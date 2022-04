Alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos recebem uniforme e material escolar

Futuros microeemprendedores individuais, os alunos do ‘Qualifica mais Progredir’, realizado pela Prefeitura de Cuiabá em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (Campus Cuiabá- Coronel Octayde Jorge da Silva) irão receber nesta segunda-feira (25), cestas básicas. A entrega será a partir das 19h30, no auditório do IFMT, em Cuiabá. Os kits serão distribuídos aos participantes que obtiveram 75% de presença durante o mês de formação.

Ainda na noite de hoje,25, será realizada palestra sobre o ‘Empreendedorismo’ pelo secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo.

As cestas básicas integram o pacote de benefícios do curso voltado para os beneficiários do Auxílio Brasil e seus familiares, bem como as pessoas inscritas no Cadastro Único- CadÚnico do Governo Federal. Além das cestas, os alunos receberam todo material, uniforme, auxílio estudantil (para o transporte e alimentação).

O curso de Microempreendedor Individual tem como proposta central a inclusão de seus participantes ao mundo do trabalho, sendo um grande passo para a ampliação das oportunidades profissionais e pessoais de todos os envolvidos.

As atividades começaram no dia 14 de março, sendo 260 vagas para esse primeiro semestre. Ao todo, foram 458 inscrições selecionadas pelos quatorze (14) Centros de Referência, sendo a segunda turma prevista para o mês de agosto desse ano.

As aulas acontecem na sede do Instituto Federal de Mato Grosso- IFMT (Campus Cuiabá- Cel. Octayde Jorge da Silva), 100% presenciais, três vezes por semana, no período noturno.

SERVIÇO:

O que: Entrega das cestas básicas- curso ‘Qualifica mais Progredir’

Quando: 25/04/2022- Segunda-feira

Horário: 19h30

Onde: Auditório do IFMT- Campus Cuiabá- Coronel Octayde Jorge da Silva

Endereço: Rua Zulmira Canavarros, 95 – Centro, Cuiabá – MT