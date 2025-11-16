Alunos de Cuiabá concluem curso com participação da Turma da Mônica

Mais de 100 crianças matriculadas na escola Nova Esperança, localizada na zona rural de Cuiabá, participaram nesta sexta-feira (14) do encerramento do curso “Um por Todos, Todos por Um! Pela ética e cidadania”. A solenidade ocorreu em dois horários: 8h e 13h. No total, participam 10 escolas de Cuiabá.

Trata-se de um projeto desenvolvido numa parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) com a Controladoria Geral da União (CGU), Controladoria Geral do Estado e Instituto Maurício de Sousa.

O tema central é despertar nos estudantes o senso de cidadania, de ética, de participação e de responsabilidade, tendo a escola como núcleo principal de desenvolvimento das ações.

As atividades, que abordam temas de combate ao bullying, respeito e amor ao próximo, ecologia e temas sociais, são desenvolvidas com a participação dos personagens da Turma da Mônica.

Os personagens Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão, devidamente fantasiados, participaram de uma apresentação teatral, bastante celebrada pelos estudantes.

Os estudantes também fizeram apresentações de músicas e peças teatrais abordando o respeito e amor ao próximo. Nas paredes do pátio escolar, havia decoração com cartolinas exibindo desenhos produzidos pelos estudantes de combate ao bullyng.

O estudante Emerson Santos, 10 anos, participou de uma peça teatral e disse viver um momento muito especial. “Achei legal e muito bacana esse projeto. Eu assistia muito desenho e lia os gibis da Turma da Mônica. Gostei muito de vê-los aqui na escola”.

A aluna Maria Júlia da Silva também participou da peça teatral. “É tudo muito legal. Todo dia eu assisto desenhos no YouTube da Turma da Mônica”.

Entenda

As experiências proporcionadas pelo processo de ensino-aprendizagem colaborativo são desenvolvidas em sala de aula ou ambiente virtual de aprendizagem com a participação de um educador, que pode contar com uma capacitação no Programa, em formato EAD (plataforma AVAMEC).

O UPT é destinado aos estudantes do Ensino Fundamental e oferece materiais indicados para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º). E ainda, materiais complementares como vídeos, tirinhas, histórias que podem ser usados livremente pelo educador em qualquer fase escolar.

#PraCegoVer

A foto ilustra estudantes com uniforme oficial da Prefeitura de Cuiabá e personagens vestidos de bonecos da Turma da Mônica em um pátio de uma escola.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT