Cuiabá

Aluna de Cuiabá surpreende pela qualidade na produção de desenhos

29/11/2025

Com apenas 11 anos de idade, a estudante de Cuiabá Bruna Souza de Camargo, matriculada no 5º ano da Escola Municipal Floriano Bocheneki, surpreende professores pela qualidade na elaboração de desenhos feitos à mão.

A jovem aluna foi reconhecida pelo Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso como a autora da melhor produção de desenho que abordou o tema de combate ao trabalho infantil.

Em folhas de papel A4, a aluna Bruna Souza de Camargo utiliza canetas, giz de cera, lapiseira de grafite, conferindo traços que se aproximam do realismo.

“Gosto muito de desenhar na escola e também em casa. É a atividade escolar que eu mais gosto. Costumo muito desenhar em casa também”, revela a aluna Bruna Camargo.

A mãe da estudante, a artesã Marineide de Amorim Souza, afirma que a filha desde cedo desenvolveu o hábito de produzir bons desenhos. “É um talento que começou a ser praticado desde os 4 anos. Fico muito feliz em ver minha filha produzindo bons trabalhos e recebendo o apoio da escola e dos professores”.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Projeto de lei de Ranalli que protege pessoas com deficiência na internet segue para sanção

23 segundos atrás

29/11/2025

Antoniel Pontes | Assessoria do Vereador Ranalli 
Quem tem deficiência e é alvo de piadas, ofensas e perseguições na internet passa a ter uma proteção a mais em Cuiabá. A Câmara Municipal aprovou, em segunda votação, o projeto de lei do vereador Rafael Ranalli (PL) que cria uma política de ambiente online seguro e inclusivo para pessoas com deficiência, com foco no combate ao cyberbullying e ao assédio virtual.
Pelo texto, a nova política municipal tem cinco eixos centrais: promoção do respeito à diversidade e à dignidade da pessoa com deficiência no meio digital, prevenção e enfrentamento ao assédio virtual e ao discurso de ódio, incentivo à educação digital inclusiva e cidadã, estímulo à denúncia e responsabilização de agressores e garantia de acessibilidade digital para que PcDs possam participar ativamente da vida online.
A lei determina que pessoas com deficiência passem a ser incluídas de forma explícita em campanhas e ações de educação e conscientização sobre segurança digital promovidas pelo município. Também prevê a articulação com escolas, universidades, organizações da sociedade civil e setor privado para difundir boas práticas no uso da internet, com recorte específico voltado à inclusão e proteção de PcDs.
Outro ponto central do projeto é o estímulo à criação de canais acessíveis de denúncia de crimes virtuais e de suporte às vítimas. A intenção é que qualquer iniciativa da Prefeitura de Cuiabá nessa área considere recursos de acessibilidade tanto para receber denúncias quanto para prestar acolhimento e orientação, garantindo que barreiras tecnológicas não impeçam o exercício de direitos.
As ações previstas poderão ser executadas em parceria com instituições públicas e privadas e com entidades representativas das próprias pessoas com deficiência. O texto ainda autoriza o Poder Executivo a firmar convênios e a instituir grupos de trabalho com participação de PcDs, especialistas em inclusão, segurança digital e direitos humanos para acompanhar e avaliar as medidas.
Na justificativa, Ranalli sustenta que a iniciativa dialoga com a Constituição Federal e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que asseguram inclusão plena em todos os espaços, inclusive os digitais. O vereador destaca que o ambiente virtual, ao mesmo tempo em que amplia acesso à informação, estudo, trabalho e serviços, também expõe pessoas em situação de vulnerabilidade a ataques, humilhações e campanhas de ódio. O projeto também se apoia em decisões de tribunais superiores que reconhecem a legitimidade de leis municipais voltadas à proteção de direitos e à promoção de políticas públicas, mesmo quando impliquem algum grau de despesa ou mobilização de estrutura, desde que não alterem a organização interna do Executivo nem o regime jurídico de servidores. A proposta é enquadrada como política de interesse local, ligada à inclusão digital, à acessibilidade e à prevenção da violência virtual.
O projeto, que aguarda sanção do prefeito Abílio Brunini (PL), abre caminho para campanhas permanentes, protocolos de atendimento a vítimas e ações educativas em escolas e espaços comunitários, com foco em garantir que pessoas com deficiência possam estar no ambiente digital de forma segura, respeitosa e sem discriminação. A aposta do autor é que a política funcione como marco local de proteção às PcDs no mundo virtual, alinhando Cuiabá a debates nacionais sobre segurança digital, inclusão e direitos humanos e pressionando o poder público a sair do discurso genérico de combate ao ódio na internet para medidas concretas. A expectativa é que, com a lei em vigor, quem hoje é alvo preferencial de ataques e piadas possa encontrar mais apoio, canais de denúncia acessíveis e ações educativas que ajudem a virar esse jogo. 

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Servidores da Secretaria de Ordem Pública participam da campanha “Falar sobre saúde é coisa de homem”

Published

4 horas atrás

on

29/11/2025

By

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), realizou nesta sexta-feira uma programação especial da campanha “Falar sobre saúde é coisa de homem”, dedicada à prevenção e ao cuidado integral da saúde masculina. A ação ocorreu das 8h às 17h, no auditório da Pasta, e reuniu servidores para palestras, orientações e uma série de terapias integrativas.

Com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram ofertados atendimentos de auriculoterapia, aromaterapia e reflexologia podal, além de atividades físicas, informações sobre prevenção ao câncer de próstata e outros cuidados essenciais.

O secretário adjunto de Regulação e Fiscalização da Sorp, Robson Pereira dos Santos, destacou a importância do equilíbrio emocional e do cuidado integral para melhorar o desempenho e o bem-estar da equipe. “Temos que estar preparados emocionalmente para lidar com os contribuintes e com a rotina de fiscalização. Muitas vezes enfrentamos resistência, mas precisamos manter o equilíbrio. E isso passa também por cuidar da saúde. Já perdemos colegas, e isso nos alerta para a importância da prevenção”, afirmou.

A enfermeira Luciana Fonseca da Victória trouxe informações detalhadas sobre a campanha mundial de prevenção ao câncer de próstata e reforçou a importância da detecção precoce. Ela observou que o câncer de próstata é um dos que mais acomete homens no Brasil e que, a partir dos 55 anos, ou antes, em casos específicos, é fundamental iniciar o rastreamento. “O exame de PSA [ Antígeno Prostático Específico — exame essencial na detecção precoce do câncer de próstata ] é simples, rápido, uma coleta de sangue feita uma vez ao ano. Existe resistência cultural, mas hoje temos diversos métodos para diagnóstico precoce”, explicou.

Luciana também ampliou o debate, destacando que o Novembro Azul vai além do câncer de próstata e engloba a saúde integral do homem, incluindo prevenção à hipertensão, diabetes, doenças hepáticas e cuidados com o coração.

O analista de sistemas da Secretaria de Ordem Pública, Diogo Viana Rabello, aprovou a iniciativa. “Esse tipo de evento acende um alerta para nós, homens. Acolhimento, terapias e informações fazem a gente lembrar do que é essencial: cuidar da saúde, fazer exames, buscar o médico. Me senti muito bem acolhido pela equipe”, disse.

A secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, agradeceu à equipe de saúde e parabenizou os servidores pela participação. “Obrigada por se permitirem serem tratados e tão bem cuidados pelas mãos experientes dessa equipe. Fico feliz em ver o quanto a ação cresceu”, destacou.

Também participaram da ação os servidores da saúde Elizete Gonçalves dos Santos, RT da Atenção Primária e Saúde do Homem; Monize Nazario de Freitas, fisioterapeuta; e Austrogildo Hardman, popular Gildo, educador físico e terapeuta integrativo.

Na oportunidade, todos foram convidados para o “Dia D do Novembro Azul” realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, que acontecerá em todas as unidades básicas de saúde de Cuiabá, abertas neste sábado (29), das 8h às 17h, sem intervalo para almoço, com atendimento exclusivo para saúde do homem, incluindo consultas, exames e orientações para a saúde do homem.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Economia & Finanças

