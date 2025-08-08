ELEIÇÕES
Alunos do SoleTRE recebem mais um incentivo ao aprendizado com kits escolares
Estudantes do SoleTRE, programa de alfabetização realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), ganharam mais um incentivo para continuarem os estudos. Nesta quinta-feira (07.08), foram entregues, para cada um e cada uma, os 120 kits educacionais doados pelo Programa Mais MT Muxirum, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), com materiais que adotam uma linguagem e ilustrações adequadas ao letramento de jovens e adultos.
São 50 kits escolares voltados para alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), contendo caderno espiral, caderno de desenho, lápis de cor, estojo, apontador, borracha e outros itens, e 70 kits pedagógicos, contendo dois livros: um de Língua Portuguesa e outro de Matemática, com o conteúdo focado na alfabetização de pessoas jovens e adultas.
Para Elza Martins de Arruda, de 59 anos de idade, o material didático vai auxiliar o aprendizado. “Vai ajudar bastante. Estou muito animada, estou aprendendo bastante, desenvolvendo bastante. Era o meu sonho saber ler, já estou conseguindo ler umas palavras hoje e estou muito feliz com as professoras, que são ótimas e dão aula para a gente com carinho. Então, tudo isso aqui é carinho, é amor, gostei muito e estou muito feliz com o material”, ressaltou ela, que não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever antes, porque morava em uma comunidade rural afastada da escola.
Este também foi o caso de Márcia Maria Luciana de Jesus. “A gente já estava aprendendo e, agora, com esse material, vai ajudar muito. Eu fiquei muito feliz de ter recebido esse material. Quando eu cheguei no SoleTRE não tinha conhecimento nenhum das letras, hoje já estou aprendendo a ler e a minha sensação é de felicidade, porque eu sempre falava para o meu esposo que eu queria aprender a ler. Eu tenho a minha Bíblia, só que ela só fica aberta e eu sem saber uma palavra, então, meu sonho é aprender para conseguir ler minha Bíblia.
Rubens Venâncio dos Santos aprendeu pouco quando era criança e agora retomou os estudos para, finalmente, aprender a ler e a escrever. Aos 73 anos de idade, ele destacou que o kit recebido agora vai fazer parte da rotina dele. “O material faz parte do nosso ensino e nós precisamos, porque sem o material a gente não pode trabalhar. O material nos ajuda a fazer o trabalho, tem os desenhos nos livros. Ainda não tenho uma caligrafia boa, porque estudei muito pouco, de 60 e poucos anos para cá, mudou muita coisa, mas a gente não perde o jeito, a gente recorda e vai pegando uma prática”.
O diretor-geral do TRE-MT, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, frisou a importância da parceria com a Secretaria de Estado de Educação para o fortalecimento do SoleTRE. “A gente abraçou esse programa social e essa parceria com a Seduc-MT é essencial para o desenvolvimento desse trabalho. Então, os alunos receberam um kit com materiais adequados, visando melhorar e incentivar a educação deles. Por parte do Tribunal, esperamos que esta cooperação continue por muito tempo”.
A coordenadora de Impacto Educacional da Seduc-MT, Brígida Couto Mendes, a doação dos kits do Mais MT Muxirum vai ao encontro do principal objetivo do órgão, que é garantir o aprendizado de todas as pessoas. “Essa parceria foi proposta pelo TRE-MT para auxiliar o programa SoleTRE. Para nós, é uma grande honra contribuir para a aprendizagem de todos os cidadãos para que todos tenham os mesmos direitos na sociedade”.
O conteúdo dos livros entregues aos alunos e alunas do SoleTRE foi elaborado pela professora integrante do programa Mais MT Muxirum, Juana da Costa Oliveira, que orientou as professoras voluntárias do SoleTRE quanto à ministração do conteúdo. “Os livros foram pensados no pertencimento e no aprendizado dessas pessoas que, por algum motivo, deixaram de ser alfabetizadas na idade certa. Os materiais são ilustrados com ambientes e itens que fazem parte do dia a dia dessas pessoas. Em toda página, tem uma orientação de como fazer e de como tratar esses conteúdos para que facilite o aprendizado”, explicou.
Também presente na entrega dos kits, o secretário de Gestão de Pessoas do TRE-MT, Gilvan de Oliveira, afirmou que os estudantes do SoleTRE são uma inspiração. “É inspirador ver a dedicação de todos, este é um projeto muito importante e que promove uma transformação na vida das pessoas. A parceria da Seduc-MT soma muito com isso e tenho certeza de que os materiais serão muito bem utilizados”.
O SoleTRE
O programa SoleTRE já alfabetizou, desde a 1ª edição em 2019, 169 pessoas. Trata-se de um importante serviço voluntário, que promove a cidadania, o acesso e a inclusão social. As aulas são ministradas às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h, nas salas de aula nº 01 e 02 da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso (EJE-MT), localizada na Casa da Democracia, prédio anexo ao TRE-MT, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 4750, no Centro Político e Administrativo (CPA), em Cuiabá.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um grupo diverso de pessoas reunidas em uma sala de aula, muitas delas usando camisetas pretas com estampa colorida e segurando os kits educativos recebidos. O ambiente é organizado, com cadeiras escolares e piso de porcelanato preto. As pessoas estão sorrindo, sugerindo um momento de confraternização. Ao fundo, nota-se a presença de servidores do TRE-MT e da Seduc, e facilitadores, indicando uma ação institucional. Ao final do texto, tem uma galeria com mais fotos da entrega.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Revista Democrática abre prazo para o recebimento de artigos candidatos ao volume 12
Quer ter seu texto publicado no Volume 12 da Revista Democrática – ISSN 2447-9403 – do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT)? O Conselho Editorial da instituição abriu o prazo para o recebimento de artigos candidatos à publicação. Os textos devem ser encaminhados, em formato eletrônico, para os e-mails: [email protected] e [email protected] até o dia 1º de novembro de 2025. Serão admitidos trabalhos que versem sobre matéria eleitoral, constitucional, administrativa e demais assuntos de interesse da Justiça Eleitoral, em conformidade com a política editorial da revista.
Podem ser submetidos à análise textos de integrantes das comunidades científica e acadêmica, além de profissionais da área. A abertura do prazo e as normas editoriais constam no Edital nº 01/2025 (Clique aqui), assinado pelo juiz-membro Welder Queiroz dos Santos, diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE). O documento foi publicado na edição de 6 de agosto de 2025 do Diário de Justiça Eletrônico (DJE). A Revista Democrática é uma publicação da EJE, instituída por meio da Resolução nº 1.553, de 9 de dezembro de 2014, alterada pela Resolução nº 2.602, de 20 de maio de 2021.
A Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT produziu um convite que será remetido por e-mail e WhatsApp a membros, servidores, apoiadores e instituições de classe, de ensino e pesquisa, além de profissionais liberais. A EJE é a responsável pela Revista Democrática, que, por sua vez, é um instrumento para divulgação de artigos doutrinários e/ou científicos, com foco em assuntos relacionados à atividade da Justiça Eleitoral.
Normas Editoriais
Entre outras exigências, os artigos devem conter de 10 a 20 páginas, incluindo anexos, gráficos e tabelas, com numeração progressiva de seções e subseções. Os textos serão avaliados pelo Conselho Editorial da Revista Democrática, que decidirá sobre sua publicação. Os autores serão informados sobre o recebimento dos textos, sua aceitação e a provável data de publicação. A seleção dos artigos dependerá do juízo de oportunidade do Conselho Editorial.
Os artigos aprovados serão submetidos à revisão gramatical e à adequação às normas da ABNT. Não será devida qualquer remuneração aos autores pela publicação dos trabalhos. Os autores dos artigos publicados receberão cinco exemplares do respectivo número da revista.
A Revista Democrática tem como propósito publicar artigos que abordem temas relacionados à matéria eleitoral, constitucional, administrativa e demais assuntos de interesse da Justiça Eleitoral. A linha editorial visa estimular a produção de artigos doutrinários e/ou científicos, contribuindo para o debate crítico e construtivo acerca de temas relevantes para a Justiça Eleitoral.
Dúvidas podem ser encaminhadas ao Conselho Editorial pelos e-mails [email protected] e [email protected], ou pessoalmente, por intermédio da EJE, que atende das 7h30 às 13h30, localizada na Casa da Democracia, prédio anexo ao TRE-MT, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 4.750, bairro Centro Político e Administrativo (CPA), Setor E, em Cuiabá.
Jornalista: Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra três profissionais em um ambiente corporativo, reunidos em torno de um notebook. Duas mulheres estão sentadas, com expressões de atenção e interesse, enquanto um homem de terno observa por trás, sorrindo levemente. Ao lado esquerdo da imagem, há a capa da Revista Democrática – Volume 11 – 2024, publicada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). A cena transmite um momento de colaboração e análise editorial ou institucional.
Fonte: TRE – MT
ELEIÇÕES
Pedra 90 será palco de mutirão eleitoral para identificação biométrica na próxima semana
O Pedra 90, um dos bairros mais populosos da região do Grande Coxipó, receberá Mutirão Eleitoral do Tribunal Regional de Mato Grosso (TRE-MT) para o cadastramento biométrico de eleitores. O trabalho será realizado nas instalações da Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda”, entre os dias 13 e 15 de agosto, é aberto a toda a sociedade mato-grossense. Os atendimentos serão realizados no horário das 8 às 13h. A unidade escolar está localizada na terceira etapa do Pedra 90, na Avenida Integração, nº 801.
A presença da Justiça Eleitoral na escola faz parte da campanha “Biometria 100%”, coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral (CRE), com o intuito de reforçar ações em prol da biometria na Capital e interior. Para o Pedra 90, o cartório eleitoral da 55ª ZE vai levar toda a estrutura necessária para o cadastramento biométrico. Serão seis servidores da justiça Eleitoral e seis kits biométricos. Cada kit eleitoral é formado por computador portátil, scanner para coleta da biometria, câmera digital, pad para assinatura e cases para cenário e para o transporte de equipamentos. Os kits são padronizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Dados da Justiça Eleitoral indicam que o eleitorado do Pedra 90 é formado por 15.788 eleitores, dos quais 13.199 pessoas (87%) com biometria e 1.979 (13%) ainda não fizeram a biometria. A biometria é pessoal e intransferível, pois utiliza características únicas, como impressões digitais, que são praticamente impossíveis de serem falsificadas, pois evita fraudes eleitorais, como o voto múltiplo e garante que apenas o eleitor legítimo possa votar. Desta forma, a identificação biométrica confere segurança e confiabilidade ao processo eleitoral.
“As pessoas vão encontrar no mutirão grande parte dos serviços oferecidos no cartório eleitoral com a vantagem de economizar dinheiro no deslocamento e de tempo. É uma chance de ter os serviços mais próximos do eleitorado”, explica a servidora Leticia de Moraes Morresque, responsável pela organização do Mutirão pela 55ª Zona Eleitoral. No mutirão serão oferecidos serviços de alistamento eleitoral (1º título), regularização da situação eleitoral, transferência de endereço, emissão de guia para quitação de multas eleitorais, dentre outros.
O bairro é atendido pela 55ª Zona Eleitoral, que também congrega na região os bairros Pascoal Ramos, Nova Esperança, Jardim Industriário e São Sebastião, bem como loteamentos como Residencial Flor de Liz, Vista da Chapada, Jardim São Paulo, Residencial Sonho Meu e Condomínio Villagio Bela Pietra. A escola foi escolhida pela localização privilegiada, mais centralizada, capaz de atender eleitores da região e do Cinturão Verde, que encontram dificuldades no deslocamento frente aos 15 km entre o Pedra 90 e o centro.
Em junho foi realizado um mutirão pelo projeto “Voto Consciente”, coordenado pela Escola Judiciária Eleitoral do TRE-MT, nas dependências da Escola Estadual Cívico-Militar “Malik Didier Namer Zahafi”. Na ocasião, o cartório eleitoral realizou 132 atendimentos que resultaram em títulos eleitorais para adolescentes com idade inferior a 18 anos, em que o voto não é obrigatório, assim como para aqueles que possuem idade igual ou superior a 70 anos.
Diferente da ação na escola Malik Didier, o mutirão eleitoral na Escola Estadual Integral Professor “Rafael Rueda” será aberta a toda comunidade.
Pedra 90
O Pedra 90 nasceu de 1994 como consequência de uma desapropriação oriunda do Parque Cuiabá. A primeira, segunda e a terceira etapa (Voluntários da Pátria) do bairro somam um contingente populacional de 30 mil pessoas. Se for contabilizado os 10 bairros que formam aquele polo, a população sobre para 55 mil habitantes. As informações são da União Coxipoense de Associação de Moradores (UCAM), que atualmente reúne 115 comunidades associadas.
“O Pedra 90 é uma comunidade afastada do Centro Político e Administrativo. Por esse motivo, a aproximação com o poder público é importante. O trabalho que o TRE-MT vai oferecer no mutirão é importante para que eleitores regularizem situação junto a Justiça Eleitoral. Ficamos muito felizes dessa parceria pela 55ª Zona Eleitoral não só no Pedra 90, mas com a possiblidade de mutirões em outros bairros do polo Coxipó”, afirmou o presidente da Ucam, José Maurício Pereira.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra a fachada da Escola Estadual Integral Prof. Rafael Rueda, no bairro Pedra 90, com diversos estudantes transitando pela calçada e atravessando a rua em frente à instituição. O prédio tem um portão azul e amarelo, e o muro é pintado de azul com grades metálicas. Há movimento típico de entrada ou saída escolar, sob um céu parcialmente nublado.
Fonte: TRE – MT
Michelly Alencar realiza primeira reunião com nova secretária de Saúde de Cuiabá
Polícia Civil prende dupla que estava furtando módulos eletrônicos de caminhões em Sinop
Municípios devem designar servidores efetivos para funções relativas à Lei de Licitações e Contratos, aponta TCE-MT
Autor de estupro e assassinatos de mãe e filhas em Sorriso é condenado a 225 anos de prisão
Polícia Militar resgata duas vítimas e prende faccionado por sequestro e tortura em Cuiabá
Segurança
Polícia Civil prende dupla que estava furtando módulos eletrônicos de caminhões em Sinop
A Polícia Civil prendeu em Sinop (500 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (7.8), dois homens, de 23 anos e 25...
Autor de estupro e assassinatos de mãe e filhas em Sorriso é condenado a 225 anos de prisão
O autor do bárbaro crime de estupro e assassinato que vitimou mãe e três filhas, ocorrido em novembro de 2023,...
Polícia Militar resgata duas vítimas e prende faccionado por sequestro e tortura em Cuiabá
Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão salvaram dois homens, ambos de 23 anos, vítimas de sequestro e tortura...
MT
Brasil
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES7 dias atrás
Prefeitura de Sinop orienta sobre período de proibição às queimadas urbanas e rurais
-
CIDADES7 dias atrás
Tchau Sufoco: lançada a campanha de renegociação de dívidas e de incentivo à educação financeira
-
Política7 dias atrás
AL aprova em 1ª votação projeto que proíbe exposição de alunos a propagandas sobre ideologia de gênero
-
Saúde4 dias atrás
Nota de pesar pelo falecimento de Gerson Fernando Mendes Pereira, médico e servidor público que dedicou a vida ao SUS
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde destina mais de R$ 40 milhões para fortalecer ações de 226 bancos de leite humano do país
-
Saúde7 dias atrás
Ministério da Saúde anuncia mais de R$ 400 milhões para ampliar ações do Agora Tem Especialistas no país
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Mutirão atenderá comunidade rural Xanxerê, em Terra Nova do Norte
-
AGRONEGÓCIO6 dias atrás
Exportações de carne bovina cresceram 5,7% no primeiro semestre