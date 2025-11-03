Cuiabá
Aluna de Cuiabá conquista 2º lugar em MT por produção de música; veja a canção
A aluna de Cuiabá, Elloá Nicolly Moreira Amâncio Preciso, matriculada no 5º ano A da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Senador Gastão Muller, localizada no bairro Pedra 90, conquistou o segundo lugar na categoria música em um concurso estudantil do Ministério Público do Trabalho que premia os melhores estudantes de Mato Grosso em trabalhos destinados ao combate ao trabalho infantil.
A canção foi escrita com apoio do professor Antony Viana e das professoras coordenadoras Juscemaria Alves e Elaine Marques. Pela conquista, a aluna foi premiada com um aparelho tablet pela Secretaria Municipal de Educação (SME).
Na etapa municipal do concurso estudantil, se inscreveram 2.931 estudantes. A equipe de assessores pedagógicos remeteu os melhores trabalhos ao Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso. Somada com a etapa estadual, participaram mais de 4 mil estudantes.
“Gosto muito de cantar, ouvir músicas evangélicas com a minha família. Cantar me faz bem”, afirma a estudante Elloá Preciso.
Orgulho da família
O pai da menor, Daniel Preciso, diz que está muito orgulhoso pela conquista da filha. “Ela sempre foi muito competitiva. É uma menina aguerrida que me orgulha muito. Ela gosta até de ser a primeira da fila. Sempre batalhando pelos melhores resultados em tudo que faz”.
A mãe Josiane Moreira, avalia que a conquista da filha é resultado de um trabalho de aperfeiçoamento diário. “Nós somos evangélicos e minha gosta de muito de ouvir canções religiosas. Ela assiste também vídeos clipes produtivos que ensinam bons conteúdos. Isso se deve muito a orientação da escola e da dedicação dos professores”.
Conquista escolar
O diretor da escola, professor Wanderson Miranda, entende que a qualidade musical da aluna Elloá Preciso, reconhecida pelo Ministério Público do Trabalho, é uma vitória da educação pública. “É a prova do bom trabalho dos professores, alcançado pela dedicação diária. A boa estrutura familiar conta muito para o desempenho escolar. Isso nos deixa muito felizes e reforça nosso compromisso com a qualidade da educação”.
O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, parabeniza todos os alunos participantes do projeto do Ministério Público do Trabalho. “As conquistas dos estudantes da rede pública nos enchem de orgulho. É a prova de que a união entre alunos, professores e família traz bons resultados”.
Confira a íntegra da canção produzida pela aluna Elloá Preciso
Um Tesouro Raro
Não consigo olhar pro mundo e aceitar
Ver uma criança ter que trabalhar.
Trocando a infância, andando pelas ruas.
Em busca de algo pra sonhar
Não deveria estar vendendo no sinal,
Nem carregando um peso que te faz tão mal
Seu sonho deixando de acreditar
Buscando forças pra continuar
[Pré-Refrão]
Com fé em Deus cantando essa canção
E confiando em sua oração
Tudo vai mudar, basta acreditar
Tudo vai mudar, basta acreditar
[Refrão]
Você é criança, é um tesouro raro, não pode sofrer
Nem carregar um fardo pra sobreviver
Tem valor demais, tem brilho no olhar, tem que vencer
Um dom tão valioso, sua alegria e te ver sorrir
Ninguém tem direito e pode destruir
○ mundo está aqui para te assistir
Tenha fé você vai conseguir, vai conseguir
Você vai conseguir.
Criança feliz, feliz a cantar,
alegre embalar, seu sonho infantil
O meu Bom Jesus, que a todos conduz,
olhai as crianças do nosso Brasil
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Exposição que celebra da arte cuiabana entre avó e neta segue até dia 21
Segue aberta até o próximo dia 21 de novembro, no Museu do Morro da Caixa D’Água Velha, em Cuiabá, a exposição “Cores, Traços, Criatividade: uma viagem artística entre gerações”, que reúne obras da artista plástica Ellém Pellicciari e de sua neta Yasmin Peliciari, de 14 anos. A visitação é gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Com apoio da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, sob gestão do secretário Fernando Medeiros, e da ARTEMAT (Associação dos Artistas Plásticos de Mato Grosso), a mostra celebra o poder da arte como elo entre gerações, revelando o diálogo entre a experiência e o olhar jovem.
Traço e trajetória
Aos 69 anos, Ellém Pellicciari nasceu em Franca (SP) e vive em Cuiabá há mais de três décadas. Mestre em Educação, ativista ambiental e protetora dos animais, ela exibe telas em acrílica que transitam entre o contemporâneo e a arte naïf, com cenas simples, cores intensas e mensagens sobre o cotidiano, a natureza e o ser humano. “Ficar escondida dentro de casa não adianta. Toda oportunidade que eu tenho de mostrar minhas obras, eu vou mesmo”, diz a artista, que já expôs em diversos estados e conquistou 25 certificados internacionais de galerias fora do país.
Inspirada desde a juventude pelo mestre Cândido Portinari, Ellém acredita que a arte é uma força que transforma e aproxima. “A arte é pouco valorizada, mas ela está em toda parte, até nas ruas, entre pessoas que só precisam de incentivo. Nosso sonho é ampliar espaços e oportunidades para esses talentos invisíveis”, afirma.
Ela aproveita para agradecer o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura, que, segundo ela, “têm aberto portas e valorizado artistas locais”. O único pedido que faz é simples e direto: “Que o espaço possa abrir também aos finais de semana, para receber turistas e famílias”.
O olhar da nova geração
Ao lado da avó, Yasmin Peliciari estreia no mundo das exposições. Estudante do 8º ano, ela mostra 10 obras inspiradas no universo dos animes, desenhadas com lápis aquarelável e tinta. “Desenho desde bem pequena. Gosto de me expressar por meio da arte. Quando estou feliz ou num dia ruim, o desenho sempre me ajuda”, conta, tímida.
Sem ter frequentado cursos formais, Yasmin aprendeu sozinha, assistindo a vídeos e folheando revistas. “Quero estudar anatomia e teoria das cores para aperfeiçoar meu traço”, diz. Ela explica que se inspira em poses e ângulos diferentes: “Gosto de personagens em posições pouco comuns, com um olhar ou movimento que foge do padrão”.
Para Ellém, ver a neta seguir o mesmo caminho é motivo de emoção e esperança. “A Yasmin tem sensibilidade, e isso não se ensina. A arte é uma herança de alma.”
Arte que aproxima
A exposição propõe uma viagem pela sensibilidade e pelas fases da criação artística, do gesto espontâneo ao traço amadurecido. Inspirada na frase de Pablo Picasso, “A arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade”, a mostra convida o público a refletir sobre o poder da expressão criativa em diferentes tempos da vida.
Para o secretário Fernando Medeiros, o incentivo a exposições como essa reforça o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento da cultura local. “A arte é reflexo da nossa identidade e diversidade. Valorizar artistas como Ellém e Yasmin é incentivar o diálogo entre gerações e reconhecer a importância da criação na formação humana e social”, afirma.
Serviço
Exposição “Cores, Traços, Criatividade: uma viagem artística entre gerações”
Local: Museu do Morro da Caixa D’Água Velha – Cuiabá (MT)
Visitação: até 21 de novembro, de segunda a sexta, das 8h às 17h
Entrada gratuita
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Sancionada lei que aumenta prêmio saúde dos agentes comunitários para R$ 500
A prefeita em exercício Vânia Rosa sancionou, com efeitos a partir de 1º de outubro deste ano, a lei aprovada pelos vereadores que autoriza um reajuste de R$ 100 no prêmio saúde dos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias de Cuiabá.
O valor foi reajustado de R$ 400 para R$ 500. A proposta de novos valores do prêmio saúde, foi idealizada pelo prefeito Abilio Brunini, após debate com profissionais da saúde pública.
Desde o dia 26 de outubro, está em vigência a lei com novos valores do prêmio saúde.
A nova lei do prêmio saúde fixa o pagamento de R$ 10.854,19 mil, a título de prêmio saúde, aos médicos e cirurgiões dentistas efetivos, contratados ou temporários que trabalham exclusivamente no município em regime de 20 horas semanais. Todos deverão integrar o programa Estratégia de Saúde da Família (ESF).
O cirurgião dentista com vínculo exclusivo na Prefeitura de Cuiabá, exercendo jornada de 20 horas semanas, já está recebendo R$ 10.444,19 mil. O profissional que tiver vínculo funcional com o município de Cuiabá e com jornada de trabalho, para cada um deles, de 20 horas semanais, receberá R$ 3 mil.
O cirurgião dentista que não integra a equipe do Estratégia de Saúde da Família (ESF) e possui dois vínculos funcionais com o município de Cuiabá, com jornada de trabalho, para cada um deles, de 20 horas semanais, vai ter o prêmio saúde calculado a partir da individualização de cada vínculo funcional.
Os técnicos de saúde bucal e atendentes de consultório dentário, com jornada de 40 horas semanais, estão recebendo R$ 3.295,91 mil a título de prêmio saúde.
Esses profissionais, com carga horária de 30 horas semanais, receberão R$ 2.571,93 mil.
#PraCegoVer
A foto ilustra o prédio do Palácio Alencastro, sede da Prefeitura de Cuiabá, que tem a predominância de coras verde e branca na fachada. É possível visualizar um trecho da Praça Alencastro com veículos de táxis estacionados.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
