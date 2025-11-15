Alunos da zona rural de Cuiabá visitam II Festival de Robótica

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá

Durante a campanha Novembro Azul, dedicada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Câmara Municipal de Cuiabá reforçou a necessidade de os homens adotarem cuidados com a própria saúde.

Para o cliníco-geral do Poder Legislativo, João Baçan, embora não exista uma forma de prevenção totalmente eficaz contra a doença, há uma série de hábitos que podem reduzir riscos e melhorar a qualidade de vida ao longo dos anos.

Entre as orientações, o profissional destacou a importância de manter uma rotina de alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regularmente, preservar um sono de qualidade e evitar o consumo excessivo de bebidas. O tabagismo também foi apontado como um fator significativo de risco, não apenas para o câncer de próstata, mas para diversas outras doenças que acometem os homens.

O médico lembrou ainda que há fatores genéticos e familiares que fogem ao controle do paciente, o que torna essencial a realização de consultas periódicas e o acompanhamento médico adequado. É esse monitoramento que determina o momento ideal para a realização de exames e rastreamentos, fundamentais para o diagnóstico precoce e para o sucesso do tratamento das neoplasias.

Baçan destacou a importância da conscientização dos homens, reforçando que a avaliação médica regular deve ser baseada no perfil de saúde e no histórico familiar de cada paciente. Segundo ele, embora o mês enfatize o exame de próstata, a consulta médica é fundamental para definir o melhor acompanhamento. “A detecção precoce de doenças, incluindo o câncer de próstata, é essencial para aumentar as chances de cura, muitas vezes com tratamentos completamente resolutivos. Por isso, é importante que o homem procure seu médico, independentemente da especialidade, para avaliação e acompanhamento adequados”, enfatizou o médico.

Ele explicou ainda que tanto o exame PSA quanto o toque retal são importantes e se complementam. “Cada um tem sua função de acordo com o paciente, mas os dois são eficazes. Por isso menciono a importância da avaliação médica, porque é o médico quem vai definir, junto ao paciente, qual a melhor conduta. Quando utilizados juntos, esses exames aumentam significativamente a chance de detectar precocemente um possível câncer de próstata”, concluiu João.

A coordenadora da Sala da Mulher, Maíra Scardelai, disse que a Câmara está com um painel interativo onde traz mitos e verdades sobre a prevenção contra o câncer de próstata, disponível no saguão da Casa de Leis durante todo o mês de novembro.

“Para este mês, preparamos um painel interativo que ficará exposto no saguão durante todo o período de campanha. A ideia é ensinar, educar e quebrar padrões sobre a saúde do homem, trazendo informações claras sobre prevenção e exames relacionados ao câncer de próstata. Servidor ou visitante podem acessar conteúdos importantes, responder perguntas de mitos e verdades e levar para casa cartilhas com orientações. Nosso objetivo é conscientizar e incentivar o cuidado preventivo de forma acessível e acolhedora”, disse ela.

A Câmara de Cuiabá reforça as ações de conscientização e orientação voltadas à saúde masculina, incentivando servidores e a população a buscarem informações e priorizarem a prevenção.

Leis municipais garantem cuidados com a saúde do homem em Cuiabá

A Lei nº 3.831, sancionada em 22 de abril de 1999, institui em Cuiabá a Semana de Prevenção da Saúde do Homem e da Mulher, incorporando as ações ao Calendário Oficial do Município. A norma determina que a Semana do Homem seja realizada na segunda semana de agosto. O principal objetivo da legislação é divulgar doenças que frequentemente atingem homens, de forma silenciosa, além de incentivar práticas preventivas capazes de reduzir sua incidência. A lei garante a criação de uma agenda anual dedicada à promoção da saúde e à conscientização da população sobre cuidados essenciais para evitar problemas futuros.

A outra é a Lei nº 5.485, sancionada em 2011, que estabelece em Cuiabá a Semana de Conscientização e Prevenção da Saúde do Homem, realizada anualmente na segunda semana de agosto, em alusão ao Dia dos Pais. A iniciativa integra o Calendário Oficial do Município e tem como propósito estimular os homens a adotarem hábitos de prevenção, promover informações claras sobre doenças que mais os acometem, desmistificar procedimentos médicos e incentivar a realização periódica de consultas e exames.

A legislação também prevê ações educativas voltadas a adolescentes, orientações sobre riscos do alcoolismo, tabagismo e drogas, além da oferta de exames clínicos imediatos e atendimentos multiprofissionais. Para garantir a eficácia da campanha, a Prefeitura pode firmar parcerias com instituições públicas e privadas, e deve assegurar ampla divulgação das atividades em todas as regiões da capital.