoal, mas um reconhecimento institucional. “É o resultado do trabalho sério e comprometido da equipe financeira da Casa e uma oportunidade de projetar a ALMT em um cenário nacional”, pontuou.
Hemile destacou ainda a importância de Mato Grosso ter voz ativa em debates sobre gestão pública. “Nosso estado tem se destacado por iniciativas de eficiência e inovação. Participar desse espaço é importante para compartilhar experiências e contribuir com a construção de políticas que fortalecem o Legislativo em todo o país”, completou.
A diretora financeira Janaína Polla ressaltou o simbolismo da eleição. “A escolha da Hemile representa mais do que um reconhecimento técnico: simboliza o protagonismo da ALMT no cenário nacional e a força da mulher nos espaços de gestão pública e financeira. Sua atuação tem sido marcada pelo equilíbrio entre técnica, inovação e compromisso institucional, consolidando Mato Grosso como referência em planejamento e responsabilidade fiscal”, afirmou.
Com a criação do colegiado, a Unale busca ampliar o diálogo entre as Casas Legislativas, fortalecer a transparência e aprimorar a governança pública. O grupo tem a missão de compartilhar experiências e boas práticas da gestão financeira, discutir desafios comuns e soluções inovadoras, promover a padronização de procedimentos, capacitações técnicas e fomentar estudos e debates qualificados sobre finanças públicas no âmbito legislativo.
Fonte: ALMT – MT
Política
Comissão da ALMT aprova projetos que reforçam direitos do consumidor e valorizam profissionais de entrega
A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (CDCC) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) realizou, nesta terça-feira (4), a sétima reunião ordinária de 2025. Presidida pelo deputado Faissal Kalil (Cidadania), a comissão analisou e aprovou importantes projetos voltados à proteção do consumidor, à equidade nos serviços e à valorização de profissionais que atuam na linha de frente da prestação de serviços em todo o estado.
Entre as proposições aprovadas, em destaque o Projeto de Lei nº 1278/2024, de autoria do deputado Wilson Santos (PSD), que proíbe a diferenciação de prazos ou listas de agendamento de consultas, exames e procedimentos médicos entre pacientes de planos de saúde e aqueles que pagam com recursos próprios.
A proposta visa combater uma prática recorrente em clínicas e consultórios, que mantêm filas distintas de atendimento, priorizando pacientes particulares em detrimento dos usuários de planos ou seguros de saúde. Segundo a justificativa do projeto, essa conduta é ilegal e discriminatória, uma vez que fere os princípios de igualdade e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
“Todo consumidor deve ser atendido de forma igualitária. Hoje, infelizmente, há listas diferentes para quem tem plano de saúde e para quem paga de forma particular. Isso é uma forma de discriminação e afronta o Código de Defesa do Consumidor. O projeto do deputado Wilson Santos corrige essa distorção e garante justiça no atendimento médico”, destacou o presidente da CDCC, deputado Faissal Kalil.
Outro projeto aprovado pela comissão foi o PL nº 1562/2025, de autoria do deputado Júlio Campos (União), que obriga os aplicativos de entrega de alimentos e bebidas a disponibilizarem a opção de entrega diretamente na porta do apartamento do consumidor, mediante o pagamento de uma taxa adicional fixa. A taxa, equivalente a 15% do valor da nota fiscal, deverá ser revertida integralmente ao entregador, garantindo uma remuneração justa e valorizando o serviço prestado.
O deputado Faissal Kalil reconheceu a importância da proposta para fortalecer a liberdade de escolha do consumidor e a valorização dos trabalhadores do setor de entregas, mas ponderou sobre possíveis questionamentos de constitucionalidade.
“O projeto do deputado Júlio Campos é positivo porque assegura liberdade ao consumidor e remuneração digna ao entregador. No entanto, pode haver algum entrave jurídico, já que trata de relações de direito privado, regidas pelo Código Civil federal. Mesmo assim, entendemos que, sob a ótica do consumidor, o debate é legítimo e merece avançar”, afirmou Faissal.
Além da aprovação das matérias, o parlamentar destacou o desempenho da comissão neste semestre, enfatizando o compromisso dos membros com a celeridade e a transparência no andamento dos projetos.
“A pauta da Comissão de Defesa do Consumidor está completamente limpa. Fazemos questão de iniciar cada mês com todos os projetos analisados, aprovados ou rejeitados. A comissão tem trabalhado de forma responsável, técnica e comprometida com a sociedade, garantindo que nenhuma proposta fique parada”, declarou o presidente da CDCC.
Fonte: ALMT – MT
Política
Comissão de Revisão Territorial apresenta plano de atualização de limites distritais dos municípios
Os deputados que compõem a Comissão de Revisão Territorial dos Municípios e das Cidades de Mato Grosso (CRTMC), apresentaram na reunião desta terça-feira (4), o plano de trabalho de atualização de limites dos distritos municipais e das áreas urbanas das cidades e vilas de Mato Grosso. A iniciativa atende a solicitação do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para que o Estado disponibilize uma base territorial consistente ao levantamento de dados Censo Agro 2026.
“A atualização dos limites territoriais é um passo essencial para o desenvolvimento ordenado e sustentável dos municípios mato-grossenses. O plano foi elaborado por meio de dados técnicos com a cooperação entre Estado e Municípios e tem por objetivo fortalecer o planejamento urbano e contribuir para o avanço das políticas de regularização fundiária em Mato Grosso”, afirmou o presidente da comissão, deputado Ondanir Bortolini – Nininho (Republicanos).
A apresentação foi conduzida pela equipe técnica de cartografia e acervo fundiário do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat), com o escopo de alinhar as etapas do processo de atualização territorial em parceria com os municípios.
“Os municípios que tiverem interesse em ser parceiros neste projeto, devem assinar o termo de adesão, e após assinatura do documento, cada município deve nomear quatro representantes, sendo dois do poder executivo e dois do legislativo para fundamentar as questões territoriais”, disse Nininho.
De acordo com o plano de atualização, os limites distritais e urbanos bem definidos auxiliam na política pública de ocupação, permitindo avaliar espaços de interesses coletivos.
“A falta de definição dos limites dos distritos e das áreas urbanas das cidades e vilas de Mato grosso interfere no planejamento e execução dos serviços públicos, organização do uso e ocupação do solo, planejamento de obras públicas e impacta nas ações políticas de regularização fundiária”, explicou o deputado.
O plano determina também que os limites distritais e urbanos bem definidos auxiliam na política pública de ocupação, permite avaliar os espaços de interesse coletivo, de forma a proporcionar a ocupação racional, considerando os aspectos de interesse social, infraestrutura existente e menos impacto ambiental.
“Esse é um trabalho feito em parceria a pedido do IBGE, em função do novo censo agro que vai ocorrer em janeiro de 2026, com o Intermat e suporte da equipe técnica da Assembleia Legislativa. Esse trabalho será para definição dos limites do distrito, das cidades e também das vilas onde ainda não foram criados distritos”, destacou Nininho.
Projeto – Durante a explanação da diretora de cartografia e acervo fundiário do Intermat, Bruna Cecconello, foram mostrados dos aos gestores municipais e representantes dos municípios os detalhes do projeto.
“O projeto mostra a metodologia a ser aplicada aos municípios que aderirem à atualização dos limites dos perímetros urbanos, distritos e vilas. As vilas são as áreas urbanas dos distritos. Ele é fundamental para a governança territorial, auxiliando na gestão municipal dentro desses limites. Atualmente, os municípios enfrentam diversas dúvidas sobre os limites dos distritos e do perímetro urbano. Apresentamos, então, a parte técnica, incluindo a elaboração de plantas e memoriais descritivos, oferecendo suporte técnico para que o município possa aprovar leis com precisão na definição desses limites”, lembrou Cecconello.
Na oportunidade, a diretora do Intermat afirmou também que os municípios interessados podem participar do programa, encaminhando por meio de um ofício de adesão junto ao órgão o desejo de participar do projeto com o termo de cooperação.
“Posteriormente, será celebrado um termo de cooperação técnica com o município para dar andamento ao projeto. A primeira etapa do projeto foi apresentada, destinada a todos os prefeitos presentes na Assembleia Legislativa”, revelou ela.
Para o prefeito de Nova Santa Helena, Prezado Prefeito Paulo Bortolini (União) a regularização fundiária é crucial para os moradores e principal questão a ser abordada atualmente.
“A respeito dos limites e confrontações das áreas, entendo que a distinção entre urbano e rural está bem definida, sem apresentar dúvidas. O maior desafio reside na regularização fundiária. Em decorrência das migrações ocorridas na década de 1970, com o incentivo à abertura de terras no estado de Mato Grosso, algumas empresas detinham títulos que, com o tempo, geraram dificuldades. Atualmente, a regularização fundiária, tanto urbana quanto rural, representa o principal entrave para o desenvolvimento do município”, citou Bortolini.
Ele entende que censo democrático está desenvolvendo um trabalho que visa auxiliar prefeitos e lideranças, inclusive na cobrança de impostos sobre áreas urbanas e rurais.
“Contamos com ferramentas do IBGE e parcerias com empresas que fornecem mapas e imagens detalhadas, identificando áreas de lavoura, expansão agrícola, pastagem, reserva, nascentes e áreas de preservação, tudo catalogado em nosso sistema. No entanto, é premente avançar na regularização fundiária, tanto para fins de arrecadação de impostos quanto para viabilizar financiamentos e garantir a segurança jurídica aos proprietários, espera Bortolini.
A defensora pública e coordenadora do Núcleo de Regularização Fundiária, Sílvia Ferreira falou que órgão dará apoio jurídico aos produtores rurais, prefeitos e vereadores.
“A iniciativa também beneficiará o produtor rural, que frequentemente enfrenta dificuldades para obter financiamento devido à ausência de regularização fundiária. A Defensoria Pública, portanto, atua como parceira, tanto nas atividades que empreende por iniciativa própria, com a autonomia que lhe é garantida, quanto nos projetos relacionados à terra, como o que está sendo discutido pela comissão. A Defensoria se coloca à disposição para colaborar em qualquer atividade que vise a regularização de terras e propriedades”, comentou ela.
Legislação – A maioria das leis que definem as áreas distritais e urbanas dos municípios no Estado de Mato Grosso se encontra com necessidade de revisão e atualização, apresentando problemas, como por exemplo, ausência de leis municipais que definam as áreas distritais e urbanas de suas cidades e vilas; leis municipais que não refletem a dinâmica atual de ocupação dos territórios distritais e urbanos; leis municipais sem memoriais descritivos ou mapas de definição dos limites das áreas distritais e urbanas; leis municipais sem coordenadas de localização; e leis municipais que definem áreas desproporcionais com a real ocupação dos espaços urbanos e que impactam negativamente nos serviços.
“Os trabalhos foram coordenados pela comissão de revisão territorial e a articulação institucional entre os órgãos para a questão, enquanto que, o Intermat prestou suporte técnico na realização do levantamento das inconsistências e análise de informações. Após pesquisas, estudos e debates, o plano de atualização está pronto e deve ser encaminhado ao governo do estado para estudos futuros”, adiantou Nininho.
Censo Agropecuário – De acordo com o presidente da Comissão de Revisão Territorial dos Municípios e das Cidades da Assembleia Legislativa, deputado Nininho (Republicanos), é importante o levantamento de dados precisos sobre os limites urbanos e rurais para que o próximo Censo Agropecuário previsto para 2026 reflita a realidade de Mato Grosso.
“Sem essas informações não será possível definir corretamente o que é área urbana e o que é área rural, tanto nas cidades quanto nos distritos”. Nininho disse ainda que a pesquisa “abrangerá loteamentos, condomínios e outros registros fundamentais, gerando dados relevantes não apenas para os municípios, mas também para o estado e para a União”, concluiu.
Ele ressaltou que muitos municípios ainda não possuem leis que definem claramente seus perímetros urbanos, tampouco os limites de áreas rurais e distritos, o que pode comprometer a precisão das informações levantadas.
Segundo o parlamentar, essa falta de delimitação prejudica a distinção entre o que é agrícola e o que é urbano, tornando fundamental que o governo estadual e a Assembleia Legislativa concentrem esforços na organização territorial.
Nininho explicou ainda que a comissão iniciou as primeiras apresentações de critérios técnicos e que o próximo passo será realizar um grande encontro na capital, na sede da Assembleia Legislativa, reunindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas de todo o estado.
“O objetivo é garantir que todos compreendam a relevância do projeto e colaborem para que as informações cheguem corretas e não distorcidas às comunidades. O sucesso do trabalho depende da construção coletiva, em que prefeituras, câmaras municipais e órgãos estaduais atuem em conjunto, de forma a assegurar dados precisos e de grande valor estratégico para o planejamento do futuro de Mato Grosso”, destacou o parlamentar.
Além do deputado Ninho, também estiveram presentes os deputados Walmir Moretto (Republicanos) e Chico Guanieri (PRD).
Fonte: ALMT – MT
Comissão da ALMT aprova projetos que reforçam direitos do consumidor e valorizam profissionais de entrega
Comissão de Revisão Territorial apresenta plano de atualização de limites distritais dos municípios
Assembleia Legislativa prorroga inscrições para o 1º Prêmio ALMT de Jornalismo
ALMT tem representação em colegiado nacional da Unale
PRF apreende mais de uma tonelada de skunk em Rondonópolis
Segurança
PRF apreende mais de uma tonelada de skunk em Rondonópolis
No dia 3 de novembro de 2025, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 1.100 kg de skunk durante...
Polícias Civil e Militar prendem homem por estupro de vulnerável em Novo São Joaquim
Um homem acusado de abusar sexualmente da neta de sua companheira, no município de Novo São Joaquim, foi preso em...
Polícia Civil prende investigado por enganar mulheres em MT para se prostituírem no Pará
A Polícia Civil cumpriu, nessa segunda-feira (3.11), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 27 anos, investigado por...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Cuiabá7 dias atrás
Sine Cuiabá oferece 1.077 vagas, com destaque para a Construção Civil
-
Várzea Grande7 dias atrás
“VG em Ação” intensifica serviços de limpeza e manutenção em diversos bairros nesta quarta-feira (29)
-
Política7 dias atrás
Assembleia Legislativa inicia debates sobre Lei Orçamentária para 2026
-
Cuiabá7 dias atrás
“Casamento Abençoado” garante documentos e cerimônia gratuita a casais
-
ELEIÇÕES7 dias atrás
Justiça Eleitoral atende indígenas da Aldeia Matrinxã, em Apiacás
-
Várzea Grande6 dias atrás
Sine-VG disponibiliza 568 vagas de trabalho sendo 81 delas para PCD
-
Várzea Grande6 dias atrás
Procon fiscaliza comercialização de linhas de pipas em Várzea Grande
-
JUSTIÇA7 dias atrás
Servidoras do Fórum de Cuiabá contribuem na construção das diretrizes nacionais do Judiciário