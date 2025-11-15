Connect with us

Cuiabá

Alunos da zona rural de Cuiabá visitam II Festival de Robótica

15/11/2025

Sessenta e sete estudantes da escola rural Profª Hilda Caetano de Oliveira Leite, localizada no Distrito do Sucuri, em Cuiabá, visitaram nesta sexta-feira (14), o II Festival de Robótica, realizado no espaço do Sesi Papa em Cuiabá, no bairro Morada do Ouro. O evento segue até domingo (16).

Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer sistemas eletrônicos e também como funciona o sistema de desenvolvimento de mecânica, eletrônica, computação e controle para criar sistemas automatizados e inteligentes, como robôs industriais, veículos autônomos e equipamentos médicos.

A professora Ivelize de Souza Moraes explica que a iniciativa de levar alunos do 5º e 6º ano para conhecer o II Festival de Robótica foi uma forma de homenageá-los pela participação nas provas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). “Todos se esforçaram para comparecer no dia e horário para realizar uma boa prova. Daí, decidimos homenageá-lo”, disse.

A estudante Nicolly Vitoria agradeceu a direção da escola pela oportunidade de conhecer o evento. “É uma experiência única. Nós podemos ver que os alunos tem uma capacidade incrível de produzir, o que nos motiva a estudar ainda mais, pensar em entrar numa Faculdade”, explica.

A aluna Claudiany Evangelista também aprovou a visita. “Amo Matemática. É minha disciplina preferida. Achei tudo muito legal. A tecnologia desperta curiosidade. Saio daqui muito satisfeita”.

A foto ilustra um grupo de estudantes vestidos com uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá. No fundo, há uma tela azul indicando que se trata de um evento de robótica educacional.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Um ciclo esportivo fortalecido pela gestão municipal

Nos últimos meses, a Prefeitura realizou iniciativas importantes, como os Jogos Estudantis Cuiabanos, os Jogos Abertos Cuiabanos, que reuniram mais de 400 atletas, e segue preparando a próxima edição dos Jogos Pixote, voltados à formação de base. Esse encadeamento de ações compõe um projeto consistente de incentivo ao esporte na capital.

As equipes que agora representam o município garantiram vaga após se destacarem na etapa municipal dos Jogos Abertos Cuiabanos, competição voltada aos atletas maiores de 18 anos e que teve como objetivo promover integração, espírito esportivo e intercâmbio entre comunidades.

O secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Otávio Rodrigo Palácio, enfatiza que a participação nos Jogos Abertos Estaduais consolida um novo momento do esporte em Cuiabá. “Estamos criando uma cadeia esportiva sólida”, destaca.

Palácio ressalta que nesta nova gestão, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está trabalhando para criar uma cadeia esportiva que visa atender atletas desde sua formação, aperfeiçoamento, especialização e alto rendimento. “Nosso objetivo é proporcionar a prática esportiva, promover saúde e valorizar os talentos locais”, disse.

Otávio lembra ainda que esse processo é construído com responsabilidade, planejamento e presença ativa nos eventos esportivos.

Apoio, estrutura e presença: o esporte cuiabano em movimento

A delegação cuiabana é composta por aproximadamente 50 pessoas, entre atletas, técnicos e equipe de apoio. O grupo está sendo acompanhado pelo chefe de delegação, professor Elvis, servidor da Secretaria de Esporte e Lazer.

O Município também fornece suporte direto às equipes, incluindo uniformes de competição, roupas de passeio e transporte. Os demais custos ficam sob responsabilidade da organização estadual.

O secretário Jefferson Neves tem reforçado que a meta é ampliar o acesso ao esporte de qualidade, fortalecendo diferentes modalidades e incentivando a participação de atletas de todas as idades, política que tem dado resultados visíveis nas competições recentes.

Intercâmbio, aprendizado e orgulho cuiabano

Para os atletas, participar da etapa estadual é mais do que disputar medalhas: é a chance de trocar experiências com esportistas de outras cidades e elevar o nível técnico de suas equipes.

“Nossos atletas terão a oportunidade de vivenciar um intercâmbio esportivo entre os municípios, com a troca de experiências, saberes e práticas. É um momento de crescimento para todos.”, destacou Otávio Palácio.

Após a etapa municipal e agora na disputa estadual, a trajetória das equipes de Cuiabá segue fortalecida, mostrando que o investimento da Prefeitura está construindo um ciclo esportivo robusto e promissor.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Novembro Azul: Câmara de Cuiabá reforça importância dos cuidados com a saúde do homem

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 

Durante a campanha Novembro Azul, dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Câmara Municipal de Cuiabá reforçou a necessidade de os homens adotarem cuidados com a própria saúde.
Para o cliníco-geral do Poder Legislativo, João Baçan, embora não exista uma forma de prevenção totalmente eficaz contra a doença, há uma série de hábitos que podem reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida ao longo dos anos.
Entre as orientações, o profissional destacou a importância de manter uma rotina de alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regularmente, preservar um sono de qualidade e evitar o consumo excessivo de bebidas. O tabagismo também foi apontado como um fator significativo de risco, não apenas para o câncer de próstata, mas para diversas outras doenças que acometem os homens.
O médico lembrou ainda que há fatores genéticos e familiares que fogem ao controle do paciente, o que torna essencial a realização de consultas periódicas e o acompanhamento médico adequado. É esse monitoramento que determina o momento ideal para a realização de exames e rastreamentos, fundamentais para o diagnóstico precoce e para o sucesso do tratamento das neoplasias.
Baçan destacou a importância da conscientização dos homens, reforçando que a avaliação médica regular deve ser baseada no perfil de saúde e no histórico familiar de cada paciente. Segundo ele, embora o mês enfatize o exame de próstata, a consulta médica é fundamental para definir o melhor acompanhamento. “A detecção precoce de doenças, incluindo o câncer de próstata, é essencial para aumentar as chances de cura, muitas vezes com tratamentos completamente resolutivos. Por isso, é importante que o homem procure seu médico, independentemente da especialidade, para avaliação e acompanhamento adequados”, enfatizou o médico.
Ele explicou ainda que tanto o exame PSA quanto o toque retal são importantes e se complementam. “Cada um tem sua função de acordo com o paciente, mas os dois são eficazes. Por isso menciono a importância da avaliação médica, porque é o médico quem vai definir, junto ao paciente, qual a melhor conduta. Quando utilizados juntos, esses exames aumentam significativamente a chance de detectar precocemente um possível câncer de próstata”, concluiu João. 
A coordenadora da Sala da Mulher, Maíra Scardelai, disse que a Câmara está com um painel interativo onde traz mitos e verdades sobre a prevenção contra o câncer de próstata, disponível no saguão da Casa de Leis durante todo o mês de novembro. 
“Para este mês, preparamos um painel interativo que ficará exposto no saguão durante todo o período de campanha. A ideia é ensinar, educar e quebrar padrões sobre a saúde do homem, trazendo informações claras sobre prevenção e exames relacionados ao câncer de próstata. Servidor ou visitante podem acessar conteúdos importantes, responder perguntas de mitos e verdades e levar para casa cartilhas com orientações. Nosso objetivo é conscientizar e incentivar o cuidado preventivo de forma acessível e acolhedora”, disse ela. 
A Câmara de Cuiabá reforça as ações de conscientização e orientação voltadas à saúde masculina, incentivando servidores e a população a buscarem informações e priorizarem a prevenção.
Leis municipais garantem cuidados com a saúde do homem em Cuiabá
A Lei nº 3.831, sancionada em 22 de abril de 1999, institui em Cuiabá a Semana de Prevenção da Saúde do Homem e da Mulher, incorporando as ações ao Calendário Oficial do Município. A norma determina que a Semana do Homem seja realizada na segunda semana de agosto. O principal objetivo da legislação é divulgar doenças que frequentemente atingem homens, de forma silenciosa, além de incentivar práticas preventivas capazes de reduzir sua incidência. A lei garante a criação de uma agenda anual dedicada à promoção da saúde e à conscientização da população sobre cuidados essenciais para evitar problemas futuros.
A outra é a Lei nº 5.485, sancionada em 2011, que estabelece em Cuiabá a Semana de Conscientização e Prevenção da Saúde do Homem, realizada anualmente na segunda semana de agosto, em alusão ao Dia dos Pais. A iniciativa integra o Calendário Oficial do Município e tem como propósito estimular os homens a adotarem hábitos de prevenção, promover informações claras sobre doenças que mais os acometem, desmistificar procedimentos médicos e incentivar a realização periódica de consultas e exames. 
A legislação também prevê ações educativas voltadas a adolescentes, orientações sobre riscos do alcoolismo, tabagismo e drogas, além da oferta de exames clínicos imediatos e atendimentos multiprofissionais. Para garantir a eficácia da campanha, a Prefeitura pode firmar parcerias com instituições públicas e privadas, e deve assegurar ampla divulgação das atividades em todas as regiões da capital.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

