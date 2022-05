Alunos do curso técnico do Senar-AC participam de visita técnica à Granja Carijó

Cumprindo a agenda de atividades programadas para a turma do Curso Técnico em Agronegócio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar–AC) realizou na última quinta (12) uma atividade prática com os alunos do curso à Granja Carijó, localizada na BR 317, sentido Boca do Acre.

Curso Técnico em Agronegócio é oferta 100% gratuita do SENAR – AC. Foto: ASCOM

A visita integra a unidade curricular “Gestão da Produção e Logística para o Agronegócio”, desenvolvida para que os estudantes compreendam a importância estratégica da gestão da produção rural nas cadeias produtivas, além de entender a logística agroindustrial envolvida no processo produtivo (processamento, armazenagem, transporte, informação e suprimento) a fim de tornar as empresas mais lucrativas.

“É um momento de integração entre o Senar e os empreendimentos parceiros, que abrem as portas para receber os alunos e mostrar como os conhecimentos teóricos são aplicados no dia a dia”, destacou a secretária escolar Katiane Lima.

Visita integrou unidade curricular “Gestão da Produção e Logística para o Agronegócio”. Foto: ASCOM

O tutor responsável pela unidade curricular, Lucas Bastos, é um egresso do curso Técnico em Agronegócio: foi aluno da instituição, e agora atua como educador e também como técnico de campo na Assistência Técnica e Gerencial (ATeG): “Me sinto honrado por estar trabalhando com a mesma instituição onde concluí meus estudos. É uma oportunidade que muitos não possuem.”

Lucas Silva (RH da Granja) conduziu a visita técnica à unidade produtiva. Foto: ASCOM

Na granja, os alunos foram guiados por Lucas Silva, representante do setor de Recursos Humanos da Carijó. Foram mostradas as unidades de processamento, armazenagem, compostagem, entre outros, todos integrados e responsáveis pelas centenas de milhares de ovos produzidos todos os meses.

“Grandes negócios se fazem com grandes ideias. Trabalho há 10 anos aqui, e já vi como ela vem se aprimorando para se manter e competir com no mercado sem baixar a qualidade da oferta”, destacou Lucas.

Alunos foram guiados pelas unidades de processamento, armazenagem, compostagem, entre outros. Foto: ASCOM

Entre os alunos que acompanharam a visita técnica, está o produtor rural Isaías Rodrigues dos Santos. Residente do ramal Novo Horizonte, no município de Plácido de Castro, Isaías trabalha com produção de pecuária de corte, além de se dedicar ao curso para ingressar amplamente no mercado acreano.

“Aprendemos muitos sobre a produção do espaço, da dinâmica e sistema produtivo da granja. É importante visitarmos pra saber que não é apenas teoria, nosso futuro trabalho precisa integrar o que aprendemos em sala de aula com a prática”, disse Isaías.