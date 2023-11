Alunos que participaram de cursos de capacitação profissional recebem certificados

Quarenta e cinco alunos que participaram de cursos de capacitação profissional – nas áreas de operador de computador, montador e reparador de computadores e de assentador de revestimentos – promovido pelo SENAI de Várzea Grande, por meio do programa SER Família Capacita, receberam certificados de conclusão.

A solenidade, realizada na sede do SENAI, localizada no bairro Cristo Rei, contou com a presença da Secretária Adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), Marilene Marchese, do Gerente do SENAI de Várzea Grande, Odair Dias, do Coordenador da Rede Cidadã, Miguel Lúdio, do Coordenador no Núcleo de Qualificação Profissional da Secretaria Municipal de Assistência Social, Juvanil Flores da Silva, dentre outros convidados.

“O município de Várzea Grande foi um dos beneficiados com o Programa Ser Família Capacita e hoje estamos aqui para fazer a entrega desses certificados aos que concluíram os cursos. O objetivo do Governo do Estado, junto aos municípios, é proporcionar a oportunidade para que as pessoas possam ter uma maior renda para as suas famílias”, destacou a Secretária Adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), Marilene Marchese, lembrando que o programa é uma idealização da primeira-dama Virginia Mendes.

Como lembra a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, Várzea Grande foi contemplada com vários cursos de capacitação e em vários setores, o que possibilitou à população local, oportunidade de se especializar em uma determinada área de atuação, aumentando as chances de serem inseridas no mercado de trabalho. “Cada vez mais as empresas estão recrutando mão de obra apta para a função, por isso a importância do trabalhador estar preparado e ter condições de concorrer a vaga de emprego”, destacou.

A gestora disse que o Certificado de Conclusão de Curso aumenta as chances do trabalhador atuar em uma área que ele domina, por isso a importância da formação e do preparo do trabalho. “Em alguns campos de atuação exige-se profissionais com habilidades diversificadas e capazes de se adaptar a diferentes situações, por isso a necessidade do trabalhador estar preparado”.

Quanto aos cursos ofertados ao município, por meio do Ser Família Capacita, Ana Cristina disse que o programa ampliou e fortaleceu ainda mais os programas executados em Várzea Grande, a exemplo do Qualifica + VG que atua com esse propósito, qualificar o trabalhador em áreas específicas.

O Gerente do SENAI de Várzea Grande, Odair Dias, disse que o órgão tem sido parceiro tanto do Governo do Estado quanto da Prefeitura Municipal e que essa parceria representa uma importante ferramenta para a inclusão social e produtiva der pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. “Estamos atuando nos 141 município de Mato Grosso”, comentou.

O coordenador do Núcleo de Qualificação Profissional da Assistência Social, Jovanil Flores da Silva, lembra que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, foi a instituição responsável pelas execuções diretas dos cursos. “O nosso trabalho nesta parceria foi de divulgar os cursos existentes, auxiliar nas inscrições das pessoas com dificuldade em acessar o link de acesso, onde elaboramos uma logística com os CRAS e a Rede Cidadã como pontos de apoio para as pré-inscrições, bem como a cedência de nossos espaços para a realização dos cursos. Os alunos atenderam o nosso chamamento e o resultado foi a entrega de certificados para esses profissionais que agora estão preparados para atuarem na área de formação”.

O coordenador comunicou ainda que no próximo ano, outros cursos serão ofertados para Várzea Grande. “Vamos reunir com a coordenação do SENAI para decidirmos os cursos e as datas disponíveis, e assim que tivermos todas essas informações estaremos divulgando em nossas redes de comunicação, fazendo o chamado e, posteriormente, inscrições para as novas turmas”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT