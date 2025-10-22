Alunos do projeto social Atletas do Fogo conquistam 15 medalhas em campeonato de Jiu-Jitsu

Alunos do projeto social Atletas do Fogo, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) no município de Alto Araguaia (a 418 km de Cuiabá), conquistaram 15 medalhas durante o 1º Open Costa Rica de Jiu-Jitsu, realizado na cidade de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul (MS), no último domingo (19.10).

A delegação, composta por 15 atletas, teve um desempenho de destaque em todas as categorias que disputou. Ao todo, foram conquistadas seis medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze, evidenciando a capacidade técnica dos atletas do projeto.

O torneio reuniu mais de 300 competidores, entre crianças, adolescentes e adultos, oriundos dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Foram realizadas mais de 430 lutas ao longo da competição, que também serviu como preparativo para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, marcado para acontecer em São Paulo (SP).

De acordo com o soldado BM João Paulo Cordeiro Oliveira, professor do projeto, a equipe demonstrou excelência dentro e fora dos tatames. Além das disputas tradicionais, alguns atletas também participaram de lutas casadas sem kimono vencendo todas as suas participações.

“Mesmo com diferenças de idade e peso, nossos jovens enfrentaram a categoria adulto e, em alguns casos, adversários de classes de peso superior. Mostraram garra, técnica e superação. A atleta mais jovem da equipe precisou ajustar o peso para competir e fez isso com tranquilidade e excelente desempenho”, destacou o soldado João Paulo.

O projeto Atletas do Fogo é desenvolvido pelo 1º Núcleo Bombeiro Militar (1º NBM) e atende cerca de 30 crianças e adolescentes. A iniciativa promove inclusão social, disciplina e saúde por meio do esporte. A participação no campeonato contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Alto Araguaia, que viabilizou o transporte da equipe.

Além do sucesso no 1º Open Costa Rica de Jiu-Jitsu, os Atletas do Fogo já acumulam importantes conquistas em competições regionais, estaduais e até mundial, consolidando o projeto como referência na formação esportiva e cidadã.

Fonte: Governo MT – MT