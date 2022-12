Alunos do programa ‘Qualifica Juventude’ comemoram inserção no mercado de trabalho

O Mercado Municipal Miguel Sutil, localizado no Centro Histórico da capital, passará por um completo processo de requalificação, após mais de três décadas de serventia à população cuiabana. O início dessa transformação foi oficializado nesta quarta-feira (21) pelo prefeito Emanuel Pinheiro, por meio da assinatura da ordem de serviço, fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP), formalizada entre a Prefeitura de Cuiabá e o Consórcio C.S.Mobi. O contrato está sob a coordenação da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED).

A nova estrutura contará com a implantação do estacionamento rotativo, destinado a receptividade de carros e motos com mais de 600 vagas, gerenciado por tecnologia moderna, de alta qualidade e sistema automatizado com sensores para identificar a disponibilidade de vagas, compra e recarga de crédito, na modalidade gaveta, facilitando o acesso dos turistas e clientes ao novo cartão postal. Em contrapartida, a meta da administração atual é superar barreiras, chegando à marca de cinco (5) mil vagas, distribuídas na zona urbana da capital nos próximos anos.

Outro ponto que será explorado na PPP, será o investimento em mobiliário urbano, especialmente, nos abrigos de ônibus, onde serão implantados sistema de mobilidade inteligente, totens eletrônicos, bancos com Wi-fi, painéis de exibição, de informações em tempo real sobre o transporte público ofertando aos usuários e visitantes, condições ideais de deslocamentos, ampliando a cobertura para outros setores do município.

O titular da SMATED, Francisco Vuolo, revelou que a meta é fazer com que os serviços operem em sua integralidade até 2024, com a cobrança de taxas acessíveis. “Uma reivindicação antiga dos comerciantes, um sistema moderno, de fácil manuseio, devidamente organizado e sinalizado, fazendo com que os cidadãos se desloquem com conforto e segurança, com valores que cabem no bolso, não se limitando apenas ao Mercado Municipal Miguel Sutil, mas em outras regiões também”, declarou.

Além disso, o novo ambiente terá quatro pavimentos, compostos por praça de alimentação, mais de 180 lojas, quiosques, restaurantes, um verdadeiro legado da gestão Emanuel Pinheiro às futuras gerações, impulsionando o crescimento econômico, contribuindo, consequentemente, para a geração de emprego e renda. O prefeito Emanuel Pinheiro reforçou que para atingir o resultado atual, foram indispensáveis à promoção de uma série de estudos, democratizando o uso do espaço público, revertendo em melhorias para a cidade.

“Os estacionamentos terão parquímetros, sensores, interligados por sistemas automatizados, trazendo para Cuiabá, a modernização na mobilidade urbana, em virtude da grande movimentação, facilitando a vida dos clientes em compras. É preciso pensar na nossa capital como um todo, essa PPP é um belo exemplo de ações que geram retorno, resultados para a população”, disse.