Alunos da Unemat visitam a nova fotografia cuiabana no coração do Centro Histórico

O Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (MISC) recebeu, neste sábado (11), uma visita especial: os alunos do curso de Artes Visuais da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), que vieram conhecer a exposição “Entreluzes – A nova fotografia cuiabana”, idealizada e produzida pelo fotógrafo Fred Gustavos. A mostra, que reúne 40 obras de artistas contemporâneos, abriu as portas não apenas para a nova cena fotográfica da capital, mas também para uma viagem no tempo entre câmeras analógicas, rádios antigos e histórias da cuiabania.

Os acadêmicos chegaram e se misturaram aos turistas que circulavam pelo centro histórico. Entre um clique e outro, puderam conhecer um pouco mais sobre os olhares que hoje traduzem a identidade visual e cultural de Cuiabá. A visita guiada pelo MISC também revelou o outro lado do museu, um espaço vivo, guardião da memória local e da transformação artística que pulsa em cada rua de pedra.

“É diferente pra nós, né? Eu sou aluna do curso de Artes Visuais da Unemat, e a gente conheceu alguns pontos históricos de Cuiabá. Está sendo ótimo”, contou Irenilda Almeida da Silva, que veio de Diamantino especialmente para participar do passeio. “O prefeito está tentando reanimar o centro, e precisa mesmo. A história vai se esvaindo, se a gente não cuidar, ela se acaba. É importante que alguém dê continuidade pra que ela não fique no esquecimento”, completou a estudante.

A mostra Entreluzes destaca a pluralidade da fotografia cuiabana contemporânea, com obras que exploram temas como memória e ancestralidade, identidade, gênero, meio ambiente e as urgências do presente. O projeto foi contemplado pelo edital AUFA de Fomento à Cultura de 2024, via Lei Aldir Blanc e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apoio da SECEL-MT.

Fred Gustavos, curador da exposição, destaca que o objetivo é “dar visibilidade a novos talentos que compõem uma cena vibrante e ousada”. A visita dos alunos da Unemat, nesse contexto, reafirma o papel do MISC como um espaço de aprendizado e inspiração, um ponto de encontro entre o passado preservado e o futuro criativo da arte cuiabana.

