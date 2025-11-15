Alunos de Cuiabá plantam 259 mudas de árvores na Orla do Porto

Setenta criancas matriculadas no 5º ano da Escola Municipal Tereza Lobo participaram na quarta-feira (12) de um plantio de 250 árvores na região da Orla do Porto de Cuiabá. Durante a ação, servidores da Limpurb (Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana), fez a limpeza dos arredores para garantir a higiene do local.

O projeto “Plantar ” visa trabalhar a consciência de novas gerações para a importância de manter o lema “Cuiabá Cidade Verde”, potencializando o surgimento de árvores para conter a alta temperatura climática.

O projeto, idealizado pelo vereador Mario Nadaf, tem o apoio das secretarias de Educação, Meio Ambiente e Limpeza Urbana.

No primeiro dia, foram plantadas 259 árvores armamentais e de sombra. São exemplos disso Ypê Branco, Rosa , Amarelo , Grande Porte , Ypé de Jardim de pequeno porte e oiti (grande porte).

De árvores frutíferas, foram plantadas de pequeno e grande porte: cajazinho, amora, araça, acerola, jaboticaba, cajú, bocaiúva e outros.

“A ecologia e o meio ambiente são temas que precisamos ensinar as crianças não apenas em sala de aula. Mas, na prática, para ter a conscientização e saber preservar. É o que estamos vivenciando com este projeto”, elogia o professor Gabriel Magalhães, diretor da escola Tereza Lobo.

O secretário de Planejamento Urbano, Afonso Portocarrero saiu em defesa classificando a ação como exemplo de micropolítica sustentável.

“O Meio Ambiente é como cuidar da casa. A cidade nasce, vive e morre. Queremos trabalhar a consciência de novas gerações. Um ato simples de plantio que representa muito para o meio ambiente. Trabalhar o verde de forma mínima estimula a consciência e impulsiona ações maiores”, afirma.

O vereador Mário Nadaf agradeceu o apoio do prefeito Abilio Brunini em manter a execução do projeto que contribui para resgatar Cuiabá como Cidade Verde.

“O prefeito tem muita sensibilidade neste tema porque é um arquiteto e urbanista e sabe da importância do desenvolvimento sustentável. Tem meu apoio para desenvolver mais ações neste sentido. Em 12 anos, já plantamos 60 mil mudas, disse

A vereadora Maria Avalone enalteceu o projeto do vereador Mario Nadaf, defendendo que se prolongue no tempo para contemplar ainda mais a população cuiabana. “Meio ambiente e boas práticas é o que precisamos urgente. Um tema defendido no Legislativo com apoio do atual prefeito. Tenho certeza que Cuiabá vai avançar muito a partir de novas políticas”.

#PraCegoVer

A foto ilustra crianças agachadas próximo a um buraco reservado para a plantação de uma árvore. Todas são supervisionadas por adultos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT