Alunos da Escola Municipal de Música de Cuiabá participam de evento solidário

Alunos da curso de violão da Escola Municipal de Música de Cuiabá, coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, participarão do 3º Concerto Beneficente. O evento é organizado pelo violonista e professor Joel Amorim e ocorre no dia 18 de abril, às 20h, no salão de eventos do Condomínio Rio Cachoeirinha, no bairro Jardim Imperial, em Cuiabá.

A iniciativa é aberta ao público e visa arrecadar alimentos para a comunidade local. Para a entrada, são solicitados 2 kg de alimentos não perecíveis, que poderão ser entregues no dia do evento.

Os 12 alunos que se apresentarão integram a turma intermediária e já tocam os instrumentos com desenvoltura. A participação no concerto é considerada uma oportunidade para demonstrarem seu aprendizado e contribuí para que a turma conquista confiança diante do público.

O repertório contará com obras do violão clássico, incluindo composições de autores consagrados e algumas de autoria do próprio Joel. Além disso, o público poderá assistir às apresentações dos alunos e dos convidados especiais — ambas aguardadas com grande expectativa.

Segundo o professor Joel, como é carinhosamente conhecido, o concerto — cuja finalidade é ajudar famílias em situação de vulnerabilidade — vem ganhando força e sendo realizado duas vezes por ano. “Desta vez, escolhi a data às vésperas da Páscoa para exercitar o espírito solidário, justamente numa época em que a reflexão toma conta das pessoas. Todos nós podemos fazer um pouco, e unindo esse pouco de cada participante, poderemos atingir um objetivo maior, que é ajudar mais pessoas”, explicou o cuiabano Joel Amorim, que é músico de formação e violonista profissional.

Para o secretário municipal de Cultura, Johnny Everson, destacou as ações da Escola de Música. “Observe que crianças e adolescentes estão sendo contemplados com a oportunidade de fazer música, estudar música, com grandes professores formados na Universidade Federal, especialistas em música, com alto nível didático. Essas pessoas estão sendo agraciadas gratuitamente com essa oportunidade de aprender, e, ao mesmo tempo, estão contribuindo com um evento beneficente. Há uma frase que diz que ninguém tem tão pouco que não possa contribuir com alguém, e nem tanta coisa que não possa receber algo de alguém que tenha algo útil a oferecer. É isso: nossos artistas em formação da Escola de Música já são atrações de projetos beneficentes, e com certeza contribuirão com a sociedade, com o interesse público de pessoas que precisam. É aquela onda do bem, de uma mão estendida para a outra — é a demonstração de amor por meio da música. Fico feliz com essa iniciativa dos professores e feliz também por ver que a Escola Municipal de Música, em tão pouco tempo, já está florescendo com tantas sementes maravilhosas desse novo tempo que estamos construindo para a sociedade”, destacou o secretário.

Joel Amorim tem uma vasta trajetória profissional. Participou de eventos como os “Cursos Internacionais de Verão” da Escola de Música de Brasília (DF), onde foi aluno de Marcus Tardelli e Eduardo Meirinhos; do Festival Eleazar de Carvalho (Fortaleza/CE); das Semanas de Música Mato Grosso – Volume (SESC Arsenal); do Ciclo de Palestras Música e Ciência – Musicien (ECCO/UFMT); da Jornada Violonística (Bacharelado/UFMT), além de masterclasses e cursos com Victor de Castro e Cyro Delvizio.

SERVIÇO

O quê: 3º Concerto Beneficente

Quando: 18/04 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Condomínio Rio Cachoeirinha – Av. das Palmeiras, s/nº, bairro Jardim Imperial

Entrada: 2 kg de alimento não perecível

#PraCegoVer

A foto mostra a sala de música da Secretaria Municipal de Cultura em dia de aula de violão. Vários alunos estão sendo assistidos pelos professores.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT