Alto Araguaia e Primavera do Leste sediam últimas etapas regionais de competições escolares mato-grossenses

Os municípios de Alto Araguaia e Primavera do Leste sediam as duas últimas etapas regionais da edição 2023 dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses. De 08 a 13 de junho, estudantes de 12 a 17 anos das regiões esportivas Sul e Sudeste jogam em busca das vagas nas fases estaduais das competições escolares promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT).

As aberturas oficiais das duas competições regionais ocorrem simultaneamente, nesta quinta-feira (08.06), às 19h30. Em Alto Araguaia, a solenidade acontece na quadra Antônio Farias da Costa ‘Boiadeiro’. Em Primavera do Leste, o evento será realizado no ginásio municipal de Esportes ‘Pianão’.

Sediadas em Alto Araguaia, as competições na região esportiva Sul contam com 37 equipes nos Jogos Escolares, e outras 41 nos Jogos Estudantis, totalizando cerca de um mil participantes. Nessa disputa regional, participam as delegações de Alto Araguaia, Alto Garças, Barão de Melgaço, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Rondonópolis e Santo Antônio do Leverger.

Em Primavera do Leste, que sedia as competições da região esportiva Sudeste, o evento envolve 30 equipes nos Jogos Escolares e mais 36 seleções municipais nos Jogos Estudantis. Por lá, serão cerca de 900 participantes representando os municípios de Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Guiratinga, Paranatinga, Poxoréu, Primavera do Leste, Tesouro e São José do Povo.

De acordo com o superintendente de Desporto Escolar da Secel, Marcelo Cruz, as competições escolares mato-grossenses estão tendo um aumento de participantes, a cada ano, em todas as regiões esportivas.

“Chegamos às últimas etapas regionais da edição 2023 alcançando um aumento histórico de participantes, isso mostra que o desporto escolar está cada vez mais fortalecido em todas as regiões do Estado. Teremos ótimas equipes disputando as fases estaduais, que acontecem em julho, e, com certeza, Mato Grosso chegará bem representado nos Jogos Brasileiros”, comenta Marcelo.

Jogos Escolares e Jogos Estudantis

Os Jogos Escolares são disputados por equipes de escolas públicas e particulares, com estudantes de 12 a 14 anos. Já os Jogos Estudantis abrangem seleções municipais compostas por estudantes de 15 a 17 anos. Ambas as competições contam com equipes masculinas e femininas nas modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei.

Após a realização das dez fases regionais envolvendo todas as regiões de Mato Grosso, as equipes e seleções campeãs regionais se preparam para disputar os títulos estaduais de suas respectivas competições. No mês julho, ocorrem as etapas estaduais das modalidades coletivas e também das modalidades individuais, que incluem atletismo, karatê, judô, ginástica rítmica e natação. Ver calendário completo AQUI.