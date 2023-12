Alunos da unidade do SER Família Criança participam de Cantata de Natal

Cerca de 100 crianças assistidas pelo Programa SER Família Criança participaram na quarta-feira (06.12) da “Cantata de Natal”, com apresentações do coral e balé, e o acendimento de luzes natalinas, na Praça da Matriz, em Poconé (102 km de Cuiabá), dando início às festividades de fim de ano no município.

O programa idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, atende cerca de 500 crianças em vulnerabilidade social do município.

De acordo com a secretária adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família (Sappeaf), Juliane Maciel, a Cantata de Natal foi um momento para comemorar o primeiro ano da unidade do Programa SER Família Criança, localizada no município.

“Foi muito lindo, um momento e de muita emoção. Quando olhamos para trás, em março, na inauguração e chegando neste momento, observar a mudança na história de muitas crianças é gratificante. Tivemos a oportunidade de conhecer famílias que nos relataram o desenvolvimento dos filhos, na vida escolar e comportamental, dentro de casa. O Programa SER Família Criança é um sucesso. É realmente a superação, a esperança, o respeito e a dignidade para o futuro dessas crianças. Nós finalizamos tudo com muita alegria, e desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo”, ratificou a secretária Juliane.

A primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social de Poconé, Joelma Gomes, pontuou que o Programa SER Família Criança chegou ao município para mudar a vida das famílias que mais necessitam.

“Foi um ano muito abençoado para todos nós, aqui em Poconé, com o Programa SER Família Criança. Estamos fechando com chave de ouro este ano, com a participação das nossas crianças na Cantata de Natal. O programa que nasceu de um sonho e hoje é um lugar com segurança, aprendizado de qualidade e profissionais qualificados. Ele mudou a vida de muitas famílias, já que haviam crianças cometendo pequenas infrações. E nós as recebemos de braços abertos. Saíram das ruas, não tem mais tempo ocioso. É muita gratidão à primeira-dama Virginia Mendes e ao governador Mauro Mendes por trazerem esse programa para Poconé”, declarou Joelma Gomes.

A coordenadora do Programa SER Família Criança, Juracy Leite, enfatizou que o programa é de suma importância para o município de Poconé e ver o resultado neste final de ano é gratificante.

“Agora que nós estamos nesta época do Natal, a gente percebe tantas ações que foram realizadas, tantas atividades e hoje, vemos este resultado nesta data especial de Natal. Foram ações lindas e hoje a gente vê o resultado com as famílias nos procurando para fazer a rematrícula, vendo os pontos positivos que o programa teve na vida dos filhos, da família. E com isso, todos nós nos sentimos agraciados e felizes por ter esse resultado maravilhoso. Somos gratos a Deus e a este programa que veio somar com todas as famílias poconeanas”, afirmou.

Programa SER Família Criança

O Programa SER Família Criança é gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da equipe técnica da Secretaria Adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família (Sappeaf), e conta com a parceria do município de Poconé, que doou o terreno para a construção e contribui com parte do custo de manutenção, bem como é responsável pela execução do programa.

O investimento do Governo de Mato Grosso no programa é de mais de R$ 7 milhões com aulas de música, artes, dança, esportes e reforço das disciplinas, sempre em contraturno escolar, a fim de garantir melhoria na qualidade de vida delas. Além disso, na unidade, todos os alunos recebem refeições em cada turno, além de uniformes tanto para as aulas de reforço quanto para as atividades culturais.

