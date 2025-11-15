Cuiabá
Alunos de Cuiabá plantam 259 mudas de árvores na Orla do Porto
Setenta criancas matriculadas no 5º ano da Escola Municipal Tereza Lobo participaram na quarta-feira (12) de um plantio de 250 árvores na região da Orla do Porto de Cuiabá. Durante a ação, servidores da Limpurb (Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana), fez a limpeza dos arredores para garantir a higiene do local.
O projeto “Plantar ” visa trabalhar a consciência de novas gerações para a importância de manter o lema “Cuiabá Cidade Verde”, potencializando o surgimento de árvores para conter a alta temperatura climática.
O projeto, idealizado pelo vereador Mario Nadaf, tem o apoio das secretarias de Educação, Meio Ambiente e Limpeza Urbana.
No primeiro dia, foram plantadas 259 árvores armamentais e de sombra. São exemplos disso Ypê Branco, Rosa , Amarelo , Grande Porte , Ypé de Jardim de pequeno porte e oiti (grande porte).
De árvores frutíferas, foram plantadas de pequeno e grande porte: cajazinho, amora, araça, acerola, jaboticaba, cajú, bocaiúva e outros.
“A ecologia e o meio ambiente são temas que precisamos ensinar as crianças não apenas em sala de aula. Mas, na prática, para ter a conscientização e saber preservar. É o que estamos vivenciando com este projeto”, elogia o professor Gabriel Magalhães, diretor da escola Tereza Lobo.
O secretário de Planejamento Urbano, Afonso Portocarrero saiu em defesa classificando a ação como exemplo de micropolítica sustentável.
“O Meio Ambiente é como cuidar da casa. A cidade nasce, vive e morre. Queremos trabalhar a consciência de novas gerações. Um ato simples de plantio que representa muito para o meio ambiente. Trabalhar o verde de forma mínima estimula a consciência e impulsiona ações maiores”, afirma.
O vereador Mário Nadaf agradeceu o apoio do prefeito Abilio Brunini em manter a execução do projeto que contribui para resgatar Cuiabá como Cidade Verde.
“O prefeito tem muita sensibilidade neste tema porque é um arquiteto e urbanista e sabe da importância do desenvolvimento sustentável. Tem meu apoio para desenvolver mais ações neste sentido. Em 12 anos, já plantamos 60 mil mudas, disse
A vereadora Maria Avalone enalteceu o projeto do vereador Mario Nadaf, defendendo que se prolongue no tempo para contemplar ainda mais a população cuiabana. “Meio ambiente e boas práticas é o que precisamos urgente. Um tema defendido no Legislativo com apoio do atual prefeito. Tenho certeza que Cuiabá vai avançar muito a partir de novas políticas”.
#PraCegoVer
A foto ilustra crianças agachadas próximo a um buraco reservado para a plantação de uma árvore. Todas são supervisionadas por adultos.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura de Cuiabá realiza programação especial do Novembro Azul no Pronto-Socorro Municipal
Em alusão à campanha Novembro Azul, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma programação especial voltada à promoção da saúde do homem e à conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata no Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (PSMC).
As atividades começaram nesta terça-feira (12) e seguem nos dias 19 e 25 de novembro, com uma série de ações voltadas aos servidores da unidade. A programação inclui avaliações e acompanhamento cardiometabólico, com aferição de pressão arterial, glicemia, circunferência abdominal, cálculo do IMC e orientações de saúde. Também estão sendo realizados acolhimentos e orientações em saúde do trabalhador, além de incentivo à adoção de hábitos saudáveis e à prevenção de doenças crônicas.
Um dos destaques da programação é a palestra sobre prevenção do câncer de próstata, ministrada pelo médico oncologista Dr. Giulliano, do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). A atividade, voltada exclusivamente para os servidores, ocorre no auditório do PSMC e conta com entrega de brindes e coffee-break, proporcionando um momento de aprendizado, cuidado e integração entre os profissionais.
De acordo com a coordenação do Pronto-Socorro, a iniciativa busca promover o autocuidado e reforçar a importância da prevenção entre os trabalhadores que atuam diariamente na linha de frente do atendimento à população.
O Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem, especialmente voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros.
“Cuidar da saúde dos nossos servidores é também garantir um atendimento de qualidade à população. A informação é uma das ferramentas mais poderosas na prevenção, e essa programação tem justamente esse objetivo: incentivar o cuidado e o diagnóstico precoce”, destacou a secretária municipal de Saúde, Danielle Carmona.
Além das ações no Pronto-Socorro Municipal, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, também promove uma ampla programação alusiva ao Novembro Azul no Hospital Municipal São Benedito (HMSB). As atividades incluem consultas, palestras, exames, cirurgias e ações educativas voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, reforçando o compromisso da gestão com a saúde integral da população masculina.
A programação segue até o fim do mês, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Cuiabá com a valorização dos profissionais de saúde e o fortalecimento da cultura da prevenção.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Bairro Boa Esperança é contemplado com revitalização de quadras esportivas
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Alunos de Cuiabá plantam 259 mudas de árvores na Orla do Porto
Prefeitura de Cuiabá realiza programação especial do Novembro Azul no Pronto-Socorro Municipal
