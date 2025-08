Aluguel Social garante dignidade e segurança às famílias em situação de vulnerabilidade

Valorização profissional e elevação no ranking nacional da educação são pilares da atuação da nova equipe municipal

O recém-nomeado secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, reuniu, na manhã desta segunda-feira (4), a nova equipe de auxiliares de sua gestão e apresentou um plano estratégico para melhorar o índice do IDEB do Município até 2027.

Acompanhado pelo vice-prefeito, Tião da Zaeli (PL), o secretário apresentou sua equipe formada pela professora, servidora efetiva, Eva de Paulo, que assume a subsecretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o professor Gilmar Mussa de Moraes como superintendente de Gestão Escolar e a professora Wilcimara Carnelós que assume a superintendência Pedagógica.

Durante a reunião, o vice-prefeito Tião da Zaeli disse que o foco é concentrar os investimentos no avanço e melhoria do ensino da rede municipal, além de tornar a escola mais atrativa para alunos, professores e comunidade. “Vamos buscar destacar as escolas, destacar os professores com melhores performances para focar no ensino-aprendizagem e entregar excelência de gestão para o Município” afirmou Zaeli.

Em recente entrevista à imprensa, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), justificou a escolha do novo secretário de Educação do Município, Igor Cunha, por conta de sua competência administrativa. Segundo Moretti, o momento atual da Educação é de reorganizar a pasta sob o ponto de vista de gestão.

“Hoje, nós colocamos um administrador para tratar da Educação de forma administrativa, na forma de gestão pública. A gente procurou o Igor porque ele tem experiência em administração, porque nós temos muitas coisas a serem reformuladas na gestão da Educação escolar do nosso município”.

META – O secretário Igor Cunha reforçou que o Plano Estratégico tem por objetivo melhorar o desempenho de Várzea Grande nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Como detalhou, as metas até 2027 são de nota geral de 6.2 nos anos iniciais e 5.5 nos anos finais. A estratégia se baseia nos dois pilares do IDEB: Desempenho nas provas (SAEB) e Taxa de Aprovação/Fluxo escolar.

“Vamos lançar as campanhas ‘Várzea Grande rumo ao IDEB 6.0’ e o ‘Selo de Escola Destaque no IDEB por Etapa’ que irão alavancar as ações da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, promovendo simulados trimestrais com base no SAEB, aulas de reforço focadas em leitura e matemática, redução da evasão com busca ativa e apoio psicossocial, avaliações contínuas com reforço nos contraturnos e engajamento familiar e comunitário com o Projeto ‘Família Nota 10’ revelou o secretário.

O secretário também destacou o fomento das capacitações e formações continuadas de professores e técnicos da rede municipal assim como a valorização dos profissionais ‘prata da casa’, com a escolha dos servidores da secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande para compor sua equipe de gestão.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT