Alunos do projeto Vôlei Kids participam de aula de campo no Horto Florestal

A Prefeitura de Cuiabá, mediante a chegada de uma nova frente fria, reforça as ações para atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. Nesta quarta-feira (8), as equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, percorreram diversos pontos da capital, especialmente, os locais onde se registra concentração de moradores em situação de rua para distribuição de cobertores por meio da campanha Aquece Cuiabá, organizada pela primeira-dama de Cuiabá, Marcia Pinheiro. Por dia, nesse período de frio, cerca de 300 cobertores serão distribuídos. Desde o mês de abril, já foram distribuídos cerca de dois mil.

Além dessas ações, o Executivo mantém o atendimento por meio do Centro POP onde serão disponibilizados mais 50 cobertores. A coordenadora de Proteção Especial, Fabiana Soares, que o Município também possibilita acolhimento informando sobre as unidades de existentes: albergues Manoel Miraglia (50 vagas), Porto (50 vagas) e Hotel Albergue (117 vagas). Ela relembra ainda que as opções são apresentadas à população em situação de rua ficando a critério de cada indivíduo o aceite ou não ao acolhimento.

A secretária de Assistência Social, Hellen Ferreira, destaca que a gestão Emanuel Pinheiro entregou no último dia 30 de maio, o Centro Pop, destinado ao atendimento das necessidades desse público. O Centro POP tem capacidade para atendimento a oitenta pessoas diariamente.

A unidade, instalada na avenida Voluntários da Pátria, mantém espaço para higiene pessoal; guarda de pertences; lavanderia; atendimento psicossocial; fortalecimento da autonomia, protagonismo e participação social dos usuários; regularização de documentos pessoais; acesso a vagas de acolhimento institucional; e o encaminhamento para outras políticas públicas, quando necessário.