Alunas de Cuiabá são reconhecidas por melhor desenho e música de combate ao trabalho infantil

Duas estudantes de Cuiabá, Valentina Vitória Brandão Ribeiro e Maria Fernanda Silva Marques da Costa, ambas com 11 anos e matriculadas no 5º ano A, período matutino, da Escola Senhorinha Ana Alves de Oliveira, localizada no bairro Jardim Vitória, foram reconhecidas pela Secretaria Municipal de Educação (SME), como autoras de melhor desenho e música vinculados ao combate ao trabalho infantil.

Ambas participaram de um concurso com outras 2.931 estudantes do ensino fundamental de Cuiabá. Os melhores trabalhos foram avaliados pela equipe de assessores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação. Pelo reconhecimento, cada aluna foi contemplada com um aparelho tablet entregues nesta sexta-feira (10).

No desenho, reconhecido como um dos melhores de Cuiabá, a estudante Valentina Ribeiro explica que foi desenvolvido a partir de uma cena triste que presenciou numa via pública.

“Estava passeando com meus pais e vi uma cena na rua. Cheguei em casa e desenhei. Imaginei uma menina que estava triste porque não poderia ir para a escola, vendendo doces para ajudar a família a comprar roupa e comida. É muito comum ver criança vendendo paçoca, jujuba para ajudar a família, quando a prioridade deve ser a escola”.

Já a estudante Maria Fernanda Marques, revela que gosta muito de ouvir música pop internacional e clássicos da MPB (Música Popular Brasileira). Com apoio dos professores de Educação Artística, elaborou uma música intitulada “Trabalho Infantil não é legal” que alerta para o risco do trabalho.

“Busquei elaborar uma música diferente para que todos pudessem prestar atenção na letra. Cantei para meus professores e colegas e todos gostaram”.

Motivo de orgulho

A dona de casa Gislaine Brandão, mãe da estudante Valentina Brandão não escondeu a emoção pelo reconhecimento da filha. Ela revela que a aluna se mostra disposta a sempre aperfeiçoar a habilidade pelo desenho.

“Costumo comprar folha chamex em casa. Ela deixa o celular para desenhar com lápis de cor e canetinha. Também faz desenhos que são ideias de colegas. Ela gosta de desenhar emblemas de futebol e personagens de desenhos animados”, detalha.

A contadora Suzana Silva Cruz, mãe da aluna Maria Fernanda Marques, agradeceu a Prefeitura de Cuiabá pela iniciativa em valorizar bons alunos. “Foi um orgulho ver minha filha premiada. São projetos como este que colocam a educação no protagonismo social”.

Valorização

A diretora da Escola Senhorinha Ana Alves de Oliveira, professora Mônica Vicente Cunha, atribuiu a conquista das alunas a uma boa relação da escola com a família. “São duas alunas excepcionais com famílias participativas. Quando se tem a participação dos pais, o aprendizado flui muito melhor”.

A coordenadora Larissa Tatiane Ribeiro elogiou a Prefeitura de Cuiabá em reconhecer o talento de alunos. “É uma valorização ao trabalho dos professores e alunos que se dedicam diariamente pelo melhor desempenho das crianças”.

Confira a íntegra da música de autoria da estudante Maria Fernanda Silva Marques da Costa

Ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar

Sei que sou criança e criança não trabalha não…

Sei que sou criança e o futuro esta em minhas mãos…

O trabalho infantil isso não é legal não.

Então fique sabendo que esse ato e exploração…

Coro

Ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar

O trabalho infantil com criança não combina não e como isso eu aprendi, nesse instante e agora com projeto mpt na minha escola.

Coro

Ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar

Ill

Na minha escola, eu aprendi, na EMEB senhorinha sobre a minha obrigação é arrumar a minha cama ou lavar o meu pratinho isso não é trabalho não….

E sim cooperação.

Coro

Ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar ao acordar, vou me arrumar e pra escola vou estudar

#PraCegoVer

A foto ilustra duas crianças vestidas com uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá. Uma delas exibe um desenho em um papel, tem pele de cor branca e cabelo longo. À direita, está uma criança de pele negra, cabelo encarolado que exibe um papel da qual está escrita uma canção.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT