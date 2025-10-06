Cuiabá
Aluno cuiabano é o autor do 2º melhor desenho de contra exploração do trabalho infantil
Ao despertar a consciência para desigualdades nas oportunidades de estudo às crianças, o estudante de Cuiabá Allan Valentim de Lima Lopes, matriculado no 4º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica), Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Novo Colorado, elaborou um desenho que lhe permitiu conquistar o 2º lugar na premiação do Ministério Público do Trabalho (MPT) de melhor desenho estudantil de Mato Grosso com a temática de combate à exploração do trabalho infantil. A estudante de Cuiabá, Bruna Souza de Camargo, conquistou o primeiro lugar. Para saber mais, clique AQUI
“As conquistas dos estudantes de Cuiabá pela mostram que a educação pública tem grandes talentos. Quando desenvolvidos, se potencializam para contribuir com o Brasil. Agradeço a união dos pais e professores pelos resultados”, comenta o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.
Com papel 4, giz de cera e lápis de cor, o estudante Allan Valentim dividiu o espaço da folha em dois. Na parte superior, se visualiza uma criança com ar de tristeza, sonhando que está carregando uma mochila a caminho da escola, enquanto, na verdade, está indo trabalhar se despedindo de um adulto.
Na parte inferior, está uma criança em um ambiente de sala de aula, com uma aluna sentada no fundo, enquanto sonha, a partir dos estudos, crescer e tornar-se um Policial Militar.
“Infelizmente, a gente vê essa realidade. Crianças estudando e outras trabalhando muito cedo. Eu gostaria de ver apenas as crianças nas escolas. A ideia do meu desenho foi essa: um menino trabalhando, enquanto deseja muito ir para a escola, mas, é impossível. Enquanto outro com acesso à escola já sonha em ser policial militar”, explica o estudante Allan Valentim.
A mãe do menor, a analista Jucelaine Oliveira de Lima, exaltou o incentivo do Ministério Público do Trabalho em desenvolver a arte das crianças e o apoio dado pela Prefeitura de Cuiabá.
“Fiquei muito orgulhosa pela ideia que este desenho transmite. Meu filho passa muito tempo desenhando. Ele cria histórias em livros e gosta muito de desenhar. Tenho certeza que são premiações como esse e apoio da escola e da família que vai permitir trilhar um bom caminho”, afirma.
O funcionário público William Gelson de Abreu Lopes, pai do estudante Allan Valentim, também manifestou seu orgulho em ver o filho, através de um desenho, obter reconhecimento do Ministério Público do Trabalho. “Eu vejo como uma soma de fatores. Família, escola e uma instituição séria como o Ministério Público propondo o desenvolvimento infantil. Como pai, me sinto muito orgulho e confiante no futuro do meu filho”.
Para a diretora da Escola Nossa Senhora Aparecida, Maristela Ribeiro, a conquista do estudante Allan Valentim torna o ambiente mais saudável e propício à aprendizagem. “Estamos todos muito felizes. Muitas outras crianças estão desenvolvendo a habilidade pelo desenho”, ressalta.
#PraCegoVer
A foto ilustra o estudante Allan Valentim de Lima Lopes, numa posição central, vestido de camisa azul com detalhe vermelho e preto. Ao seu lado, estão seus pais sorridentes com a conquista do filho. No fundo, dá para se visualizar letras coloridas coladas numa parede branca
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Servidoras da Ordem Pública participam de palestra sobre saúde emocional no Outubro Rosa
As servidoras da Secretaria de Ordem Pública (Sorp) participaram de uma palestra com o tema “Mulher: para além da saúde física. Seja sua melhor versão!”, ministrada pela terapeuta cristã Francismary Amorim, que também é servidora da Pasta. a agenda foi realizada na última sexta-feira (3).
Segundo a secretária de Ordem Pública, Juliana Palhares, o encontro que integrou a programação do Outubro Rosa incentiva a valorização da saúde física e emocional das mulheres. Para ela, o momento de reflexão é fundamental para despertar a importância de cuidar da mente e do corpo
“Queremos que as servidoras também se dediquem a cuidar de sua saúde. É preciso reservar tempo para uma consulta médica, para exames de rotina, essenciais para detectar precocemente alterações que podem evoluir para um câncer. Esses cuidados aumentam as chances de tratamento e de cura. Temos que cuidar umas das outras”, destacou Juliana.
A secretária-adjunta do Procon, Mariana Borges, também participou ao lado de outras 80 mulheres da ação, que contou com a entrega de informativos sobre prevenção, lembrancinhas de espelhinhos de autorreflexão, além de lacinhos alusivos ao Outubro Rosa.
Durante a palestra, Francismary destacou aspectos da saúde emocional no contexto de valorização da vida, apresentando reflexões sobre como uma existência com propósito contribui para a estabilidade emocional, a capacidade de lidar com sentimentos e a resiliência diante dos desafios. Ela também trouxe elementos da logoterapia, abordagem que auxilia no encontro de sentido e motivação, e explicou sobre os diferentes temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático como ferramentas para o autoconhecimento e fortalecimento pessoal.
#PraCegoVer
A imagem que ilustra a matéria mostra as participantes da palestra realizada no auditório da Secretaria.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Ranalli propõe cadastro público de pets para adoção e reencontro
Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Polícia Civil prende 3 pessoas com drogas e arma de fogo dentro de veículo
Dois homens e uma mulher foram presos pela Polícia Civil, na noite de sábado (4.10), no município de Nobres, transportando...
PM prende homem após agredir a mãe e duas filhas menores de idade em Várzea Grande
Policiais militares do 4º Batalhão prenderam, na noite deste sábado (4.10), um homem suspeito de agredir a própria mãe, de...
Suspeito de agredir esposa com chutes na cabeça é preso pela Polícia Militar
Militares do Núcleo de São José do Xingu prenderam, na manhã deste domingo (5.10), um homem, de 23 anos, suspeito...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
