Alunos do Programa SER Família Criança participam de desfile em Poconé

Crianças matriculadas no Programa SER Família, em Poconé, participaram pela primeira vez, na manhã desta quinta-feira (07.09), do desfile alusivo à comemoração da Independência do Brasil. O programa, idealizado pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, atende cerca de 500 crianças.

O Programa SER Família Criança é gerido pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da equipe técnica da Secretaria Adjunta de Programa e Projetos Especiais e Atenção à Família (Sappeaf), e conta com a parceria do município de Poconé, que doou o terreno para a construção e contribui com parte do custo de manutenção, bem como é responsável pela execução do programa.

A secretária adjunta da Sappeaf, Juliane Maciel, ressaltou que a participação das crianças no desfile vai ao encontro da proposta do programa.

“Inserir as crianças do SER Família Criança no desfile de 7 de Setembro, de comemoração da independência do país, é de grande valia, pois ensina a importância do patriotismo, da defesa da pátria e da honra. Tudo isso ajuda com que elas cresçam com esse costume, com essa visão. E isso vem ao encontro do que é a proposta do Programa, que é de dar condições educacionais, físicas e psicológicas para que essas crianças trilhem um caminho de prosperidade e de qualidade em suas vidas”, completou.

A professora Juracy Pereira Leite, coordenadora municipal do Programa SER Família Criança, falou sobre a participação do Programa, pela primeira vez, no Desfile de 7 de Setembro.

“Nós fomos convidados para participar de uma data tão especial e esse é o primeiro desfile do primeiro programa no Estado, pois somos piloto, graças a nossa primeira-dama Virginia que escolheu o município de Poconé. Nós somos muito gratos a ela, junto com a parceira do município. Nossas crianças vieram demonstrando todas as atividades desenvolvidas: o balé, a arte, a música, a capoeira, a estimulação cognitiva. Os pais estão muito felizes com o programa e é muito emocionante ver o brilho nos olhos das nossas crianças, que estão tendo a oportunidade participar pela primeira vez de um desfile cívico”, contou.

Com um investimento de aproximadamente R$ 7 milhões por ano pelo Governo de Mato Grosso, o programa SER Família Criança proporciona aos alunos as seguintes atividades, em regime de contraturno: oficinas lúdicas, cognitivas, esportivas e culturais, bem como os serviços socioassistenciais, socioculturais, socioeducativos e psicológicos para crianças em situação de vulnerabilidade e alto risco social, auxiliando-os na superação de tais fatores.

Para a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Emprego e Renda de Poconé, Joelma Gomes, foi emocionante ver os primeiros frutos do Programa SER Família Criança desfilando no 7 de setembro.

“É muito emocionante a gente já poder ver os frutos do Programa SER Família Criança, tão cedo, tão rápido. É sinal de que nossas crianças mereciam mesmo isso. Só temos que agradecer a nossa primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, que sonhou, idealizou e promoveu cada momento de oportunidade para hoje eles estarem aí, distribuindo alegria e mostrando o aprendizado, a evolução que tiveram as crianças vulneráveis do município de Poconé. É gratificante para uma gestora da pasta da assistência social, para um prefeito de município, poder ver tantas crianças mostrando os seus talentos. E com o empenho da Setasc, da secretária Grasi Bugalho, e da primeira-dama Virginia, temos buscado ampliar esse atendimento, e com a graça de Deus nós vamos conseguir”, enfatizou.

O Programa SER Família Criança atende crianças com idade entre 04 e 12 anos e em situação de vulnerabilidade. A unidade existente em Poconé é considerada piloto, já que o projeto é de que outras unidades sejam construídas em outros municípios de Mato Grosso.

Todos os alunos recebem as refeições em cada turno, além de uniformes, tanto para aulas de reforço escolar quanto para participação das atividades esportivas e culturais.

Para Marileide Arruda Leite, avó de uma das alunas do SER Família Criança, o projeto é muito importante para o município de Poconé.

“O programa está sendo muito bom pra minha neta. Estão de parabéns a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e a primeira-dama do município. Poconé precisa de um programa como esse. Nós temos muitas crianças que precisam desse apoio para chegar em um certo patamar de poder viver uma vida social maravilhosa. Posso falar pela população de Poconé, estamos muito contentes. As nossas crianças estão indo pra lá e está sendo maravilhoso para toda a família poconeana. Eu estou aqui para agradecer”, afirmou.

Luciane Marques, mãe da Caterine Luzia, de 8 anos, também ressaltou a importância do programa SER Família Criança para o município de Poconé.

“Esse programa é importante para o entrosamento da sociedade com a Gestão, e por estar buscando esse resgate as crianças de lugares que podiam ir, lugares indevidos, e fortalece o sentimento familiar. Hoje ela faz balé, estimulação cognitiva, participa da parte esportiva do programa. Ela adora. Tudo isso é ótimo. Você sente que seu filho está sendo bem acolhido”, concluiu.