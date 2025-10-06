Connect with us

Cuiabá

Aluno cuiabano é o autor do 2º melhor desenho de contra exploração do trabalho infantil

Publicado em

06/10/2025

Ao despertar a consciência para desigualdades nas oportunidades de estudo às crianças, o estudante de Cuiabá Allan Valentim de Lima Lopes, matriculado no 4º ano da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica), Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Novo Colorado, elaborou um desenho que lhe permitiu conquistar o 2º lugar na premiação do Ministério Público do Trabalho (MPT) de melhor desenho estudantil de Mato Grosso com a temática de combate à exploração do trabalho infantil. A estudante de Cuiabá, Bruna Souza de Camargo, conquistou o primeiro lugar. Para saber mais, clique AQUI

“As conquistas dos estudantes de Cuiabá pela mostram que a educação pública tem grandes talentos. Quando desenvolvidos, se potencializam para contribuir com o Brasil. Agradeço a união dos pais e professores pelos resultados”, comenta o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.

Com papel 4, giz de cera e lápis de cor, o estudante Allan Valentim dividiu o espaço da folha em dois. Na parte superior, se visualiza uma criança com ar de tristeza, sonhando que está carregando uma mochila a caminho da escola, enquanto, na verdade, está indo trabalhar se despedindo de um adulto.

Na parte inferior, está uma criança em um ambiente de sala de aula, com uma aluna sentada no fundo, enquanto sonha, a partir dos estudos, crescer e tornar-se um Policial Militar.

“Infelizmente, a gente vê essa realidade. Crianças estudando e outras trabalhando muito cedo. Eu gostaria de ver apenas as crianças nas escolas. A ideia do meu desenho foi essa: um menino trabalhando, enquanto deseja muito ir para a escola, mas, é impossível. Enquanto outro com acesso à escola já sonha em ser policial militar”, explica o estudante Allan Valentim.

A mãe do menor, a analista Jucelaine Oliveira de Lima, exaltou o incentivo do Ministério Público do Trabalho em desenvolver a arte das crianças e o apoio dado pela Prefeitura de Cuiabá.

“Fiquei muito orgulhosa pela ideia que este desenho transmite. Meu filho passa muito tempo desenhando. Ele cria histórias em livros e gosta muito de desenhar. Tenho certeza que são premiações como esse e apoio da escola e da família que vai permitir trilhar um bom caminho”, afirma.

O funcionário público William Gelson de Abreu Lopes, pai do estudante Allan Valentim, também manifestou seu orgulho em ver o filho, através de um desenho, obter reconhecimento do Ministério Público do Trabalho. “Eu vejo como uma soma de fatores. Família, escola e uma instituição séria como o Ministério Público propondo o desenvolvimento infantil. Como pai, me sinto muito orgulho e confiante no futuro do meu filho”.

Para a diretora da Escola Nossa Senhora Aparecida, Maristela Ribeiro, a conquista do estudante Allan Valentim torna o ambiente mais saudável e propício à aprendizagem. “Estamos todos muito felizes. Muitas outras crianças estão desenvolvendo a habilidade pelo desenho”, ressalta.

#PraCegoVer

A foto ilustra o estudante Allan Valentim de Lima Lopes, numa posição central, vestido de camisa azul com detalhe vermelho e preto. Ao seu lado, estão seus pais sorridentes com a conquista do filho. No fundo, dá para se visualizar letras coloridas coladas numa parede branca

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

