Alunos de Várzea Grande terão teste de aptidão física gratuito pela primeira vez

O turismo é um setor estratégico para a economia local, pois gera empregos, movimenta o comércio local e valoriza a cultura e a identidade dos várzea-grandenses

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, o vice-prefeito Tião da Zaeli – ambos do PL – e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, apresentaram as primeiras medidas adotadas pela gestão municipal para destravar e fortalecer o setor turístico, com ênfase em bares, restaurantes e hotéis da cidade.

Entre as iniciativas destacadas, está a implantação de uma sinalização turística padronizada para Várzea Grande. “Estamos em contato com a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana para implantar uma sinalização turística para a cidade, que seguirá um padrão internacional bilíngue, com placas padronizadas em fundo marrom”, explicou Quidá.

Parte das ações foi anunciada durante uma reunião de fomento ao turismo organizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), no Distrito de Bonsucesso. O encontro foi um convite feito à atual gestão pelo presidente da Abrasel, Daniel Teixeira.

Outra iniciativa apresentada, e que é essencial, é a capacitação de guias turísticos e profissionais do setor. “Iniciamos um contato com a Coordenadoria de Cultura, que funciona dentro da Secretaria de Educação, para utilizar o prédio do Centro Cultural ‘Jornalista Paulo Maria Ferreira Leite’, na Orla da Alameda Júlio Müller, como espaço para cursos de capacitação para guias turísticos e profissionais do setor”, detalhou. O local foi escolhido pelo fácil acesso.

O secretário também anunciou a implantação de um portal de turismo no site da prefeitura. “Teremos uma aba dedicada ao turismo, com mapa interativo de pontos turísticos, bares, restaurantes, agências de turismo, hotéis e áreas de lazer”, afirmou. Além disso, um cadastramento de estabelecimentos está sendo realizado em parceria com o Sine-VG para facilitar a contratação de mão-de-obra especializada no setor.

A prefeita Flávia Moretti destacou a importância do turismo para o desenvolvimento econômico da cidade. “O turismo é um setor estratégico para a economia de Várzea Grande, pois gera empregos, movimenta o comércio local e valoriza nossa cultura e identidade. Estamos empenhados em fortalecer essa área e garantir que nossa cidade seja cada vez mais reconhecida como um destino turístico de referência”, afirmou a prefeita.

O vice-prefeito Tião da Zaeli ressaltou o compromisso do poder público com o fortalecimento do setor de serviços. “O turismo impacta diretamente diversos setores da economia, como hotelaria, gastronomia e transporte. O papel da administração municipal é criar um ambiente favorável para que esses setores prosperem, garantindo infraestrutura, incentivos e apoio às iniciativas que promovam o desenvolvimento turístico de Várzea Grande”, destacou o vice-prefeito.

Conforme os gestores, Várzea Grande é a porta de entrada ao Estado – por conta do aeroporto internacional Marechal Rondon – e desfruta de uma logística privilegiada, com acesso ao sul e norte de Mato Grosso, bem como, ao Sul e Norte do país.

EXPANSÃO – O crescimento do setor também foi ressaltado, com a construção do primeiro hotel de Bonsucesso, além de novos serviços como passeios de barco e sorveteria. “Essa região, conhecida como ‘Corredor do Peixe’ (Bonsucesso, Pai André e Praia Grande), precisa de uma infraestrutura melhor, com sinalização e limpeza permanente”, enfatizou Mario Quidá Neto.

O gestor também citou a importância da participação da cidade na FIT Pantanal 2025, feira de turismo que ocorrerá entre os dias 5 a 8 de junho. Nesta edição, Várzea Grande terá um estande maior para apresentar a cultura e os atrativos da cidade.

Também em vias de implantação do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) no Aeroporto, que será implantado em parceria com o governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá. “Estamos finalizando o plano de trabalho para que o CAT tenha servidores bilíngues, garantindo um atendimento de qualidade aos visitantes”, concluiu.

“As ações apresentadas refletem o compromisso da gestão municipal em estruturar e fortalecer o turismo em Várzea Grande, impulsionando o setor econômico e gerando novas oportunidades para empreendedores e profissionais da área. Ficamos satisfeitos com as informações trazidas pela gestão municipal. Com certeza estreitaremos os laços e melhoraremos o setor”, afirmou o presidente da Abrasel, Daniel Teixeira.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT