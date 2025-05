Alunos da EMEB Tereza de Benguela participam de palestra sobre o Maio Laranja na Câmara de Cuiabá

Larissa Malheiros – assessoria vereadora Baixinha Giraldelli

Durante a visita à Assembleia Legislativa, na manhã desta quarta-feira (28), para conhecer a sala “Raquel Catani”, espaço de acolhimento à mulher, a vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) destacou a importância de ter ambientes acolhedores para garantir a saúde mental e a segurança das mulheres e daqueles que necessitam. Além disso, a parlamentar lembrou a necessidade de mais profissionais atuando em parceria com os órgãos públicos, para que sejam ofertados gratuitamente esses serviços.

“Faltam profissionais, falta muitas vezes interesse em investir em algo que, na maioria das vezes, não se enxerga ou não se quer enxergar. Pois a saúde emocional é questionada muitas vezes e, por isso, é deixada de lado até pelas autoridades. Precisam entender que ter saúde mental é viver com segurança”, disse Baixinha.

Ela também reforçou que as políticas públicas não têm obtido muito efeito por não serem tão efetivas. “Estou cansada de discutir e não ver ação. Precisa de mais psiquiatras e psicólogos. Hoje nós temos somente o Caps (Centro de Assistência Psicossocial), que não suporta a demanda. Muitas vezes a pessoa não percebe que está doente e a família não consegue ajudar. As pessoas estão se matando, jovens com doenças emocionais seríssimas, e as poucas unidades para este atendimento estão no seu limite. É necessário termos mais salas como essa Raquel Catani para preservar a vida”.

A deputada Janaina Riva (MDB), que estava presente no encontro, destacou a relevância das vereadoras conhecerem o local que acolhe a mulher na Casa do Legislativo estadual.

“Vejo que a Procuradoria Municipal de Cuiabá, junto com a Procuradoria da Assembleia Legislativa, podem trabalhar juntas, município e estado, em políticas públicas que possam coibir a violência contra a mulher”, comentou a deputada, que também pontuou a importância das vereadoras na Casa.

“As vereadoras estiveram aqui, a Baixinha, Mara, Paula e Maria Avalone, exatamente para pensarmos juntos com a Procuradoria o que podemos fazer para evitar que mais casos como este (feminicídio em Cuiabá, no último final de semana) aconteçam em nosso estado”.