Alunos concluem curso gratuito de Cozinha Industrial em Várzea Grande

Em parcerias, Várzea Grande oferta vagas em Assistente de Recursos Humanos, Operador de Empilhadeira e de Manicure e Pedicure

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abriu inscrições para três novos cursos gratuitos de qualificação profissional com início no segundo semestre de 2025. As capacitações são voltadas à geração de emprego e renda, especialmente para quem está em situação de vulnerabilidade social.

Dois dos cursos – Assistente de Recursos Humanos e Operador de Empilhadeira – são ofertados em parceria com o governo do Estado, por meio do programa Ser Família e do Senai. O terceiro curso é o de Manicure e Pedicure, oferecido em conjunto com o Senac.

O curso de Assistente de Recursos Humanos começa no dia 7 de julho, no Cras Cristo Rei. Para participar, é necessário ter 14 anos ou mais e ensino fundamental completo. Já o curso de Operador de Empilhadeira também inicia em 7 de julho, no Senai Várzea Grande, e exige idade mínima de 18 anos e ensino fundamental completo. As inscrições para essas duas formações devem ser feitas exclusivamente pelo link: Clique aqui para se inscrever

Já o curso de Manicure e Pedicure, com carga horária de 160 horas/aula e 20 vagas, começa no dia 14 de julho, no Cras São Mateus. As inscrições são presenciais, feitas diretamente na unidade. É necessário ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo.

“A qualificação profissional é um dos caminhos mais eficazes para inclusão social e geração de renda. Por isso, ampliamos nossas parcerias com o Governo do Estado, Senai e Senac para levar oportunidades reais à população”, afirmou a secretária de Assistência Social, Cristina Saito.

A supervisora de cursos da pasta, Rita Pizati, reforça o impacto das formações. “São cursos de curta duração, com certificação e grande potencial de empregabilidade. É uma chance concreta para quem quer iniciar no mercado de trabalho ou empreender”, disse.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT