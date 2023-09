Alunos do curso Policial Mirim conhecem estrutura do MPMT 

Estudantes do curso Policial Mirim, realizado no município de Barra do Bugres, a 165 km de Cuiabá, conheceram nesta quinta-feira (28) as dependências das Promotorias de Justiça do município. Os adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos, foram recepcionados pelos promotores de Justiça Aldo Kawamura Almeida e Kelly Cristina Barreto dos Santos.

Durante a visita, os estudantes esclareceram dúvidas sobre as atribuições do Ministério Público nas áreas cível e criminal. Também fizeram perguntas sobre a atuação dos promotores de Justiça na defesa do meio ambiente e na proteção das crianças e adolescentes.

“A visita teve como objetivo mostrar um pouco do Ministério Público de Mato Grosso, o seu funcionamento e qual é a função de cada promotor de Justiça nos municípios. Os alunos puderam constatar na prática que a instituição não serve apenas para punir, sendo imprescindível para a efetivação do acesso à justiça, viabilizando a defesa do povo e a fiscalização da lei”, ressaltou o instrutor e coordenador do curso, 2º sargento da PM Raimundo Capistrano de Amorim.

Segundo ele, o projeto foi criado no ano de 2014 com futebol para crianças carentes e em situação de vulnerabilidade social. Com o passar dos anos, foi implantado o curso PM Mirim, com defesa pessoal, sala de informática e música. A iniciativa atende mais de 450 crianças de cinco a 17 anos do município e nos Distritos de Assari e Currupira.

A visita também foi acompanhada pelo cabo da PM e instrutor Luiz Rodrigues da Silva.



Fonte: Ministério Público MT – MT