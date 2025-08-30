Alunos da Rede Estadual de Campo Novo do Parecis conquistam vaga na etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica

Estudantes da Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira, de Campo Novo do Parecis, participaram da etapa estadual da modalidade prática da Olimpíada Brasileira de Robótica, que aconteceu nesta sexta-feira (29.8), no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), no Centro de Cuiabá.

A Equipe Legobots, formada por alunos do 3º ano, avançou para a etapa nacional da competição, que acontecerá em Vitória (ES), em outubro. A equipe pode, ainda, chegar ao RoboCup Mundial, com local e data a serem confirmados.

“As escolas estaduais dominaram o pódio. Esse resultado é fruto de uma gestão pública eficiente e de investimentos consistentes na nossa educação. Ainda estamos em êxtase e quase sem acreditar na grandeza desse feito”, declarou o diretor da escola, Júlio Cezar Maia.

A etapa estadual contou com 9 equipes participantes de 5 escolas estaduais de 5 Diretorias Regionais Escolares (DREs) diferentes. Entre os três primeiros colocados, dois são de escolas estaduais de Mato Grosso. Participaram na categoria estudantes de 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e todos os anos do Ensino Médio ou Técnico Integrado.

Entre as equipes e escolas estaduais participantes, estão Alpha BF, da Escola Técnica Integrada Deputado Bertoldo Freire, de São José dos Quatro Marcos; e Elias Bento 3, da Escola Estadual Elias Bento, de Canabrava do Norte.

Também participam as equipes do 8º ano Girls – Gomes Evolution, 9º ano – Gomes Evolution e Boys 8º ano – Gomes Evolution, da Escola Estadual Manoel Gomes, de Várzea Grande; Elidio Spike, Elidio Spike Teen e Os Elidianos, da Escola Estadual Professor Elidio Murcelli Filho, de Aripuanã.

No total, 39 equipes entre escolas estaduais, privadas, federais e municipais participaram da etapa estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica.

A modalidade prática envolveu os estudantes a montar e programar robôs (físicos ou virtuais), ou criar apresentações artísticas utilizando os robôs. Com o objetivo de incentivar o trabalho em equipe e aprendizagem colaborativa, as equipes foram compostas por 2 a 4 estudantes e um professor-orientador.

Premiações

Entre as premiações, estão vagas para a RoboCup Mundial, medalhas, certificados e bolsas de Iniciação Científica Júnior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A depender da categoria, as premiações são dadas para as equipes com os melhores desempenhos nas provas e para as equipes com o melhor design de robô, lógica de programação e trabalho em equipe.

Fonte: Governo MT – MT